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LG: Android tablet yolda, bu yıl bükülebilir ekranlı akıllı telefon olmayacak

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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LG: Android tablet yolda, bu yıl bükülebilir ekranlı akıllı telefon olmayacak

Nexus projesi ile ilgili önemli açıklamalar yapan Güney Koreli LG, tablet ve esnek ekran teknolojisi ile ilgili de merak edilen bazı noktalara değindi.

LG Mobile Avrupa başkan yardımcısı Won Kim, bir röportajda tablet pazarı ile ilgili sorulan soruya LG'nin Android tablet pazarına geri döneceği ve Windows 8 durumunu ise gözlemledikleri cevabını verdi.

Optimus Pad adlı Android tabletinin ardından uzun süredir bu alanda sessiz alan LG'nin yeni bir Android tablet tanıtacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Kim bir nevi iddiaları doğrulamış oldu.

Kim ayrıca farklı bir işletim sistemine sahip yeni bir akıllı telefon hazırlığında olduklarının da işaretlerini verdi. Bu da muhtemelen lansman esnasında ortaklar listesinde yer aldığı Firefox OS olacak.

Diğer bir soru LG'nin bu yıl pazara sunacağı dile getirilen esnek ekranlı akıllı telefonlar konusundaydı. LG bilindiği gibi esnek ekran konusunda Samsung'dan önce davranmış ve ilk ürünlerini yıl sonuna kadar piyasaya sürmeyi planladığını belirtmişti. Ancak Kim teknolojinin henüz son noktaya gelmediğini vurgulayarak, bu yıl için herhangi bir esnek ekranlı model piyasaya sürmeyeceklerini açıkladı. LG kısa süre önce 5 inçlik esnek Full HD OLED ekranlarını tanıtmıştı.

LG'nin kendi bünyesinde geliştirdiği mobil işlemci konusuna da değinen Kim, televizyonlarda kullandıkları L9 işlemcisinin mobil telefonlarda mevcut olandan çok farklı bir mimaride olduğunu ve şimdilik kullanımının mümkün olmadığının da altını çizdi.

Sonraki amiral gemi modeli ile de bazı kısa detaylar paylaşan Kim, Optimus G2 olmasını beklediğimiz cihazın tanıtımın sonrasında global olarak satışa sunmaya çalışacaklarını ve bölge bölge satış politikasından kaçınmaya çalışacaklarını belirtti. 

http://www.phonearena.com/news/LG-Android-tablet-incoming-no-bendable-phone-this-year-global-rollout-for-the-Optimus-G2_id43428 Yorum Yaz
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itachi237 5 yıl
baya bir düşündüm esnek ekran ne işimize yarar telefonda diye sonunda bir yer buldum. kolumuza giyebileceğimiz oyunlardaki gibi bir sistem düzenlenebilir.

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grafman09 5 yıl
Pachenkov
grafman09
Pachenkov
George Jetson g2 amiral olacaksa optimus g pro ne olacak?
Çöp tabi ki bilmiyormusunuz lgyi
daha iyisini üretebiliyormuyuz ki var olan bir ürünü kötülüyorsun..? Yada söyle sorayım, o telefonu satın alacak parayı kazanabiliyormusun ?
Ben ürünü değil firmayı kötüledim. Güzel özelliklerde telefon çıkarı desteği kesen firmayı göklere mi çıkarsaydım? Millet parasını sokakta mı buluyor niye muadilleri daha fazlasını verirken insanları yanlış yönlendirteyim ki?

android 2.1 telefon kullanıyorum 3 yıldır. markası sony destek filan yok, bende çöp mü diyeyim telefona, işimi görüyor mu? görüyor.. açmak istediğim açamadığım uygulama yok,, yeni çıkan oyunlarda sıkıntı oluyormuş,, oyunu pc de oynadığım için ilgi alanım değil,, destek olmasa nolur,, 20 tl gider versiyon attırırsın.. önemli olan,, alırken bir telefona plazma parası ödememek .... en iyisi alsa alamassın, sen aldığın zaten sana eski ürün satılmıştır..
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Carfreak 5 yıl grafman09
grafman09
Pachenkov
Orijinalden alıntı: grafman09
Pachenkov
Orijinalden alıntı: George Jetson g2 amiral olacaksa optimus g pro ne olacak?
Çöp tabi ki bilmiyormusunuz lgyi
daha iyisini üretebiliyormuyuz ki var olan bir ürünü kötülüyorsun..? Yada söyle sorayım, o telefonu satın alacak parayı kazanabiliyormusun ?
Ben ürünü değil firmayı kötüledim. Güzel özelliklerde telefon çıkarı desteği kesen firmayı göklere mi çıkarsaydım? Millet parasını sokakta mı buluyor niye muadilleri daha fazlasını verirken insanları yanlış yönlendirteyim ki?

android 2.1 telefon kullanıyorum 3 yıldır. markası sony destek filan yok, bende çöp mü diyeyim telefona, işimi görüyor mu? görüyor.. açmak istediğim açamadığım uygulama yok,, yeni çıkan oyunlarda sıkıntı oluyormuş,, oyunu pc de oynadığım için ilgi alanım değil,, destek olmasa nolur,, 20 tl gider versiyon attırırsın.. önemli olan,, alırken bir telefona plazma parası ödememek .... en iyisi alsa alamassın, sen aldığın zaten sana eski ürün satılmıştır..

Pondera'ya yazdığım son cevabı sizin mesajınızi görmeden yazdım ama sizinle de ilgili olan şeyleri açıkladım. Orayı okursanız ikimizin de haklı olduğunu görürsünüz. İyi akşamlar.
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Pondera 5 yıl
Orijinalden alıntı: Pachenkov
İşte mesele eskiyi unutmak. Yoksa tabi ki firmaların yeni cihaz çıkarmasını, alanda çeşitlilik olmasını istiyorum bende. Ama LG çok büyük ihtimalle yine destek vermeyecek yada güncellemeleri çok geç dağıtacak. Hani derler ya yalancı çobana 1 inanılır 2 inanılır diye işte lg benim gözümde istirhakini doldurduğu için kendini ispatlamadan ne kendime ne de tanıdığıma aldirtirim.

Ben anlıyorum seni. P970 kullanıcısı olarak bizzat yaşadım. Ama Texas Instruments fiyaskosu geçmişte kaldı. Yeni telefonlarda nasıl olacak bekleyip göreceğiz ama şunu söyleyim Samsung dışındaki bütün markalarda aynı sorunlar yaşandı. LG'nin ki daha göz önünde oldu ve daha fazla kullanıcıya sahipti. Neyse ben şahsen LG^nin donanım olarak fan'ıyım. O yüzden ileride imkanım olursa benim emektarı yine bir LG ile değiştiririm. Kafamı karıştıran tek bir ürün oldu şimdiye kadar o da birazcık büyük olsa da benim standartlarıma göre; Xperia ZR. Sony'den gelen mail modelin Avrupa'daki birçok ülke gibi Türkiye'ye de gelmeyeceğini belirtince o da aradan çıkmış oldu.
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Carfreak 5 yıl Pondera
Pondera
Pachenkov
İşte mesele eskiyi unutmak. Yoksa tabi ki firmaların yeni cihaz çıkarmasını, alanda çeşitlilik olmasını istiyorum bende. Ama LG çok büyük ihtimalle yine destek vermeyecek yada güncellemeleri çok geç dağıtacak. Hani derler ya yalancı çobana 1 inanılır 2 inanılır diye işte lg benim gözümde istirhakini doldurduğu için kendini ispatlamadan ne kendime ne de tanıdığıma aldirtirim.

Ben anlıyorum seni. P970 kullanıcısı olarak bizzat yaşadım. Ama Texas Instruments fiyaskosu geçmişte kaldı. Yeni telefonlarda nasıl olacak bekleyip göreceğiz ama şunu söyleyim Samsung dışındaki bütün markalarda aynı sorunlar yaşandı. LG'nin ki daha göz önünde oldu ve daha fazla kullanıcıya sahipti. Neyse ben şahsen LG^nin donanım olarak fan'ıyım. O yüzden ileride imkanım olursa benim emektarı yine bir LG ile değiştiririm. Kafamı karıştıran tek bir ürün oldu şimdiye kadar o da birazcık büyük olsa da benim standartlarıma göre; Xperia ZR. Sony'den gelen mail modelin Avrupa'daki birçok ülke gibi Türkiye'ye de gelmeyeceğini belirtince o da aradan çıkmış oldu.

Bende 2009'dan beri HTC sahibiyim, hatta şu mesajı bile One X + dan yazıyorum. Ama açılan HTC haberlerinin çoğunda olumsuz yorum yaptım. Çünkü her kullanıcı cihazını güncel ve o zamanın şartıyla Max performansta kullanmak ister. E htc müzik konusunda, kozmetik ve Estetik konuda bana göre en başarılı firma. Ama güncelleme ve performans açısından her daim Samsung'un gerisinde kalan bir marka. Kullanıcı isteklerine göre öneri yaptığımda defalarca kez one laf atmama rağmen kaç kişiye one önerdim. Adam oyunla ilgili yoktur, müzik arayuz kamera önemlidir htc öneririm. Ama LG nin performans dışında diğer firmalara sağlayabileceği bir artısi yok. E güncelleme de vermiyorsun, hem güncelleme veren hem daha üstün performans sunan Samsung varken neden LG onereyim değil mi?

Aslında tartışma bitmişti ama bazı üyeler beni marka fanı olarak gördükleri için kendimi ve ne yapmaya çalıştığımı açıklama ihtiyacı duydum. Çünkü 2 gündür birçok seviyesiz üyeyle karşı karşıya gelmek zorunda kaldım. Belki şimdi bunu okuyan olursa niyetimiz iyi olduğunu anlar. Özellikle de size saygılı tavrınız için teşekkür ederim, iyi akşamlar.
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Pondera 5 yıl
Orijinalden alıntı: Pachenkov
Ben ürünü değil firmayı kötüledim.

İyi ama neden? Samsung Galaxy, Note..vb markalarının yenilerini çıkarıyor, Apple "the new ipad" ardına 4.nesil çıkarıyor. Markalar en iyi telefona sahip olmak için birbirleri ile yarışıyorlar. Eskiye desteği kesmedikleri müddetçe hiçbirşey çöp olmaz. Ki yeni telefonlara kessende bağımsız geliştiriceler var her zaman. Eski telefonlar gibi değil artık. Eskiler uyumsuz donanım nedeniyle yazılım sorunu yaşadılar. LG'nin karnesi kötü ama ileride ne olacak bekleyip göreceğiz. Daha gerçekleşmeyen birşey için firmayı kötülemek doğru değil.
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Carfreak 5 yıl Pondera
Pondera
Pachenkov
Ben ürünü değil firmayı kötüledim.

İyi ama neden? Samsung Galaxy, Note..vb markalarının yenilerini çıkarıyor, Apple "the new ipad" ardına 4.nesil çıkarıyor. Markalar en iyi telefona sahip olmak için birbirleri ile yarışıyorlar. Eskiye desteği kesmedikleri müddetçe hiçbirşey çöp olmaz. Ki yeni telefonlara kessende bağımsız geliştiriceler var her zaman. Eski telefonlar gibi değil artık. Eskiler uyumsuz donanım nedeniyle yazılım sorunu yaşadılar. LG'nin karnesi kötü ama ileride ne olacak bekleyip göreceğiz. Daha gerçekleşmeyen birşey için firmayı kötülemek doğru değil.

İşte mesele eskiyi unutmak. Yoksa tabi ki firmaların yeni cihaz çıkarmasını, alanda çeşitlilik olmasını istiyorum bende. Ama LG çok büyük ihtimalle yine destek vermeyecek yada güncellemeleri çok geç dağıtacak. Hani derler ya yalancı çobana 1 inanılır 2 inanılır diye işte lg benim gözümde istirhakini doldurduğu için kendini ispatlamadan ne kendime ne de tanıdığıma aldirtirim.
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Pondera 5 yıl
George Jetson
g2 amiral olacaksa optimus g pro ne olacak?

Kruvazör. Her selefin kaderi.
3D ekranlı çıkar LG yoksa çok gereksiz olacağını şimdiden görür gibiyim. Piyasadakilerle aynı olacaksa ben uğraşma derim. 3D güzel bir farklılık olacaktır. Yoksa telefona ve yazılımlarına ağırlık ver.
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grafman09 5 yıl
Pachenkov
George Jetson g2 amiral olacaksa optimus g pro ne olacak?
Çöp tabi ki bilmiyormusunuz lgyi

daha iyisini üretebiliyormuyuz ki var olan bir ürünü kötülüyorsun..? Yada söyle sorayım, o telefonu satın alacak parayı kazanabiliyormusun ?
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Carfreak 5 yıl grafman09
grafman09

Pachenkov

George Jetson g2 amiral olacaksa optimus g pro ne olacak?
Çöp tabi ki bilmiyormusunuz lgyi


daha iyisini üretebiliyormuyuz ki var olan bir ürünü kötülüyorsun..? Yada söyle sorayım, o telefonu satın alacak parayı kazanabiliyormusun ?

Ben ürünü değil firmayı kötüledim. Güzel özelliklerde telefon çıkarı desteği kesen firmayı göklere mi çıkarsaydım? Millet parasını sokakta mı buluyor niye muadilleri daha fazlasını verirken insanları yanlış yönlendirteyim ki?
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General. 5 yıl
Esnek Oled ekranlarda firmalar ilk ben çıkarayım derdinde acele eden ecele gider deyiminin tam anlamını ilk Full hd Htc J de gördük doğru düzgün piyasaya bile süremediler Full hd Xperia Z de S Pro kullanılması yine acele bir hamleydi ilk çift çekirdekli telefonu çıkaran firma Lg dir kaç kişi biliyor önemli olan ilk çıkarmak değil adam gibi yapmak ve talebe zamanından cevap vermek geç olsun temiz olsun zaten cebimizdeki mevcut telefonlar rahat 2 sene idare eder
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1OOOOOO 5 yıl
g2 amiral olacaksa optimus g pro ne olacak?
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Carfreak 5 yıl 1OOOOOO
George Jetson
g2 amiral olacaksa optimus g pro ne olacak?

Çöp tabi ki bilmiyormusunuz lg'yi
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