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LG, 27-inç boyutundaki yeni monitörünü kullanıma sundu

8 yıl
11,6b
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8
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyuncular için hazırladığı IPS panelli 23-inç monitörünü yakın zamanda tanıtan LG, ürün gamına 27-inç boyutunda yeni bir model daha ekliyor. M2762WS-PM model adını taşıyan 649 x 210 x 485 mm boyutlarında ve 7.2 Kg ağırlığındaki monitör, 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği ile geliyor ve 2ms tepki süresi sunuyor. Parlaklık seviyesi 300 cd/m2, karşıtlık oranı ise 1000:1 olarak açıklanan monitör, görüntü aktarımı için çift HDMI, D-Sub ve DVI portlarıyla gelirken aynı zamanda komponent, kompozit ve S-Video girişleri sayesinde bilgisayarlara ek olarak Blu-ray sürücüler, çeşitli oynatıcılar ve oyun konsollarına doğrudan bağlanabiliyor.

5 Watt kapasiteli iki adet stereo hoparlör ile donatılan ve Picture-in-Picture özelliğine sahip olan monitör, yanında verilen uzaktan kumandasıyla da kontrol edilebiliyor. LG tarafından Japonya'da satışa sunulan 27-inç boyutundaki M2762WS-PM fiyatı ise 400 dolar.


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demirparcasi 8 yıl
IPS ve TN panel üretim teknolojileri farklı iki ayrı tip LCD paneldir. TN ucuzdur, birçok limiti olsa da genel kullanıcı için performansı ise iyidir bu yüzden en çok kullanılan panel teknolojisidir. Türkiye'deki nerdeyse bütün LCd'ler TN paneldir. IPS TN'e göre daha gerçek renk verir, TN'deki gibi sadece yatay değil dikey görüş açısı da çok iyidir. Zayıflık olarak genelde tepki süresi TN'e göre biraz daha uzundur ve pahalıdır.IPS paneli daha çok Apple ürünleri iPad, iPhone ve iMac'ler de ve tasarımcılar için üretilmiş özel monitörlerde görebilirsiniz. Son zamanlarda IPS ucuzlamaya başladı ve üst düzey monitörler de TN'den IPS'e doğru bir geçiş var.
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KURSAD. 8 yıl
ee bunun tr ye gelme zamanı ne zaman ?
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CyberExplorer 8 yıl
M2762 aldım. Şimdi bunun dokunmatik tuşlarına uyuz oluyorum. Gelgelelim bununda kasası aynı.
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
1920x1200 olsa tadından yenmezdi.. gerçekten IPS ve TN panel ARasındakı farkı bılen bırisi yokmu banada acıklasn
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DH Misafiri 8 yıl
Daha 5 ay önce LG 2762D aldım kasası bununla 1e1 aynı
800 lira verdim oda gitti iyimi ..bu kadar çabuk monitörmü çıkar
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İstan34bul 8 yıl
ips panel ile tn panel ne demek oluyor. Görüntü ile mi alakalı
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theyapici 8 yıl
27 lik monitorü büyük buluyorum 27 lik oalcağına 32 lik tv daha mantıklı gibi
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fotifoti 8 yıl
töbe ki ithal ediyolarsa. o kadar monitör çıkıyor hiç biri gelmiyor memlekete.
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