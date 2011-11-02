LG, Android 4.0'lı Optimus U1'i hazırlıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung'un Galaxy Nexus isimli yeni nesil akıllı telefonuyla görücüye çıkan Ice Cream Sandwich kod adlı Android 4.0, yeni yıl ile birlikte daha fazla sayıda marka ve model ile birlikte pazardaki yerini almış olacak. Şu anki modeller için Android 4.0 güncellemesi çıkarıp çıkarmayacağı henüz kesinlik kazanmayan LG, Optimus U1 modelini ise yeni işletim sistemiyle sunacak.
4-inç+ seviyesinde çoklu dokunmatik kapasitif ekran ile gelecek olan LG Optimus U1, henüz netlik kazanmasa da muhtemele 8 Megapiksel çözünürlüğünde, 1080p video kaydı gerçekleştirilebilen LED Flash destekli kamera ile gelecek. İnce yapılı kasa tasarımı ile Motorola Droid Razr gibi modellere rakip olması beklenen telefonda, Texas Instruments'ın OMAP4 serisi çift çekirdekli işlemcisine yer verilmesi bekleniyor.
2012'de pazara sunulacak LG Optimus U1'e ait resmi detayların CES '12 ve/veya Mobil Dünya Kongresi '12'de açıklanması bekleniyor.
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adamlar daha neredeyse 1 yıl önce çıkardığı telefona bile güncelleme yapmadılar... nerdeyse bir hata yapıp lg alıyordum iyiki de vazgeçmişim bu huyundan...
yazılım olarak sıfırlar...
ayrıca bu telefonun tipi de çok kötü olmuş...
bende iyiki almışım.. 2.2 bile yeterli ve verimli çalışıyor..diğer markalar sürekli güncelleme çıkarmasalar lg nin çok gerisinde olurlardı emin olun..2.3 gingerbread bu ay içinde geliyor.. 4.0 da güncelleneceğini açıkladı lg..
Lg, optimus black ile büyük bir başarı yakaladı.. yavaş yavaşta bu gibi sorunların üstesinden gelecektir...
benim de aldığım telefonların çoğu LG olmuştur ekran ve yenilikçi özellikler en önemlisi de tasarım olarak hep harika cihazlar sundu ancak androidi çok sevmediğim için şuan Blackberry kullanıyorum ama Bl40 kesinlikle çok başarılı bir tasarım 21:9 ekran oranı bence multimedya için çok iyi dediğiniz gibi işletim sistemi olmaması cihazı bitirdi umarım yeni versiyonunu yaparlar ve WP7 li güzel bir LG bekliyorum şuanki modeller biraz sönük ama daha güçlü cihazlar ile LG ye dönüş güzel olacak ..
Evet, kaynak : LG (Facebook) facebook.com/...
Buyrun siz de okuyun, LG beklenileni yapip, fanlarini memnun edecek sonunda...
Evet, kaynak : LG (Facebook) facebook.com/...
Buyrun siz de okuyun, LG beklenileni yapip, fanlarini memnun edecek sonunda...
cidden doğru mu bu ?
LG için böle düşünen biri LG kullanan biri olarak sevindim valla :D
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