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Kyani: Yardımeli bu defa Türkiye ormanlarına uzanıyor!

Dünyanın önde gelen gıda takviyesi firmalarından Kyäni, YARDIMELİ projesi dahilinde çeşitli ülkelerde yürüttüğü etkinliklerden bir yenisini Denizli’de gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
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Dünyanın önde gelen gıda takviyesi firmalarından Kyäni, YARDIMELİ projesi dahilinde çeşitli ülkelerde yürüttüğü etkinliklerden bir yenisini Denizli’de gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Denizli’nin Buldan ilçesi Yenicekent ağaçlandırma sahasında 23 Nisan 2019 tarihinde yapılması planlanan etkinlikte 2000 adet Kızılçam fidanı dikilecek.

Kyani Nedir?

Alaska yaban mersininden elde edilen Kyani, sağlık paketleri sayesinde dünyada milyonlarca kullanıcıyla bir araya geliyor.  Güçlü ilaç anlamı taşıyan Kyani Alaska dilinden gelen bir kelimedir.
Kyani nedir? Kyani kurucuları Dick ve Gayle Powell araştırmaları sırasında Alaska yabanmersini ile karşılaşır. Alaska’da yaşayan kabileler üzerinde araştırma yapan bilim adamları kabilenin güçlü bağışıklık sistemlerine hayran kalırlar. Kabilede kalp hastalıkları ve diyabet gibi yaygın hastalıkların bulunmadığını göre araştırmacılar bunun nedeninin yaban mersininden geldiğini anlamış olur.

Kyani Ürünleri

Kyani nedir? Kyani sunduğu sağlıklı yaşam çözümleri sayesinde sağlığınıza katkı sunmaya devam ediyor. Sağlık Üçgeni, yıllarca süren araştırmalar sonunda geliştirildi. Noni bitkisi özü ile hazırlanan Kyani ürünleri günümüzde milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Sağlık Üçgeni konseptiyle sizlere maksimum seviyede destek sunan Kyani ayrıca cildiniz için en önemli bakım ürünlerini sunuyor. Fleuresse, Kyani’nin gıda takviyesi alanında temel maddelerini kullanarak cildinize güzellik katıyor. Kyani konseptinin sunmuş olduğu güç cildinizde de etkisini gösteriyor. Kyani ürünleri ile sizde yeni bir hayata merhaba diyebilirsiniz. Kyani, sağlıklı paketlerden oluşan 3+1 sistemi üzerinden hizmet veriyor. Kyani network ağına katılarak sizde bu kazanca ortak olabilirsiniz. Alanında uzman bilim adamlarından görüşler alınarak hizmet hayatına giren Kyani firması zamanla daha fazla insana sağlık sunmaya başlamıştır. Kyani sağlıklı yaşam paketleri sayesinde sizde gün içerisinde daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz. Sizde bu benzersiz formülle tanışarak sağlık ve kaliteyi bir arada bulabilirsiniz. Alaska’da yer alan yabani bitkilerden elde edebilen Kyani günün her saati ihtiyacınız olan vitamin ve mineral desteğini sizlere sunmayı başarıyor. Bu ürün sayesinde vücudunuz temek vitamin ve mineral desteğini alıyor.

Kyani Nitro

Kyani nedir? Kyani Nitro vücudun doğal Nitrik Oksit ihtiyacını karşılamak için hazırlanmıştır. Yaşam Molekülü adıyla bilinen Nitrik Oksit, vücudun hücre onarımına yardımcı olur. Nitro FX sentetik bir ürün değildir. Noni ekstresi mide asidi ile reaksiyona geçerek nitrik oksit oluşumuna yardımcı olur. Sağlıklı ürünlerinin satış grafiğini yükselten Kyani, markası sağlık ulaştırmaya devam ediyor. Kyani ürünleri arasında bulunan Kyani Nitro noni bitkisinden üretiliyor. Vücudumuzun doğal yollardan nitrik oksit üretimine katkıda bulunan noni bitkisi, Pasifik kıyılarında yetişen bir türdür. Kyani vücudumuzun ihtiyacı olan tüm vitamin ve minerallerin alınmasına yardımcı olur.

Kyani Sunset

Kyani Sunset kapsülü içerisinde domuz yağı veya sığır katkısı bulundurmuyor. Kapsül jelatini sadece balık kıkırdağından elde ediliyor. Tamamen doğal ürünlerden bir araya gelen Sunset Helal Sertifika’ya sahiptir. Bununla beraber Gıda, Tarım ile Hayvancılık Bakanlığı tarafından da onaylı bir üründür. Kyani Sunset Japonya’da yılın en iyi ürünü ödülüne layık görülmüştür. Omega 3 vücudumuzun genel sağlığı için son derece önemli bir yağ asididir. Peki en iyi Omega 3 kaynağı hangisidir? En iyi omega 3 kaynağı morina, somon ve alabalıklarda bulunur. Kyani Sunset Alaska somonlarından elde edilir. Yağda çözünen besinlerden oluşan Sunset, akşam saatlerinde kullanılır. Kyani’nin kurucuları Dick ve Gayle Powell tarafından keşfedilen Alaska somunları yüksek besin değeri sayesinde sizlere mükemmel bir Omega 3 desteği sunar.

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bakyani.com 3 hf.
Kyani'yi bu güzel katkısından dolayı tebrik ediyorum.
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The.Mafia 1 ay
Türkiye’de şirketlerin bunu yapması lazım elin yabancısı değil
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maxmania 1 ay
ponzi çalışma şekline benzer sistemin reklamını yapmak pek akıllıca olmasa gerek. hukuki olarak başınız ağrımasın sonra.
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dere.beyi 1 ay
SELİM KOTİL İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIP KURTARSINLAR İSTANBULU
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isakoc 1 ay
Gelmesin. Hiçbir şirketin kendi kazancını daha fazla artırmaktan başka niyeti olduğuna inanmıyorum. Hele ki hileli gıda işi ile uğraşan bir şirketin ise hiç mi hiç düşünmüyorum.
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xendaba 1 ay
Ulen adamlar merdivenaltı ürettiği ekşi meyve şurubunu satma ayağında Titan zinciri kuruyor, eski çalışanım buna girip tüm aile sülale eş dost tokatlayıp Kayseri’ye kaçtı, dönen paranın %3 bile bu yalan şurubundan gelmiyor , para bulduğun saf arkadaşlarını ferrrai alacaksın diye kandırıp yaptığın üyelik parasından geliyor ;)
Uzak durun bu tarz şeylerde. Donanımhaber de para İçin neler yapabiliyor görün
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batuta 1 ay
DH reklam almış anlaşılan zincirde güzel bir yer edinmişler
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Hayvangibicalıstım 1 ay
Saadet zinciri firmasıdır. Uzak durun
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