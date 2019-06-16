LEGO Tower oyunu beta sürecine başladı

Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan LEGO markası mobil tarafta yeni bir oyun hazırlığında. LEGO Tower adındaki yeni yapı ve strateji oyunu ön kayıtlara başladı. İsteyenler beta sürecine de katılabilirler.

Lego Tower neler sunuyor?

NimbleBit tarafından geliştirilen LEGO Tower oyunu Tiny Tower konsepti üzerine inşa edilmiş. Size ait bir gökdelende yeni katlar inşa ederek bunları restoran, spor salonu, daire, müze gibi mekanlar haline getiriyorsunuz. LEGO minifigürleri ile de bu mekanlara kiracı veya çalışan atıyorsunuz. Sonrasında ise binanıza gelen ziyaretçilerden para kazanmaya başlıyorsunuz. Kazandıkça da binanız gelişiyor.

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Tiny Tower daha çok bina inşaatı ve strateji türlerini birleştirdiği için herkese hitap etmeyebilir zira daha çok zaman geçirmeye dayanıyor. Oyunda tüm parçalar mevcut LEGO setlerinden seçilmiş. Dilerseniz oyun içi ödemelerle normalde alamadığınız set parçalarını alabiliyorsunuz. Varsa arkadaşlarınızın binalarını ziyaret ediyor ve aranızda parça alışverişi yapabiliyorsunuz.

Henüz beta sürecinde olduğu için bazı hatalar oluşabilir. Yine de türün meraklıları için LEGO Tower denemeye değer. Nihai sürüm 1 Temmuz tarihinde yayınlanacak.







