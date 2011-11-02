LG, Android 4.0'lı Optimus U1'i hazırlıyor

Samsung'un Galaxy Nexus isimli yeni nesil akıllı telefonuyla görücüye çıkan Ice Cream Sandwich kod adlı Android 4.0, yeni yıl ile birlikte daha fazla sayıda marka ve model ile birlikte pazardaki yerini almış olacak. Şu anki modeller için Android 4.0 güncellemesi çıkarıp çıkarmayacağı henüz kesinlik kazanmayan LG, Optimus U1 modelini ise yeni işletim sistemiyle sunacak.

4-inç+ seviyesinde çoklu dokunmatik kapasitif ekran ile gelecek olan LG Optimus U1, henüz netlik kazanmasa da muhtemele 8 Megapiksel çözünürlüğünde, 1080p video kaydı gerçekleştirilebilen LED Flash destekli kamera ile gelecek. İnce yapılı kasa tasarımı ile Motorola Droid Razr gibi modellere rakip olması beklenen telefonda, Texas Instruments'ın OMAP4 serisi çift çekirdekli işlemcisine yer verilmesi bekleniyor.

2012'de pazara sunulacak LG Optimus U1'e ait resmi detayların CES '12 ve/veya Mobil Dünya Kongresi '12'de açıklanması bekleniyor.