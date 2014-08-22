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LG, Bluetooth destekli MiniBeam projeksiyon cihazını duyurdu

4 yıl
2,1b
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Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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LG, Bluetooth destekli MiniBeam projeksiyon cihazını duyurdu

G Pro 2 veya G Flex 2 gibi yeni amiral gemi modellerini tanıtması beklenirken, IFA 2014 fuarında LG'nin daha çok ev ve ofis elektroniğine odaklanacağı duyurmaya başladığı cihazlarla kesinleşmiş oldu. Firmanın son duyurusu görüntüleme sistemlerine yönelik. 

MiniBeam adlı projeksiyon cihazı 17.2cm x 11.7cm x 4cm boyutları ile çantanıza sığacak kadar küçük ve 25 inç - 100 inç arasında perdeye görüntü yansıtabiliyor. 700 lümen parlaklık değerine sahip olan MiniBeam 100 000 : 1 kontrast oranı ve 1280x800 piksel çözünürlük sunuyor. 

Model daha çok büyük ekranda oyun oynamak veya laptop ekranını yansıtmak isteyen tüketicilere itap edecek nitelikte. USB, HDMI, RGB ve AV çıkışlarına sahip olan cihaz iki adet 1 wattlık hoparlörler taşıyor. Cihazda yer alan Bluetooth özelliği sayesinde isterseniz sesi kablosuz hoparlörlere de aktarabiliyorsunuz. Projeksiyon cihazının gelecek ay Avrupa'da satışa çıkacağı belirtiliyor. Diğer detaylar ise IFA 2014 fuarında açıklanacak.  

http://www.t3.com/news/lg-unveils-its-bluetooth-minibeam-projector Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
çantanıza sığacak kadar küçük ve 25 inç - 100 inç arasında perdeye görüntü yansıtabiliyor, yani evde kullanabiliriz.
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MrKemal17 4 yıl
Hoparlör gücü biraz daha yüksek olmalı.Cep telefonlarından görüntü aktarımı için mükemmel bir cihaz olabilir, tabi fiyatı makul olursa.
Elimizdeki 5 inçlik cihazlarda FHD varken hatta bazılarında aşrı gereksiz -benim görüşüm- 2K varken; bu tarz 25-100 inç görüntü yansıtan cihazlarda FullHD alt sınır olmalı diye düşünüyorum.
Ayrıca telefonlardan görüntü aktarımı için Miracast vs. kablosuz görüntü aktarma teknolojilerinin de entegre edilmesi birçok kullanıcı için bu cihazı daha alınabilir kılacaktır.
Tabi cihaz tasarlanırken cep telefonları için yapılmamış olabilir ancak bu dediklerim olursa ve fiyat alınabilecek seviyede olursa ben almayı düşünürüm.
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St Batuhan 4 yıl
Fiyatı uygun olmalı ve BT niye? Yani görüntü aktarımı yapılıyorsa wifi konması daha uygun olmaz mıydı? Tabii başka giriş çıkışların olması iyi ama mobil cihazdan hdmi çıkışı için dönüştürücü falan lazım sonuçta. Eh kalkıp direkt wifi entegresi bulunsa ve kablosuz full özgürlük sunsa daha güzel olurdu.
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gmdoctor 4 yıl
LG G PRO 2 zaten eski cihaz değil mi ? Hatta burda ön inceleme bile yapmıştınız donanimhaber.com/... MWC de
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