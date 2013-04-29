LG Cloud, 40 ülkede daha hizmete giriyor

Halihazırda Güney Kore ve ABD gibi ülkelerde faaliyet gösteren LG Cloud, mayıs ayının sonlarında 40 ülkede daha faaliyete geçecek.





LG'nin bulut servisini faaliyete geçireceği 40 ülke arasında hangi ülkelerin yer alacağı henüz belli değil. Ancak, söz konusu listenin başında Asya, Avrupa ve Latin Amerika bölgelerinden çeşitli ülkelerin yer alması bekleniyor.





Kullanıcıların LG cihazlarındaki senkranizasyonu ve diğer bulut işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirmesini sağlayacak olan LG Cloud'un ülkemizde de faaliyete geçmesi beklentilerimiz arasında.

https://tr.lgecloud.com/