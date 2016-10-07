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Kurumsal kimliğini ve logosunu yenileyen Zyxel artık çok daha dinamik

Global çapta kurumsal kimliğini yenileme kararı alan Zyxel, yeni logosu ve hedefleriyle birlikte kurumların ve kişilerin hayatını kolaylaştırmaya, değer katmaya devam ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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20
Ağ Ürünleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Dünyanın iletişim potansiyelini ortaya çıkarma misyonu ile yola çıkan Zyxel, yayınlanan resmi açıklamayla yeni mottosunu "Ağ Dünyasındaki İş Ortağınız" olarak belirlediğini duyurdu. Yenilikçi ürün ve çözümleriyle yıllardır dünyayı birbirine bağlayan şirket, değişen kurumsal kimliği ile müşterilerinin işlerini ve bireylerin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.
Zyxel, sloganıyla özellikle rekabet gücüne ve müşterileriyle olan yakın ilişkilerine vurgu yapıyor. Üstelik Türkiye’de turizm, eğitim ve perakende sektöründen yüzlerce kurumun başarı hikayeleri ile fark yaratmış ve bir adım öne çıkmış işletmelerin elde ettiği ayrıcalığa dikkat çekiyor. Zyxel uluslararası Başkanı Gordon Yang, yaptığı açıklamada kendi teknolojilerini üreten lider bir marka olduklarını ve yaşanan değişimi heyecan verici bulduğunu belirtiyor.
Diğer taraftan kurumsal kimliğiyle birlikte logosunu da yenileyen Zyxel adına konuşan Türkiye Genel Müdürü Vefa Tarhan, ortadaki bükümlü "X" harfi ile kablolu ve kablosuz teknolojilerin müşterileriyle aralarındaki bağlantıyı simgelediğini dile getiriyor. Yenilenen kurumsal kimlik ayrıca çeşitli uygulamalar ve dikey pazarlar için sunulan zengin ve uçtan uca ürün yelpazesine de vurgu yapıyor. Yeni logo ve kurumsal kimlik parlak beş farklı renk seçeneği ile kullanılıyor. 
 

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IhtiyarDelikanli 3 yıl en beğenilen
zyxeler almam
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tr.duman 3 yıl
Aman benden uzak olsun 💣
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umut_baris 3 yıl
Önce adam gibi modem yapmayı öğrensinler.
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by_mami28 3 yıl
diğer firmalara göre çok kullanışlı ürünleri var. yaklaşık 7 yıldır çok farklı firmaların ürünlerini kullandım ama sorun yaşamadığım yaşasamda hemen çözümünü bulduğum marka. ayrıca zayksel diye okunuyor birebir müşteri temsilcisine sorup aldığım yanıt :)
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Guest-1D2149458 3 yıl
Çöp tek kelimeyle emin olmalısınız. Biz logo değiştirip insan aldatan çok firma gördük.
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ozakin70 3 yıl
aklıma çok pis şakalar geliyor ;)
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acbold 3 yıl
Global fakat her kullanıcıya hitap edemeyen vasat bir markadan fazlası değil...
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dere.beyi 3 yıl
teknosada vatan da iade manyağı dandik marka tavsiye etmiyorum cisco fazlasıyla yeter...
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FreeRun 3 yıl
yeni çıkardıkları yazılımları türkiye için ftp.zyxel.com.tr adresi üzerinden veriyorlar

ftp.zyxel.com.tr/...
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WoXeD 3 yıl
önce daha 3 yıl önce alınmış kurumsal firewall larına lisans satsınlar.2 sene içinde lisans bulamayacaksınız diye mail atıyolar bide dalga geçer gibi. Kurumsal pazarda önemli olan uzun süreli destektir.Bi daha bedava verseler zyxel ürün giremez çalıştığım firmaya. (USG1000+ kullanıcısı....)
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl
Zayıksel derdik eskiden. Okunuşu nasıl bunun?
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ERIKCI 3 yıl YüzüğüKayıpFrodo
YüzüğüKayıpFrodo

Zayıksel derdik eskiden. Okunuşu nasıl bunun?

videoda tam sizin yazdığınız gibi okunuyor.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl en beğenilen
zyxeler almam
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mcrew 3 yıl
huawei vahey
zyxel hıçin diye okunuyor sanırım

taiwan lı şirketler biraz daha kaliteli gibi

zyxel de tayvanlı güzel şirketlerden biri

ama şu netmaster modemler nedense hep leş
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efyavas 3 yıl
Bence isim değişmeliydi .ss iki yıl modemini kullandım ama daha nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum.
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zyxel, ağ çözümleri ve
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