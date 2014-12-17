LG, 4K televizyonlarına Quantum Dot teknolojisini ekliyor





Televizyon sektöründe önemli çalışmaları olan ve pek çok yeni ürünü piyasaya kazandıran LG, LCD ekranlarda renklerin daha canlı gösterilmesini sağlayacak Quantum Dot teknolojisini ürünlerine entegre etmeyi planlıyor.





Quantum Dot teknolojisi 2 ila 10nm arasında değişen boyutlara sahip nanokristallerin boyutlarına göre farklı bir renk yayması şeklinde çalışıyor. Quantum Dot teknolojisi ile üretilmiş bir şeridin LCD arka aydınlatma sisteminin önüne yerleştirilmesi sayesinde renk üretim oranı ve parlaklık önemli ölçüde artıyor.





LG bu teknolojinin standart LCD ve LED televizyonlara göre yüzde 30 daha yüksek renk doğruluğu ve görüş açısı sağladığını belirtiyor. Bu televizyonlar ayrıca çevreye karşı da oldukça duyarlı olarak geliştirilmiş. Bünyelerinde herhangi bir kadmiyum veya zehirli ağır metal barındırmıyor.





LG gelecek yıl IPS LCD panel kullanan 4K Ultra HD televizyonlarında bu teknolojiyi kullanacak ve ilk örneklerini de Ocak ayındaki CES 2015 fuarında sergileyecek. İlk örneklerin 55 ve 65 inç boyutlarında olacağı belirtiliyor. Fuar sonrasında televizyonların satış stratejisi de netleşmiş olacak.

http://www.tomshardware.com/news/lg-quantum-dots-4k-tvs,28228.html