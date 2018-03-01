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Kvaern elektrikli bisiklet, güneş enerjili şarj istasyonu ile geliyor

Elektrikli bisikletiniz için sürekli priz aramaktan bıktıysanız Kvaern girişimi küçük çaplı bir şarj ünitesi sunuyor. Üstelik güneş enerjisi ile masraftan da kurtarıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde elektrikli bisikletlere olan ilgi giderek artıyor. Üreticiler farklı projelerle tüketiciye en kesintisiz sürüş deneyimini yaşatmayı amaçlıyor. Kvaern girişimi bu konuda gelişmiş bir yaklaşım sunuyor.

Kvaern Bike neler sunuyor

Kvaern Bike adıyla kitlesel fonlama platformlarında bağış arayacak elektrikli bisiklet hem pedallı hem de şarjlı olarak kullanılabiliyor. Bu bakımdan yoruldunuz zamanlarda yükü bataryaya bırakarak dinlenebiliyorsunuz. Güçlü torku sayesinde yolda kalmıyor.

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250W motora sahip olan bisiklet saatte 22Km hıza ulaşabiliyor. Tek şarj ile yaklaşık 50 kilometre girebiliyor. Firma daha yüksek kapasiteli bir batarya da kullanıma sunacak. Batarya kadro kısmına kolaylıkla takılıp çıkarılabiliyor.

Bisiklet yanında bir taşınabilir güneş enerjisi modülü de geliyor. Evinize veya iş yerinize kurabileceğiniz orta boy panel ile bisikletinizi alternatif enerji üzerinden şarj etmeniz mümkün hale geliyor. Üstelik siz gezip geldiğiniz zaman bataryasına gerekli enerjiyi de doldurmuş oluyor. Bu panel evrensel ve diğer modellere de uyumlu.

Kvaern Bike modeli 1200$ fiyat etiketine sahip. Daha yüksek kapasiteli batarya ve solar şarj modülü 550$ civarında paket fiyatı ile sunulacak. Bağış kampanyası önümüzdeki günlerde başlayacak.



 

https://www.theverge.com/2018/2/28/17063300/e-bike-powered-battery-pack-kvaern Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Güneş paneli bisikletten büyük olmuş, arkadan kamyonla gelir artık :)
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SkeironnWH 1 yıl
Bisiklet çok küçük beğenmedim
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klenger 1 yıl
bisiklet güzelde o panel biraz büyük değil mi ?
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arel.gr 1 yıl klenger
klenger
bisiklet güzelde o panel biraz büyük değil mi ?

way @klenger, işte burda fırsatı yakalamışsın !
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_bluescream_ 1 yıl
bir pisiletçi olarak beğendim, tasarımı joş, unutulmamalıdırki bunlar pedal asisted bisikletler siz pedal çevirmedikçe ilerlemez yani bir gaz kolu yok ancak, destek ayarı var. 50km gayet iyi bir mesafe tek şarj ile 25km git gel yapılır ki güzel bir değer. param olsa alırdım
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10ff 1 yıl
bu para oyuncaga mi verilir? o paraya motor alirim
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çokrenkli 1 yıl 10ff
Bu bir oyuncaktan çok daha öte bir şey.Adeta sağlık makinesi özellikle yaşım ilerledi spor yapamam diyenleri bu mazeretten kurtaracak çevreci muhteşem bir alet.
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