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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, Android 4.0'lı Optimus U1'i hazırlıyor

7 yıl
21,2b
1
48
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un Galaxy Nexus isimli yeni nesil akıllı telefonuyla görücüye çıkan Ice Cream Sandwich kod adlı Android 4.0, yeni yıl ile birlikte daha fazla sayıda marka ve model ile birlikte pazardaki yerini almış olacak. Şu anki modeller için Android 4.0 güncellemesi çıkarıp çıkarmayacağı henüz kesinlik kazanmayan LG, Optimus U1 modelini ise yeni işletim sistemiyle sunacak.
4-inç+ seviyesinde çoklu dokunmatik kapasitif ekran ile gelecek olan LG Optimus U1, henüz netlik kazanmasa da muhtemele 8 Megapiksel çözünürlüğünde, 1080p video kaydı gerçekleştirilebilen LED Flash destekli kamera ile gelecek. İnce yapılı kasa tasarımı ile Motorola Droid Razr gibi modellere rakip olması beklenen telefonda, Texas Instruments'ın OMAP4 serisi çift çekirdekli işlemcisine yer verilmesi bekleniyor.
 2012'de pazara sunulacak LG Optimus U1'e ait resmi detayların CES '12 ve/veya  Mobil Dünya Kongresi '12'de açıklanması bekleniyor. 

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lazloo 7 yıl en beğenilen
LG de tuhaf valla. Yazılım güncellemeyi yeni cihaza yükleyip göndermek olarak görüyorlar galiba.
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DH Misafiri 7 yıl
LG telefon ve televizyonlarını tek geçerim.O kadar..
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Dark Shade 7 yıl
lg nin güncellemeyi yeni telefon piyasaya sürmek olarak görüyor heralde...
adamlar daha neredeyse 1 yıl önce çıkardığı telefona bile güncelleme yapmadılar... nerdeyse bir hata yapıp lg alıyordum iyiki de vazgeçmişim bu huyundan...
yazılım olarak sıfırlar...
ayrıca bu telefonun tipi de çok kötü olmuş...
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taffytaffy 7 yıl Dark Shade
darqshade

lg nin güncellemeyi yeni telefon piyasaya sürmek olarak görüyor heralde...
adamlar daha neredeyse 1 yıl önce çıkardığı telefona bile güncelleme yapmadılar... nerdeyse bir hata yapıp lg alıyordum iyiki de vazgeçmişim bu huyundan...
yazılım olarak sıfırlar...
ayrıca bu telefonun tipi de çok kötü olmuş...

bende iyiki almışım.. 2.2 bile yeterli ve verimli çalışıyor..diğer markalar sürekli güncelleme çıkarmasalar lg nin çok gerisinde olurlardı emin olun..2.3 gingerbread bu ay içinde geliyor.. 4.0 da güncelleneceğini açıkladı lg..
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TearsForFears 7 yıl
Telefon ne kadar güzel olursa olsun sen yazılım güncellemesi yapmazsan ben senin telefonunu almam.Sony gibi acilen eski telefonlarını güncellemeli.
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a_n0507 7 yıl
bende birkaç aydır var optimus black.. çok da memnunum.. her telefon tavsiyesi isteyenede önerdim hala dahada öenririm... güncellemenin gelmemesi o kadar sorun olmadı benim için... hep şunu dedim: sorunsuz gelsin geç gelsin...

Lg, optimus black ile büyük bir başarı yakaladı.. yavaş yavaşta bu gibi sorunların üstesinden gelecektir...
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IL EST MON COCAINE 7 yıl
ICS fiziksel butonları olmayan cihazlar ile gelecek diye biliyordum bunda var keşke o tuşları koymayıp çerçeveyi küçültselerdi eminim ekram müthiş olacaktır
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Stanislas Xavier 7 yıl
eyz
simdiye kadar hep lg kullndım kg800.ke800,kf510,kf750, bl40 ve en şimdide 3D. telefonlar beni hiç bi zamam yarı yolda bırakmadılar tek kötü tarafı ikinci el piyasaı yok kime sorsam lg alma der ama adamlar yapıyor keske bide bl40 a androidd yükleyip piyasaya sürseler
. 3d ye gelince hiç bir eksigi yok mini bir pc kıvamında tabi pc gbi kullanıncada sarj yarım günde bitiyor

benim de aldığım telefonların çoğu LG olmuştur ekran ve yenilikçi özellikler en önemlisi de tasarım olarak hep harika cihazlar sundu ancak androidi çok sevmediğim için şuan Blackberry kullanıyorum ama Bl40 kesinlikle çok başarılı bir tasarım 21:9 ekran oranı bence multimedya için çok iyi dediğiniz gibi işletim sistemi olmaması cihazı bitirdi umarım yeni versiyonunu yaparlar ve WP7 li güzel bir LG bekliyorum şuanki modeller biraz sönük ama daha güçlü cihazlar ile LG ye dönüş güzel olacak ..
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South Korea 7 yıl
Bu lg yi kötüleyenleri anlamak mümkun değil.Bir aydır lg optimus black kullaniyorum bi sorunla karşılaşmadım.Froyoda bi eksik yok ginger ile dahada iyi olacak.
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Emre_z3 7 yıl
sis xvier
Emre_z3LG yeni yaptigi bir aciklamayla Optimus 2x ve diger üst seviye akilli telefonlarina ICS 4.0 güncellemesini cikaracagini belirtti ve bunun aksi yonundeki dedikodulari da yalanladi. Böylece konudaki yorumlarin cogu da çöpe gitmis oldu. Hadi yine iyisiniz optimuscular :)
cidden doğru mu bu ?

Evet, kaynak : LG (Facebook) facebook.com/...
Buyrun siz de okuyun, LG beklenileni yapip, fanlarini memnun edecek sonunda...
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eyz 7 yıl
simdiye kadar hep lg kullndım kg800.ke800,kf510,kf750, bl40 ve en şimdide 3D. telefonlar beni hiç bi zamam yarı yolda bırakmadılar tek kötü tarafı ikinci el piyasaı yok kime sorsam lg alma der ama adamlar yapıyor keske bide bl40 a androidd yükleyip piyasaya sürseler
. 3d ye gelince hiç bir eksigi yok mini bir pc kıvamında tabi pc gbi kullanıncada sarj yarım günde bitiyor

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Emre_z3 7 yıl
sis xvier
Emre_z3LG yeni yaptigi bir aciklamayla Optimus 2x ve diger üst seviye akilli telefonlarina ICS 4.0 güncellemesini cikaracagini belirtti ve bunun aksi yonundeki dedikodulari da yalanladi. Böylece konudaki yorumlarin cogu da çöpe gitmis oldu. Hadi yine iyisiniz optimuscular :)
cidden doğru mu bu ?

Evet, kaynak : LG (Facebook) facebook.com/...
Buyrun siz de okuyun, LG beklenileni yapip, fanlarini memnun edecek sonunda...
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Stanislas Xavier 7 yıl
Emre_z3
LG yeni yaptigi bir aciklamayla Optimus 2x ve diger üst seviye akilli telefonlarina ICS 4.0 güncellemesini cikaracagini belirtti ve bunun aksi yonundeki dedikodulari da yalanladi. Böylece konudaki yorumlarin cogu da çöpe gitmis oldu. Hadi yine iyisiniz optimuscular :)

cidden doğru mu bu ?
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ObjektifPoint.Net 7 yıl
_blackmamba_
tamam lg yazılım konusunda biraz geride kalmış olabilir ama yavaş yavaş o konunun da üstesinde gelecektir bence. çevremdeki arkadaşların lgyi övmesi üzerine optimus black almaya niyetlenmiştim ve buradaki arkadaşların desteği sayesinde aldım. hiç bir zaman da pişmanlık duymadım. herkes gibi ben de yazılım konusunda biraz kızgındım ama sonra diğer firmaların sorunlu yazılımlarını görünce geç gelsin temiz gelsin diye düşünmeye başladım. adamlar smartphone konusunda acemiler. biraz daha zaman lazım bence. çok iyi yerlere geleceklerini düşünüyorum.

LG için böle düşünen biri LG kullanan biri olarak sevindim valla :D
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