LG, 30 Mayıs'ta yeni bir Optimus G akıllı telefonu tanıtacak





5.5 inçlik Full HD ekran ve Snapdragon 600 işlemcisi ile yavaş yavaş global olarak boy göstermeye başlayan LG Optimus G Pro modelinin ardından, firmanın asıl devam modelini ne zaman tanıtacağına dair pek çok iddia gündeme gelmişti.





LG'nin basın davetlerini göndermeye başladığı bir etkinlik ise tüm bu sorulara cevap verecekmiş gibi görünüyor. Davetiyede yan profilden bir akıllı telefon modeli görülürken, etkinliğine yeri ise Çin Makau özerk bölgesi.





Görseldeki renkli detaylar modelin yeni nesil bir ekran teknolojisi sunacağı tahminlerinin yapılmasına neden oluyor. Etkinliğin Çin tarafında yapılıyor olması da modelin ilk olarak Asya'da satışa çıkacağını ve sonrasında diğer ülkelere yayılacağını gösteriyor.





Bazı kaynaklar LG'nin Snapdragon 800 çözümü taşıyan yeni amiral gemi modeli Optimus G2'nin bu etkinlikte tanıtılacağını iddia ediyor. Şimdilik hangi modelin tanıtılacağına yönelik kesin işaretler olmasa da en azından Optimus G serisinin yeni bir modeli olacağına şüphe yok.

http://www.phonearena.com/news/New-LG-Optimus-G-smartphone-to-be-announced-on-May-30_id42776