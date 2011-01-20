LG, 27-inç boyutundaki yeni monitörünü kullanıma sundu

Oyuncular için hazırladığı IPS panelli 23-inç monitörünü yakın zamanda tanıtan LG, ürün gamına 27-inç boyutunda yeni bir model daha ekliyor. M2762WS-PM model adını taşıyan 649 x 210 x 485 mm boyutlarında ve 7.2 Kg ağırlığındaki monitör, 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği ile geliyor ve 2ms tepki süresi sunuyor. Parlaklık seviyesi 300 cd/m2, karşıtlık oranı ise 1000:1 olarak açıklanan monitör, görüntü aktarımı için çift HDMI, D-Sub ve DVI portlarıyla gelirken aynı zamanda komponent, kompozit ve S-Video girişleri sayesinde bilgisayarlara ek olarak Blu-ray sürücüler, çeşitli oynatıcılar ve oyun konsollarına doğrudan bağlanabiliyor.

5 Watt kapasiteli iki adet stereo hoparlör ile donatılan ve Picture-in-Picture özelliğine sahip olan monitör, yanında verilen uzaktan kumandasıyla da kontrol edilebiliyor. LG tarafından Japonya'da satışa sunulan 27-inç boyutundaki M2762WS-PM fiyatı ise 400 dolar.