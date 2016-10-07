Kurumsal kimliğini ve logosunu yenileyen Zyxel artık çok daha dinamik

Dünyanın iletişim potansiyelini ortaya çıkarma misyonu ile yola çıkan Zyxel, yayınlanan resmi açıklamayla yeni mottosunu "Ağ Dünyasındaki İş Ortağınız" olarak belirlediğini duyurdu. Yenilikçi ürün ve çözümleriyle yıllardır dünyayı birbirine bağlayan şirket, değişen kurumsal kimliği ile müşterilerinin işlerini ve bireylerin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Zyxel, sloganıyla özellikle rekabet gücüne ve müşterileriyle olan yakın ilişkilerine vurgu yapıyor. Üstelik Türkiye’de turizm, eğitim ve perakende sektöründen yüzlerce kurumun başarı hikayeleri ile fark yaratmış ve bir adım öne çıkmış işletmelerin elde ettiği ayrıcalığa dikkat çekiyor. Zyxel uluslararası Başkanı Gordon Yang, yaptığı açıklamada kendi teknolojilerini üreten lider bir marka olduklarını ve yaşanan değişimi heyecan verici bulduğunu belirtiyor.

Diğer taraftan kurumsal kimliğiyle birlikte logosunu da yenileyen Zyxel adına konuşan Türkiye Genel Müdürü Vefa Tarhan, ortadaki bükümlü "X" harfi ile kablolu ve kablosuz teknolojilerin müşterileriyle aralarındaki bağlantıyı simgelediğini dile getiriyor. Yenilenen kurumsal kimlik ayrıca çeşitli uygulamalar ve dikey pazarlar için sunulan zengin ve uçtan uca ürün yelpazesine de vurgu yapıyor. Yeni logo ve kurumsal kimlik parlak beş farklı renk seçeneği ile kullanılıyor.