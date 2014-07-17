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LG G3 Beat/G3 s modelinin uluslararası lansmanı yapıldı

4 yıl
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34
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G3 Beat/G3 s modelinin uluslararası lansmanı yapıldı

G3 mini olarak da adlandırılan ve geçtiğimiz haftalarda Çin pazarı için lanse ettiği LG G3 Beat veya LG G3 s modelinin uluslararası olarak da lansmanını gerçekleştirdi.

Model iki versiyon olarak farklı pazarlara gidecek. Donanım özellikleri aynı olmakla birlikte LG G3 Beat versiyonu Asya pazarı için, LG G3 s modeli de Avrupa pazarı için hazırlandı.

Mütevazi bir donanımla gelen modelde 5 inçlik 720p çözünürlükte IPS ekran yer alıyor. Ekranın ön panele oranı yüzde 74.1 ve LG bunun orta sınıftaki en yüksek değer olduğunu belirtiyor. 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alan modelde 1GB RAM ve 8GB artırılabilir hafıza mevcut. 

Orijinal LG G3 modelinden mini modele ne tür özellikler miras kaldığına bakacak olursak, daha sade bir tasarım sunan Optimus UX arayüzü ve 8MP çözünürlükteki arka kameraya yardımcı olan lazer tabanlı otomatik odaklama göze çarpıyor. 1.3MP ön kameraya sahip olan model 2540mAh bataryadan enerjisini sağlıyor. 

LG G3 Beat modelinin donanım özelliklerine bakıldığında sınıfındaki diğer rakipleri ile benzer bir performans sunacağı tahmin ediliyor. Modelin can alıcı noktası ise fiyatı olacak. Rekabetçi bir fiyatlandırma ile kolayca rakiplerinin önüne geçebilir. 

Versiyonlardan ilk olarak LG G3 Beat Güney Kore'de yarın satışa sunulacak. Daha sonra bu versiyon ve s versiyonu diğer ülkelerde de raflara çıkmaya başlayacak. Fiyatı ise henüz belli değil. 



http://www.phonearena.com/news/LG-G3-Beat--G3-s-officially-announced-will-be-launched-this-month_id58291 Yorum Yaz
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~Lion King~ 4 yıl en beğenilen
Dünya telefon pisliğine döndü
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MoRTaLSouL 4 yıl
Ne bitmek tükenmek bilmez birseymis bu snapdragon 400 müş
1 Yanıt Yanıtla +27
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DH Misafiri 4 yıl
Merhaba,
Apple 4.7 inç büyük ekranlı telefon çıkarıyor
Lg de 5 inç mini telefon çıkarıyor :)
Yakında araba mezarlıkları gibi telefon mezarlığı da olur.
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Nimotech 4 yıl
Snapdragon 400ü bedavamı veriyorlar arkadaş nerdeyse tüm mini modellerinde s400 var
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gurcagy 4 yıl
BİM'de mi satılıyor lan bu S400 işlemciler!
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OverClocK1ng 4 yıl
"Modelin can alıcı noktası ise fiyatı olacak. Rekabetçi bir fiyatlandırma ile kolayca rakiplerinin önüne geçebilir."
Kazık hastası HTC nin önüne geçeceği kesin...
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hllsing 4 yıl
g2 mini bile 1200 e satılırken bu telefonun ülkemizde 1000 lira altında satılmasını beklemek hayal.. amam satılırsa da hayaldi gerçek oldu dersiniz :D
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Xtrud 4 yıl
G2 mini gibi 1200 tllik saçma bi fiyatla çıkmaz umarım
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The-Engineer 4 yıl
Sony'nin minisine rakip gelemedi hala
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volkans33 4 yıl
dua edelim de 805 versiyonu global olarak duyurulmasın. alacaklara da lg ye de yazık olur..
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Çinli ler uluslar arası piyasa çıkmadan önceki ataklar bunlar.

Hangi firma beğenilse seri üretime geçiyor fiyatlar şişiyor.

Güncelleme yeni cihazla çıkıyor sonrası yalan.

Piller maksi fiyatlar mini donanım midi olsa daha güzel olur.
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hsanlukk 4 yıl
Şunlara Snapdragon 600 koyun bari arada kaldı garibim.
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