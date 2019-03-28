Kyani: Yardımeli bu defa Türkiye ormanlarına uzanıyor!

Dünyanın önde gelen gıda takviyesi firmalarından Kyäni, YARDIMELİ projesi dahilinde çeşitli ülkelerde yürüttüğü etkinliklerden bir yenisini Denizli’de gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Denizli’nin Buldan ilçesi Yenicekent ağaçlandırma sahasında 23 Nisan 2019 tarihinde yapılması planlanan etkinlikte 2000 adet Kızılçam fidanı dikilecek.

Kyani Nedir?

Alaska yaban mersininden elde edilen Kyani , sağlık paketleri sayesinde dünyada milyonlarca kullanıcıyla bir araya geliyor. Güçlü ilaç anlamı taşıyan Kyani Alaska dilinden gelen bir kelimedir.

Kyani Ürünleri

Kyani Nitro

Kyani Sunset

Kyani Sunset kapsülü içerisinde domuz yağı veya sığır katkısı bulundurmuyor. Kapsül jelatini sadece balık kıkırdağından elde ediliyor. Tamamen doğal ürünlerden bir araya gelen Sunset Helal Sertifika’ya sahiptir. Bununla beraber Gıda, Tarım ile Hayvancılık Bakanlığı tarafından da onaylı bir üründür. Kyani Sunset Japonya’da yılın en iyi ürünü ödülüne layık görülmüştür. Omega 3 vücudumuzun genel sağlığı için son derece önemli bir yağ asididir. Peki en iyi Omega 3 kaynağı hangisidir? En iyi omega 3 kaynağı morina, somon ve alabalıklarda bulunur. Kyani Sunset Alaska somonlarından elde edilir. Yağda çözünen besinlerden oluşan Sunset, akşam saatlerinde kullanılır. Kyani’nin kurucuları Dick ve Gayle Powell tarafından keşfedilen Alaska somunları yüksek besin değeri sayesinde sizlere mükemmel bir Omega 3 desteği sunar.

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