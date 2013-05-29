LG: Android tablet yolda, bu yıl bükülebilir ekranlı akıllı telefon olmayacak

Haber Editörü
Nexus projesi ile ilgili önemli açıklamalar yapan Güney Koreli LG, tablet ve esnek ekran teknolojisi ile ilgili de merak edilen bazı noktalara değindi.
LG Mobile Avrupa başkan yardımcısı Won Kim, bir röportajda tablet pazarı ile ilgili sorulan soruya LG'nin Android tablet pazarına geri döneceği ve Windows 8 durumunu ise gözlemledikleri cevabını verdi.
Optimus Pad adlı Android tabletinin ardından uzun süredir bu alanda sessiz alan LG'nin yeni bir Android tablet tanıtacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Kim bir nevi iddiaları doğrulamış oldu.
Kim ayrıca farklı bir işletim sistemine sahip yeni bir akıllı telefon hazırlığında olduklarının da işaretlerini verdi. Bu da muhtemelen lansman esnasında ortaklar listesinde yer aldığı Firefox OS olacak.
Diğer bir soru LG'nin bu yıl pazara sunacağı dile getirilen esnek ekranlı akıllı telefonlar konusundaydı. LG bilindiği gibi esnek ekran konusunda Samsung'dan önce davranmış ve ilk ürünlerini yıl sonuna kadar piyasaya sürmeyi planladığını belirtmişti. Ancak Kim teknolojinin henüz son noktaya gelmediğini vurgulayarak, bu yıl için herhangi bir esnek ekranlı model piyasaya sürmeyeceklerini açıkladı. LG kısa süre önce 5 inçlik esnek Full HD OLED ekranlarını tanıtmıştı.
LG'nin kendi bünyesinde geliştirdiği mobil işlemci konusuna da değinen Kim, televizyonlarda kullandıkları L9 işlemcisinin mobil telefonlarda mevcut olandan çok farklı bir mimaride olduğunu ve şimdilik kullanımının mümkün olmadığının da altını çizdi.
Sonraki amiral gemi modeli ile de bazı kısa detaylar paylaşan Kim, Optimus G2 olmasını beklediğimiz cihazın tanıtımın sonrasında global olarak satışa sunmaya çalışacaklarını ve bölge bölge satış politikasından kaçınmaya çalışacaklarını belirtti.
http://www.phonearena.com/news/LG-Android-tablet-incoming-no-bendable-phone-this-year-global-rollout-for-the-Optimus-G2_id43428 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
android 2.1 telefon kullanıyorum 3 yıldır. markası sony destek filan yok, bende çöp mü diyeyim telefona, işimi görüyor mu? görüyor.. açmak istediğim açamadığım uygulama yok,, yeni çıkan oyunlarda sıkıntı oluyormuş,, oyunu pc de oynadığım için ilgi alanım değil,, destek olmasa nolur,, 20 tl gider versiyon attırırsın.. önemli olan,, alırken bir telefona plazma parası ödememek .... en iyisi alsa alamassın, sen aldığın zaten sana eski ürün satılmıştır..
Pondera'ya yazdığım son cevabı sizin mesajınızi görmeden yazdım ama sizinle de ilgili olan şeyleri açıkladım. Orayı okursanız ikimizin de haklı olduğunu görürsünüz. İyi akşamlar.
Ben anlıyorum seni. P970 kullanıcısı olarak bizzat yaşadım. Ama Texas Instruments fiyaskosu geçmişte kaldı. Yeni telefonlarda nasıl olacak bekleyip göreceğiz ama şunu söyleyim Samsung dışındaki bütün markalarda aynı sorunlar yaşandı. LG'nin ki daha göz önünde oldu ve daha fazla kullanıcıya sahipti. Neyse ben şahsen LG^nin donanım olarak fan'ıyım. O yüzden ileride imkanım olursa benim emektarı yine bir LG ile değiştiririm. Kafamı karıştıran tek bir ürün oldu şimdiye kadar o da birazcık büyük olsa da benim standartlarıma göre; Xperia ZR. Sony'den gelen mail modelin Avrupa'daki birçok ülke gibi Türkiye'ye de gelmeyeceğini belirtince o da aradan çıkmış oldu.
Bende 2009'dan beri HTC sahibiyim, hatta şu mesajı bile One X + dan yazıyorum. Ama açılan HTC haberlerinin çoğunda olumsuz yorum yaptım. Çünkü her kullanıcı cihazını güncel ve o zamanın şartıyla Max performansta kullanmak ister. E htc müzik konusunda, kozmetik ve Estetik konuda bana göre en başarılı firma. Ama güncelleme ve performans açısından her daim Samsung'un gerisinde kalan bir marka. Kullanıcı isteklerine göre öneri yaptığımda defalarca kez one laf atmama rağmen kaç kişiye one önerdim. Adam oyunla ilgili yoktur, müzik arayuz kamera önemlidir htc öneririm. Ama LG nin performans dışında diğer firmalara sağlayabileceği bir artısi yok. E güncelleme de vermiyorsun, hem güncelleme veren hem daha üstün performans sunan Samsung varken neden LG onereyim değil mi?
Aslında tartışma bitmişti ama bazı üyeler beni marka fanı olarak gördükleri için kendimi ve ne yapmaya çalıştığımı açıklama ihtiyacı duydum. Çünkü 2 gündür birçok seviyesiz üyeyle karşı karşıya gelmek zorunda kaldım. Belki şimdi bunu okuyan olursa niyetimiz iyi olduğunu anlar. Özellikle de size saygılı tavrınız için teşekkür ederim, iyi akşamlar.
İyi ama neden? Samsung Galaxy, Note..vb markalarının yenilerini çıkarıyor, Apple "the new ipad" ardına 4.nesil çıkarıyor. Markalar en iyi telefona sahip olmak için birbirleri ile yarışıyorlar. Eskiye desteği kesmedikleri müddetçe hiçbirşey çöp olmaz. Ki yeni telefonlara kessende bağımsız geliştiriceler var her zaman. Eski telefonlar gibi değil artık. Eskiler uyumsuz donanım nedeniyle yazılım sorunu yaşadılar. LG'nin karnesi kötü ama ileride ne olacak bekleyip göreceğiz. Daha gerçekleşmeyen birşey için firmayı kötülemek doğru değil.
İşte mesele eskiyi unutmak. Yoksa tabi ki firmaların yeni cihaz çıkarmasını, alanda çeşitlilik olmasını istiyorum bende. Ama LG çok büyük ihtimalle yine destek vermeyecek yada güncellemeleri çok geç dağıtacak. Hani derler ya yalancı çobana 1 inanılır 2 inanılır diye işte lg benim gözümde istirhakini doldurduğu için kendini ispatlamadan ne kendime ne de tanıdığıma aldirtirim.
Kruvazör. Her selefin kaderi.
3D ekranlı çıkar LG yoksa çok gereksiz olacağını şimdiden görür gibiyim. Piyasadakilerle aynı olacaksa ben uğraşma derim. 3D güzel bir farklılık olacaktır. Yoksa telefona ve yazılımlarına ağırlık ver.
daha iyisini üretebiliyormuyuz ki var olan bir ürünü kötülüyorsun..? Yada söyle sorayım, o telefonu satın alacak parayı kazanabiliyormusun ?
Ben ürünü değil firmayı kötüledim. Güzel özelliklerde telefon çıkarı desteği kesen firmayı göklere mi çıkarsaydım? Millet parasını sokakta mı buluyor niye muadilleri daha fazlasını verirken insanları yanlış yönlendirteyim ki?
Çöp tabi ki bilmiyormusunuz lg'yi