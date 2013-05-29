LG: Android tablet yolda, bu yıl bükülebilir ekranlı akıllı telefon olmayacak





Nexus projesi ile ilgili önemli açıklamalar yapan Güney Koreli LG, tablet ve esnek ekran teknolojisi ile ilgili de merak edilen bazı noktalara değindi.





LG Mobile Avrupa başkan yardımcısı Won Kim, bir röportajda tablet pazarı ile ilgili sorulan soruya LG'nin Android tablet pazarına geri döneceği ve Windows 8 durumunu ise gözlemledikleri cevabını verdi.





Optimus Pad adlı Android tabletinin ardından uzun süredir bu alanda sessiz alan LG'nin yeni bir Android tablet tanıtacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Kim bir nevi iddiaları doğrulamış oldu.





Kim ayrıca farklı bir işletim sistemine sahip yeni bir akıllı telefon hazırlığında olduklarının da işaretlerini verdi. Bu da muhtemelen lansman esnasında ortaklar listesinde yer aldığı Firefox OS olacak.





Diğer bir soru LG'nin bu yıl pazara sunacağı dile getirilen esnek ekranlı akıllı telefonlar konusundaydı. LG bilindiği gibi esnek ekran konusunda Samsung'dan önce davranmış ve ilk ürünlerini yıl sonuna kadar piyasaya sürmeyi planladığını belirtmişti. Ancak Kim teknolojinin henüz son noktaya gelmediğini vurgulayarak, bu yıl için herhangi bir esnek ekranlı model piyasaya sürmeyeceklerini açıkladı. LG kısa süre önce 5 inçlik esnek Full HD OLED ekranlarını tanıtmıştı.





LG'nin kendi bünyesinde geliştirdiği mobil işlemci konusuna da değinen Kim, televizyonlarda kullandıkları L9 işlemcisinin mobil telefonlarda mevcut olandan çok farklı bir mimaride olduğunu ve şimdilik kullanımının mümkün olmadığının da altını çizdi.





Sonraki amiral gemi modeli ile de bazı kısa detaylar paylaşan Kim, Optimus G2 olmasını beklediğimiz cihazın tanıtımın sonrasında global olarak satışa sunmaya çalışacaklarını ve bölge bölge satış politikasından kaçınmaya çalışacaklarını belirtti.

http://www.phonearena.com/news/LG-Android-tablet-incoming-no-bendable-phone-this-year-global-rollout-for-the-Optimus-G2_id43428