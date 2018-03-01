Kvaern elektrikli bisiklet, güneş enerjili şarj istasyonu ile geliyor

Son dönemde elektrikli bisikletlere olan ilgi giderek artıyor. Üreticiler farklı projelerle tüketiciye en kesintisiz sürüş deneyimini yaşatmayı amaçlıyor. Kvaern girişimi bu konuda gelişmiş bir yaklaşım sunuyor.

Kvaern Bike neler sunuyor

Kvaern Bike adıyla kitlesel fonlama platformlarında bağış arayacak elektrikli bisiklet hem pedallı hem de şarjlı olarak kullanılabiliyor. Bu bakımdan yoruldunuz zamanlarda yükü bataryaya bırakarak dinlenebiliyorsunuz. Güçlü torku sayesinde yolda kalmıyor.

Ayrıca Bkz.

"Google çevrimiçi yapay zekâ eğitimlerine başlıyor"

250W motora sahip olan bisiklet saatte 22Km hıza ulaşabiliyor. Tek şarj ile yaklaşık 50 kilometre girebiliyor. Firma daha yüksek kapasiteli bir batarya da kullanıma sunacak. Batarya kadro kısmına kolaylıkla takılıp çıkarılabiliyor.

Bisiklet yanında bir taşınabilir güneş enerjisi modülü de geliyor. Evinize veya iş yerinize kurabileceğiniz orta boy panel ile bisikletinizi alternatif enerji üzerinden şarj etmeniz mümkün hale geliyor. Üstelik siz gezip geldiğiniz zaman bataryasına gerekli enerjiyi de doldurmuş oluyor. Bu panel evrensel ve diğer modellere de uyumlu.

Kvaern Bike modeli 1200$ fiyat etiketine sahip. Daha yüksek kapasiteli batarya ve solar şarj modülü 550$ civarında paket fiyatı ile sunulacak. Bağış kampanyası önümüzdeki günlerde başlayacak.





