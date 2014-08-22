LG, Bluetooth destekli MiniBeam projeksiyon cihazını duyurdu





G Pro 2 veya G Flex 2 gibi yeni amiral gemi modellerini tanıtması beklenirken, IFA 2014 fuarında LG'nin daha çok ev ve ofis elektroniğine odaklanacağı duyurmaya başladığı cihazlarla kesinleşmiş oldu. Firmanın son duyurusu görüntüleme sistemlerine yönelik.





MiniBeam adlı projeksiyon cihazı 17.2cm x 11.7cm x 4cm boyutları ile çantanıza sığacak kadar küçük ve 25 inç - 100 inç arasında perdeye görüntü yansıtabiliyor. 700 lümen parlaklık değerine sahip olan MiniBeam 100 000 : 1 kontrast oranı ve 1280x800 piksel çözünürlük sunuyor.





Model daha çok büyük ekranda oyun oynamak veya laptop ekranını yansıtmak isteyen tüketicilere itap edecek nitelikte. USB, HDMI, RGB ve AV çıkışlarına sahip olan cihaz iki adet 1 wattlık hoparlörler taşıyor. Cihazda yer alan Bluetooth özelliği sayesinde isterseniz sesi kablosuz hoparlörlere de aktarabiliyorsunuz. Projeksiyon cihazının gelecek ay Avrupa'da satışa çıkacağı belirtiliyor. Diğer detaylar ise IFA 2014 fuarında açıklanacak.

http://www.t3.com/news/lg-unveils-its-bluetooth-minibeam-projector