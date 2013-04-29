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LG Cloud, 40 ülkede daha hizmete giriyor

6 yıl
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Diğer Yazılım
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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LG Cloud, 40 ülkede daha hizmete giriyor
Halihazırda Güney Kore ve ABD gibi ülkelerde faaliyet gösteren LG Cloud, mayıs ayının sonlarında 40 ülkede daha faaliyete geçecek.

LG'nin bulut servisini faaliyete geçireceği 40 ülke arasında hangi ülkelerin yer alacağı henüz belli değil. Ancak, söz konusu listenin başında Asya, Avrupa ve Latin Amerika bölgelerinden çeşitli ülkelerin yer alması bekleniyor.

Kullanıcıların LG cihazlarındaki senkranizasyonu ve diğer bulut işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirmesini sağlayacak olan LG Cloud'un ülkemizde de faaliyete geçmesi beklentilerimiz arasında. 

https://tr.lgecloud.com/ Yorum Yaz
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savasengin03 6 yıl
S.A KARDEŞ.BENDE LG 32LM620S LED TV VAR.TV DE SORUN VAR .PROGRAM SİLME KUTUCUĞU ÇIKMIYOR.BUNU ÇÖZECEK YAZILIMINIZ VARMI...YARDIMCIU OLURSANIZ SEVİNİRİM.....
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OverClocK1ng 6 yıl
LG Cloud muş.
Bir an ilk gördüğümde LE Cloud diye okudum. Ahanda BİM Bulut sistemi çıkartmış diyecektim ki LG olduğunu gördüm. Neyse. Bu gidişle o da olur...
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mehmetferhat 6 yıl
LG Cloud vay bea gelsin gelsin hatta çabuk gelsin bekletmesin bizi :)
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faziloglu 6 yıl
adamlar uçtu gidiyo valla :D
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