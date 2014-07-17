LG G3 Beat/G3 s modelinin uluslararası lansmanı yapıldı





G3 mini olarak da adlandırılan ve geçtiğimiz haftalarda Çin pazarı için lanse ettiği LG G3 Beat veya LG G3 s modelinin uluslararası olarak da lansmanını gerçekleştirdi.





Model iki versiyon olarak farklı pazarlara gidecek. Donanım özellikleri aynı olmakla birlikte LG G3 Beat versiyonu Asya pazarı için, LG G3 s modeli de Avrupa pazarı için hazırlandı.





Mütevazi bir donanımla gelen modelde 5 inçlik 720p çözünürlükte IPS ekran yer alıyor. Ekranın ön panele oranı yüzde 74.1 ve LG bunun orta sınıftaki en yüksek değer olduğunu belirtiyor. 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alan modelde 1GB RAM ve 8GB artırılabilir hafıza mevcut.





Orijinal LG G3 modelinden mini modele ne tür özellikler miras kaldığına bakacak olursak, daha sade bir tasarım sunan Optimus UX arayüzü ve 8MP çözünürlükteki arka kameraya yardımcı olan lazer tabanlı otomatik odaklama göze çarpıyor. 1.3MP ön kameraya sahip olan model 2540mAh bataryadan enerjisini sağlıyor.





LG G3 Beat modelinin donanım özelliklerine bakıldığında sınıfındaki diğer rakipleri ile benzer bir performans sunacağı tahmin ediliyor. Modelin can alıcı noktası ise fiyatı olacak. Rekabetçi bir fiyatlandırma ile kolayca rakiplerinin önüne geçebilir.





Versiyonlardan ilk olarak LG G3 Beat Güney Kore'de yarın satışa sunulacak. Daha sonra bu versiyon ve s versiyonu diğer ülkelerde de raflara çıkmaya başlayacak. Fiyatı ise henüz belli değil.









http://www.phonearena.com/news/LG-G3-Beat--G3-s-officially-announced-will-be-launched-this-month_id58291