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LG, 4K televizyonlarına Quantum Dot teknolojisini ekliyor

4 yıl
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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LG, 4K televizyonlarına Quantum Dot teknolojisini ekliyor

Televizyon sektöründe önemli çalışmaları olan ve pek çok yeni ürünü piyasaya kazandıran LG, LCD ekranlarda renklerin daha canlı gösterilmesini sağlayacak Quantum Dot teknolojisini ürünlerine entegre etmeyi planlıyor. 

Quantum Dot teknolojisi 2 ila 10nm arasında değişen boyutlara sahip nanokristallerin boyutlarına göre farklı bir renk yayması şeklinde çalışıyor. Quantum Dot teknolojisi ile üretilmiş bir şeridin LCD arka aydınlatma sisteminin önüne yerleştirilmesi sayesinde renk üretim oranı ve parlaklık önemli ölçüde artıyor. 

LG bu teknolojinin standart LCD ve LED televizyonlara göre yüzde 30 daha yüksek renk doğruluğu ve görüş açısı sağladığını belirtiyor. Bu televizyonlar ayrıca çevreye karşı da oldukça duyarlı olarak geliştirilmiş. Bünyelerinde herhangi bir kadmiyum veya zehirli ağır metal barındırmıyor. 

LG gelecek yıl IPS LCD panel kullanan 4K Ultra HD televizyonlarında bu teknolojiyi kullanacak ve ilk örneklerini de Ocak ayındaki CES 2015 fuarında sergileyecek. İlk örneklerin 55 ve 65 inç boyutlarında olacağı belirtiliyor. Fuar sonrasında televizyonların satış stratejisi de netleşmiş olacak.  

http://www.tomshardware.com/news/lg-quantum-dots-4k-tvs,28228.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
ilk örneklerini de Ocak ayındaki CES 2015 fuarında sergileyecek
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X-FI 4 yıl
Zaten şöyle, herhangi bir ekranı olan cihaz alacaksanız ekranının panel kalitesine öncelik verin. IPS paneller bana göre muazzamdırlar. Yok smart tv miy yok uydu alıcısı içindeymiş vs vs.. panel kalitesini araştırıp öyle alın.
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doctor_bey 4 yıl
Yalan yok LG tv işini çözmüş,bende kullanıyorum ips panelini ve muazzam görüntü var;tv alacaksanız LG'ye bir bakın derim
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Nightmare70 4 yıl
LG monitör ve Tv sahibiyim,IPS panelleri çok başarılı. Harika işler çıkarıyorlar diğer firmalara bakınca
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muticoo 4 yıl
bence LG TV piyasasında üste yerleşti. Panel ve Görüntü muazzam...yanına da webos serpti tadından yenmez oldu ;)
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Batuist 4 yıl
iphone 6 çıkmadan önce de ekranı quantum dot teknolojisi olacak denmişti. sanırım amazonun kindle fire tabletinde var bu teknoloji.. ama dedikodular çıkmadı yine..
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notropil 4 yıl
LG ilk önce vertical banding e bir çözüm bulsun.
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General. 4 yıl
5000₺ den aşağı gelmez.
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V4LKyR 4 yıl
Arkadaşlar şurası bir gerçek: Bu teknolojilerin babası SONY'dir.
SONY maalesef tribünlere bu firmalar kadar oynayamıyor, reklam yeteneği zayıf ama teknik olarak bunların topunu 5 le çarpıp kübünü alır.
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Umutcan 4 yıl V4LKyR
V4LKyR

Arkadaşlar şurası bir gerçek: Bu teknolojilerin babası SONY'dir.

SONY maalesef tribünlere bu firmalar kadar oynayamıyor, reklam yeteneği zayıf ama teknik olarak bunların topunu 5 le çarpıp kübünü alır.

Led backlight lcd tv'lerde Sony'nin yıllar önce tanıttığı X serisi full rgb led backlight tv'lerini halen yakalayamadılar. İncelik adına white edge led ile ince tasarım yaparak tribünlere oynadı firmalar. Teknik olarak bahsettiğim X serisi cihazlar zirve noktasıydı.
Koreli firmalar incelik, uygun fiyat ve reklam kozunu iyi kullanıyor.
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feerrroooo 4 yıl
Yani Quantum Dot denilen nane OLED'den daha mı başarılı yoksa OLED panellere yakın görüntü kalitesini daha uygun maliyetle mi veriyorlar.
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mbald 4 yıl feerrroooo
feerrroooo
Yani Quantum Dot denilen nane OLED'den daha mı başarılı yoksa OLED panellere yakın görüntü kalitesini daha uygun maliyetle mi veriyorlar.

Oled e yakın görüntüyü daha uygun maliyete getirebilmek için yapılan bir teknoloji,zaten led teknolojisinin üzerine şekilleniyor.ilk örnekleri tabi ki pahalı olacaktır
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Uacellat_62 4 yıl
Biraz daha Ucuzlaması lazım 4k TV lerin
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ps3xbox360 4 yıl
bazı çok ucuz 4k lar var, onların ne gibi özellikleri var da ucuz ?
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