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LG, G Pro 2 modelinde 4K video çekimine yer verecek

5 yıl
5,1b
1
28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG, G Pro 2 modelinde 4K video çekimine yer verecek

Geçen yıl Phablet segmentine sunduğu ilk ürünü Optimus G Pro'yu bu yıl da devam ettireceğini açıklayan LG, ay sonundaki MWC 2014 etkinliğinde G Pro 2 modelini resmiyete kavuşturacak. 

Daha büyük bir ekran, Full HD veya 2K çözünürlük, Snapdragon 800 yongaseti gibi özelliklerin dışında LG'nin kamera tarafında önemli yenilikler sunacağı ortaya çıktı.

G2 amiral gemi modeli ile Android dünyasına optik imaj sabitleme destekli ilk 13MP çözünürlükte kamera modülü sunan LG, bununla birlikte 4K çekim imkanı sunmadığı için eleştirilmişti. Firma G Pro 2 modelinde bu eleştirileri gidermeyi planlıyor. 

G Pro 2 modelinde 13MP çözünürükteki kamerayı kullanmaya devam edecek olan LG, Electro Image System adını verdiği yeni bir özellik kullanıyor. Bu özellik yazılımsal olarak OIS teknolojisinin etkisini artırıyor. Böylece daha keskin ve daha kaliteli fotoğraflar ortaya çıkıyor. 

Kamera modülü için yeni bir arayüz geliştiren LG, bunun yanında standart hızın yüzde 25'i oranında yavaş çekim yapabilme özelliği ve 3840x2160 piksel yani 4K çözünürlükte video kaydını da beraberinde getirecek. Böylece G Pro 2 son dönemde piyasaya çıkan Snapdragon 800'lü Galaxy Note 3 ve kısa süre içerisinde tanıtılması beklenen Xperia Z2 modelleri ile birlikte piyasada 4K çekim yapabilen nadir telefonlardan olmayı başaracak. 

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Vengace 5 yıl en beğenilen dere.beyi
dere.beyi
mehmedaltair

Artık evdeki 4K televizyona bağlar izleriz


aynen kardeş DISCOVERY ELITE geldiği zaman bunlara öyle bir tokat atıcakki bütün firmalar onların değil kullanıcıların istediği olduğu zaman satış yapabilceklerini anlıcaklar.

birde sizin gibi saçma yorumlar yapanı görmesek çok iyi olacak
adam ne demiş sen ne diyorsun
yürü git forumuna orda ov telefonu daha çıkmayan telefonu
hey allahım
dere.beyimehmedaltairArtık evdeki 4K televizyona bağlar izlerizaynen kardeş DIS...
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mehmedaltair 5 yıl
Artık evdeki 4K televizyona bağlar izleriz
1 Yanıt Yanıtla +15
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okan_cehapelioglu 5 yıl
fiyat konusunda g2 politikası izlerler inş
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DH Misafiri 5 yıl
bataryadan bahsetmemişler bile =) yemişim dier bütün özelliklerini...
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kakarikikiri 5 yıl
o değil de bu 4k çekilmiş videoları nasıl işleyecez, nasıl motion graphics yapacaz bu çözünürlükte, nasıl render alacaz çok merak ediyorum.
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aycibin 5 yıl
4K çekemediği için eleştirildi demişler haberde.anlamadım kim neden eleştirmiş?hayatımızda 4K görüntü veren bir panel mi var?kaç kişi evde 4K tv'ye sahip?
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downsoon 5 yıl
Kim eleştiriyor arkadaşım 4K çekmiyor diye, 4K nın kullanım alanı yokken 4K yı napacnız.
Ekrandan dolayı isterseniz adına Lite deyin ama benim beklediğim telefon şudur:
5.7" ekran,
3GB ram,
720p çözünürlük,3800mAh batarya (böylece akşam 6 ya kadar diil, 2 gün süren kullanım),
hafıza kartı desteği,
stok olmayan ama fazlaca süslenmeyip kasmayan bir arayüz,
alt ve üstte G2 gibi küçük bir alan ama bu alanda yeralan bir fiziksel tuş (ekranın bir kısmının tuşla kapanması hiç hoşuma gitmiyor)
OIS destekli 13 veya 16MP flashlı kamera. Full HD 60fps video kaydı (4k çekip nerde izliycem,Full HD video çekince tv de izlediğim var da 4K için tv mi alacam :D)
Değiştirilebilir batarya şart diil, taşınabilir şarj ünitesi kullanabilirim ama kasa kalitesi yüksek ve sağlam olmalı, elde tuttuğunda kalitesini hissettirmeli.
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downsoon 5 yıl
Kim eleştiriyor arkadaşım 4K çekmiyor diye, 4K nın kullanım alanı yokken 4K yı napacnız.
Ekrandan dolayı isterseniz adına Lite deyin ama benim beklediğim telefon şudur:
5.7" ekran,
3GB ram,
720p çözünürlük,3800mAh batarya (böylece akşam 6 ya kadar diil, 2 gün süren kullanım),
hafıza kartı desteği,
stok olmayan ama fazlaca süslenmeyip kasmayan bir arayüz,
alt ve üstte G2 gibi küçük bir alan ama bu alanda yeralan bir fiziksel tuş (ekranın bir kısmının tuşla kapanması hiç hoşuma gitmiyor)
OIS destekli 13 veya 16MP flashlı kamera. Full HD 60fps video kaydı (4k çekip nerde izliycem,Full HD video çekince tv de izlediğim var da 4K için tv mi alacam :D)
Değiştirilebilir batarya şart diil, taşınabilir şarj ünitesi kullanabilirim ama kasa kalitesi yüksek ve sağlam olmalı, elde tuttuğunda kalitesini hissettirmeli.
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dreamblue35 5 yıl
ismi lazım değil internet sitesinde LG fleks modelinin fiyatını görmediyseniz bir bakın bunlar sanki altın satıyorlar, resmen insan gibi değil hayvan gibi ... yuh bunları ancak "çocuğuma en iyisi feda olsun" diyen parası olan aileler alıyordur yoksa yarısından çoğu asgari ücretle geçinen bu ülkede çok zor bütün maaşı 1 yıl boyunca bu telefona vermek
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DH Misafiri 5 yıl
Gelinen noktada "Samsung/Lg/Htc/Nokia/Sony/..." nin işleri zor, telefonlar üç aşağı beş yukarı aynı özellikte. Markaya takılmayan bilinçli bir çok kişi Fiyat/Performans ürünlerini tercih edecektir. Olmasın demiyorum ama 2k ya da 4k'nın şuan için albenisi yok.
Gelecek yıllarda da kazanan taraf fiyat/ performans olacaktır. Tabii garip bir teknoloji icad edip mobil eko sistemi ona göre yönlendirirlerse bilemem. Çinlilerin adepte olması fazla zaman almaz :)
Yazılım desteği konusunda koca firmaların; neredeyse windows 7 (abarttık tamam) çalıştıracak donanımları, "yenisi çıkacak onu almalısın mantığıyla tüketiciye kulak tıkadığını, yüzüstü bıraktığını görüyoruz/ görmekteyiz."
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Glorfindel1907 5 yıl
4k çekim yapıyor diye alanın aklından şüphe ederim tamam çekiyor da 2000 tl telefon olsa çektiği 4k videoyu izlemek için en az 8000-10000 tl nada TV mi alacağız

maddi durumu iyi olanlar için demiyorum tabi
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haktan77 5 yıl
4K video çekimi güzel ama tasarımı sanki biraz kötü olmuş.Yani o konuya bir daha değinmeleri gerekir diye düşünüyorum.LG zaten telefonlarda iyi bir markadır.Bundan dolayı bir zorluk çekmeyecek diye düşünüyorum...
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Firaristt 5 yıl
4K çekecek dense sorun, çekmeyecek dense sorun. Olsun da sen alınca kullanmazsın. Almayacağın telefona da sadece bir söylenti için o kadar çamur atmaya gerek yok.

General Mobile'ı da öve öve bitiremiyorsunuz da alt tarafı Çin'den aldığı telefonları uygun fiyata bir arayüz makyajı yapıp satıyorlar. Kullanım olarak Samsung, Sony, Apple, HTC, LG ile bir değil.
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sangreal_1905 5 yıl
millete inşallah upscaling veya interpolasyonu bol olan bir recording sunmazlar.
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