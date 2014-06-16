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LEVAN yapay zeka tabanlı görsel bir Wikipedia alternatifi olma peşinde

4 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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LEVAN yapay zeka tabanlı görsel bir Wikipedia alternatifi olma peşinde

Kullanıcıların katkılarıyla internetin en büyük açık kaynak ansiklopedisi haline dönüşen Wikipedia, farklı projelere de ilham kaynağı oluyor.

Washington Üniversitesi tarafından geliştirilen LEVAN (Learn EVerything about ANything) adındaki veritabanı, kullanıcıların değil yapay zekanın veri girişi yapabildiği bir platform olmayı amaçlıyor.

LEVAN girilen kelime ile ilgili Google Kitaplar kütüphanesini tarıyor ve ilişkili olan görselleri listeleyebiliyor. Listeleme esnasında da yapay zeka kullanılıyor ve sistem piksel dizilimine göre resimlerdeki farklılıkları algılayarak filtreleme yapabiliyor. 

LEVAN şimdilik geliştirme aşamasında ve hali hazırda 175 kelime konsepti mevcut. Zira bir kelimenin tüm görsellerinin eklenmesi yaklaşık 12 saat sürüyor. Üniversite bu sürenin kısalması için algoritma üzerine açık kaynak eklemelere de izin veriyor. LEVAN'ın Wikipedia kadar yaygın kullanılması için ise uzun bir süre beklememiz gerekecek.  

http://levan.cs.washington.edu/?state=fetchNGrams&concept=nursery Yorum Yaz
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kain061 4 yıl
levan muzisyenler iyi bilir :)))
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