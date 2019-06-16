Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LEGO Tower oyunu beta sürecine başladı

Tiny Tower tarzında geliştirilen yeni LEGO Tower oyunu beta sürecine başladı. Oyunda kendi binanızı geliştiriyor ve büyük bir topluluk haline getiriyorsunuz. Oyun gerçek LEGO setlerine dayanıyor.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
1,7b
1
2
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan LEGO markası mobil tarafta yeni bir oyun hazırlığında. LEGO Tower adındaki yeni yapı ve strateji oyunu ön kayıtlara başladı. İsteyenler beta sürecine de katılabilirler.

Lego Tower neler sunuyor?

NimbleBit tarafından geliştirilen LEGO Tower oyunu Tiny Tower konsepti üzerine inşa edilmiş. Size ait bir gökdelende yeni katlar inşa ederek bunları restoran, spor salonu, daire, müze gibi mekanlar haline getiriyorsunuz. LEGO minifigürleri ile de bu mekanlara kiracı veya çalışan atıyorsunuz. Sonrasında ise binanıza gelen ziyaretçilerden para kazanmaya başlıyorsunuz. Kazandıkça da binanız gelişiyor.

Ayrıca Bkz. "Nonstop Knight 2 ile macera durmaksızın devam ediyor"

Tiny Tower daha çok bina inşaatı ve strateji türlerini birleştirdiği için herkese hitap etmeyebilir zira daha çok zaman geçirmeye dayanıyor. Oyunda tüm parçalar mevcut LEGO setlerinden seçilmiş. Dilerseniz oyun içi ödemelerle normalde alamadığınız set parçalarını alabiliyorsunuz. Varsa arkadaşlarınızın binalarını ziyaret ediyor ve aranızda parça alışverişi yapabiliyorsunuz.

Henüz beta sürecinde olduğu için bazı hatalar oluşabilir. Yine de türün meraklıları için LEGO Tower denemeye değer. Nihai sürüm 1 Temmuz tarihinde yayınlanacak.



 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gun 5 gün
He oyundu be 8 yıl önce başparmağımı sakatlamıştım devamlı basmaktan halen arada sırada ağrır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CertainCrimes 4 gün yeni yorumcu gun
Sizin canınız yanar mı gun bey?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 gün Tartışmalar yaratan Marvel’s Avengers oyununun oynanış videosu sızdı 5 gün Bitcoin, 9 bin doların üstünde 5 gün Huawei, telefonların kilit ekranında yayınlanan reklamlarla ilgili açıklama yaptı 5 gün Çinli programcı, kız arkadaşı ile yazışması için bir sohbet botu geliştirdi 5 gün iOS 13, kullanıcıların videolarını düzenlemelerine imkan verecek 5 gün Huawei'nin Sailfish işletim sistemini kullanabileceği iddia ediliyor 5 gün 2si1 | Stadia, EA Access, MS Gamepass ve uPlay+ gelecek bu mu? 5 gün Samsung Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor 5 gün V1913A/T model numarasına sahip gizemli bir Vivo cihazı TENAA'da listelendi 5 gün Tesla’nın gizli test aracı yeni bir Model S versiyonu olabilir 5 gün Gmail’de gizli e-posta nasıl gönderilir? 5 gün Yeni Xbox ve PS5 fiyatı hakkında heyecanlandıran tahmin 5 gün Huawei Nova 5i Pro, JD.com'da listelendi 5 gün Mikroskobi ve sanal gerçeklik, hastalıklara karşı kullanılabilecek 5 gün Mi Community açıkladı: MIUI Global Beta programı tüm cihazlar için sonlandırılıyor 5 gün OnePlus 6 ve 6T'nin Android Q güncellemelerinin 2.beta sürümü yayınlandı 5 gün Apple AirPods 2 satışları ilk etapta beklentilerin altında kaldı 5 gün Eski macOS sürümleri Apple internet mağazasına erişemeyecek 5 gün Helio P22 ve 3500mAh bataryalı "Casper VIA G4 değerlendirmesi" 5 gün Facebook Libra Coin haftaya tanıtılıyor 5 gün GÖRÜNTÜLENEN LEGO Tower oyunu beta sürecine başladı Sonraki Android için Chrome, resimleri göreceğiniz zaman yükleyecek 5 gün Realme 4 beklenenden erken gelebilir 5 gün Amazon’un Instagram benzeri Spark platformu kapanıyor 6 gün Samsung’dan 292 inçlik 8k modüler TV: The Wall Luxury 6 gün Bitcoin’in karbon ayak izi hesaplandı 6 gün Telegram CEO'su, Çin hükümeti tarafından siber saldırıya uğradıklarını iddia ediyor 6 gün Google Mesajlar uygulaması, artık cevaplamayı unuttuğunuz mesajları hatırlatacak 6 gün Microsoft Edge tarayıcısı Linux platformuna gelebilir 6 gün Adobe'un yeni yapay zekası, Photoshop uygulanmış yüzleri belirleyebiliyor 6 gün Huawei Mate 30 Pro'nun tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı 6 gün LG W10'un canlı görüntüsü sızdı 6 gün Nintendo Switch’e game pad alternatifi: Grip Controller 6 gün 2si1: Yeni nesil konsollara gerek var mı? 6 gün Rivian, eskiyen elektrikli araç pillerini Porto Riko’da güneş enerjisi için kullanacak 6 gün RAM yarışı kızışıyor | Thermaltake'in yeni bellekleri 6 gün Küçücük bir mıknatısla dünyanın en güçlü manyetik alanı oluşturuldu 6 gün TikTok Mayıs ayının uygulama içi satışlarında kendi rekorunu beşe katladı 6 gün Daha, daha fazla RGB | Çılgın bilgisayarlar 6 gün Bu nasıl bilgisayar böyle ? 6 gün Project Catalyst desteğiyle Twitter Mac uygulaması geri dönüyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yeni nesil Renault Kangoo böyle görünebilir
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim