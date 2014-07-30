LG G3'e iki yeni renk seçeneği daha geliyor





Piyasaya 3 farklı renk seçeneği ile sürülen LG'nin yeni amiral gemi modeli G3, Ağustos ayından itibaren iki yeni renk seçeneği ile toplamda 5 farklı renk seçeneğine ulaşmış olacak.





Firmadan yapılan açıklamada hali hazırdaki metalik siyah, ipek beyazı ve parlak altın renklerinin yanında ay moru ve şarap kırmızısı renk seçeneklerinin Ağustos ayı itibariyle satışa sunulacağı belirtildi.





Yeni renk seçenekleri ilk etapta belli pazarlarda satışa sunulacak. Sonrasında ise diğer pazarlara yayılacak. Kesin tarihler ise dağıtım kanalları ile koordineli olarak belirlenecek. Her ülke için duyurular ayrı olarak yapılacak.





LG G3 modelinde hatırlanacağı üzere 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte True HD IPS ekran, Gorilla Glass 3 panel, Snapdragon 801 yongaseti, 3000mAh gücünde batarya, 13MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera şeklinde özellikler mevcuttu. Model 2GB RAM/16GB artırılabilir hafıza, 3GB RAM/32GB artırılabilir hafıza şeklinde iki versiyona sahip. Ülkemizde başlanıç fiyatı 1700TL civarlarına kadar inmiş durumda.

http://www.pocket-lint.com/news/130108-lg-g3-in-moon-violet-and-burgundy-red-to-arrive-in-august