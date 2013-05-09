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LG, 30 Mayıs'ta yeni bir Optimus G akıllı telefonu tanıtacak

6 yıl
891
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24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG, 30 Mayıs'ta yeni bir Optimus G akıllı telefonu tanıtacak

5.5 inçlik Full HD ekran ve Snapdragon 600 işlemcisi ile yavaş yavaş global olarak boy göstermeye başlayan LG Optimus G Pro modelinin ardından, firmanın asıl devam modelini ne zaman tanıtacağına dair pek çok iddia gündeme gelmişti.

LG'nin basın davetlerini göndermeye başladığı bir etkinlik ise tüm bu sorulara cevap verecekmiş gibi görünüyor. Davetiyede yan profilden bir akıllı telefon modeli görülürken, etkinliğine yeri ise Çin Makau özerk bölgesi.

Görseldeki renkli detaylar modelin yeni nesil bir ekran teknolojisi sunacağı tahminlerinin yapılmasına neden oluyor. Etkinliğin Çin tarafında yapılıyor olması da modelin ilk olarak Asya'da satışa çıkacağını ve sonrasında diğer ülkelere yayılacağını gösteriyor.

Bazı kaynaklar LG'nin Snapdragon 800 çözümü taşıyan yeni amiral gemi modeli Optimus G2'nin bu etkinlikte tanıtılacağını iddia ediyor. Şimdilik hangi modelin tanıtılacağına yönelik kesin işaretler olmasa da en azından Optimus G serisinin yeni bir modeli olacağına şüphe yok.

http://www.phonearena.com/news/New-LG-Optimus-G-smartphone-to-be-announced-on-May-30_id42776 Yorum Yaz
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yc#1 6 yıl en beğenilen
LG Türkiye'ye bir jenerasyon önceki telefonları layık görüyor. Ülkemizde pazarlama alanında Apple, HTC, Samsung ve Sony'nin arkasından geliyorlar. Araç satmak için çaba göstermeyen Mazda Türkiye distribütörünü anımsatıyorlar.
LG Türkiye'ye bir jenerasyon önceki telefonları layık görüyor. Ülkemizde pazarlama alanında Apple, HTC, Samsung ve Sony'nin arkasından geliyorlar. Araç satmak i...
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Pekka 6 yıl
Turkiyeye gelene kadar optimus g5 falan tanitilar.

Lg ye optimus g pro ne zaman turkiyeye gelir diye mail atiyorum bana cagri merkezlerinin numarasini verip burdan bilgi alabilirsiniz diyorlar , cagri merkezini ariyorum , 8 defa telafuzdan sonra telefonda ki kiz google da aratip hangi modelden bahsettigimi sonunda anliyor ve cevabi bize belirtilen bir tarih yok.

Al sana Lg nin uluslararasi calisma prensibi.

Galaxy s4 un tanitim gununde uzerine afis basmakla olmuyor bu isler Lg , adamlar cihazi turkiyeye dunya ile ayni anda getiriyor sen gecen senenin cihazini turkiyeye 1 ay once getiriyorsun.
Turkiyeye gelene kadar optimus g5 falan tanitilar.Lg ye optimus g pro ne zaman turkiyeye gelir diye mail atiyorum bana cagri merkezlerinin numarasin...
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manyakurt 6 yıl
Bu gün xperia z ile s4'ü inceledim. Sony çok sağlam bir telefon yapmış kasa çok estetik, tasarım çok güzel ama ekran bu kadar mı kötü olur... rezalet yani ekrana az biraz egim verin görüntü hemen igrençleşiyior. Yan yana s4 ile denedim s4 harika tabi. hatta s2'im ile denedim onun egim görünüşü bile z'den daha iyi. s4 ise tam bir plastik havası var ya telefon güzel ama resmen soguyorsunuz plastik ya bendeki s2'nin verdiği his bile çok daha güzel.
Gönül isterdi ki LG'yi de inceleyim ama yok abi telefonları ortalıklarda yok yani gerçekten de satmak istemiyor adamlar herhalde asusun padfone 1 leri 2 çıktıktan sonra türkiyeye kakalaması gibi adamlarda cidden telefon falan getirmiyor...
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tayfunay 6 yıl manyakurt
manyakurt

Bu gün xperia z ile s4'ü inceledim. Sony çok sağlam bir telefon yapmış kasa çok estetik, tasarım çok güzel ama ekran bu kadar mı kötü olur... rezalet yani ekrana az biraz egim verin görüntü hemen igrençleşiyior. Yan yana s4 ile denedim s4 harika tabi. hatta s2'im ile denedim onun egim görünüşü bile z'den daha iyi. s4 ise tam bir plastik havası var ya telefon güzel ama resmen soguyorsunuz plastik ya bendeki s2'nin verdiği his bile çok daha güzel.

Gönül isterdi ki LG'yi de inceleyim ama yok abi telefonları ortalıklarda yok yani gerçekten de satmak istemiyor adamlar herhalde asusun padfone 1 leri 2 çıktıktan sonra türkiyeye kakalaması gibi adamlarda cidden telefon falan getirmiyor...

Saçmalamışsın ! senin gözlerinde sorun var, alışmışsın gerçek olmayan renklere onun için xz sana biraz kötü gelmiş gözündeki sorundan dolayıda "rezalet" ifadesi kullanmışsın.
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DH Misafiri 6 yıl
Samsung çok telefon çıkarıyorda yalnız bir note birde galaxy s serisine yılda 1 kere amiral model çıkarıyor bune ya optimus g g pro new g yıl bitmeden 3 tane sony xperia z honami htc one çıkardı bakalım ne çıkaracak
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General. 6 yıl
Seneye ancak bize gelir Lg nin haberleri artık yayınlanmamalı
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zbilici 6 yıl
Renkli figüre baktığın zaman kelebeğin bir kanadı gibi gözüküyor. Acaba LG, HTC Butterfly'a bir gönderme mi yapıyor!?
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depeche35 6 yıl
LG mi ? Yav hehe
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kesbi 6 yıl
2 yıl soonra gelir belki. Geldiğinde de hem saçma derecede pahalı, hem de eskimiş olur. Bakınız şuanki g serisi.
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yc#1 6 yıl en beğenilen
LG Türkiye'ye bir jenerasyon önceki telefonları layık görüyor. Ülkemizde pazarlama alanında Apple, HTC, Samsung ve Sony'nin arkasından geliyorlar. Araç satmak için çaba göstermeyen Mazda Türkiye distribütörünü anımsatıyorlar.
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Fx_57,5 6 yıl
lg'ye birisi yav hehe desin lütfen
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xxxx1 6 yıl
pazarlama,TR'ye getirme,ulaştırma ,reklam sıfır...tepkiler haklı...
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erci501 6 yıl
Lg nin daha 40 fırın ekmek yemesi lazim.
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