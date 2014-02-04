LG, G Pro 2 modelinde 4K video çekimine yer verecek





Geçen yıl Phablet segmentine sunduğu ilk ürünü Optimus G Pro'yu bu yıl da devam ettireceğini açıklayan LG, ay sonundaki MWC 2014 etkinliğinde G Pro 2 modelini resmiyete kavuşturacak.





Daha büyük bir ekran, Full HD veya 2K çözünürlük, Snapdragon 800 yongaseti gibi özelliklerin dışında LG'nin kamera tarafında önemli yenilikler sunacağı ortaya çıktı.





G2 amiral gemi modeli ile Android dünyasına optik imaj sabitleme destekli ilk 13MP çözünürlükte kamera modülü sunan LG, bununla birlikte 4K çekim imkanı sunmadığı için eleştirilmişti. Firma G Pro 2 modelinde bu eleştirileri gidermeyi planlıyor.





G Pro 2 modelinde 13MP çözünürükteki kamerayı kullanmaya devam edecek olan LG, Electro Image System adını verdiği yeni bir özellik kullanıyor. Bu özellik yazılımsal olarak OIS teknolojisinin etkisini artırıyor. Böylece daha keskin ve daha kaliteli fotoğraflar ortaya çıkıyor.





Kamera modülü için yeni bir arayüz geliştiren LG, bunun yanında standart hızın yüzde 25'i oranında yavaş çekim yapabilme özelliği ve 3840x2160 piksel yani 4K çözünürlükte video kaydını da beraberinde getirecek. Böylece G Pro 2 son dönemde piyasaya çıkan Snapdragon 800'lü Galaxy Note 3 ve kısa süre içerisinde tanıtılması beklenen Xperia Z2 modelleri ile birlikte piyasada 4K çekim yapabilen nadir telefonlardan olmayı başaracak.