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LG G3'e iki yeni renk seçeneği daha geliyor

4 yıl
2,6b
1
23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G3'e iki yeni renk seçeneği daha geliyor

Piyasaya 3 farklı renk seçeneği ile sürülen LG'nin yeni amiral gemi modeli G3, Ağustos ayından itibaren iki yeni renk seçeneği ile toplamda 5 farklı renk seçeneğine ulaşmış olacak. 

Firmadan yapılan açıklamada hali hazırdaki metalik siyah, ipek beyazı ve parlak altın renklerinin yanında ay moru ve şarap kırmızısı renk seçeneklerinin Ağustos ayı itibariyle satışa sunulacağı belirtildi. 

Yeni renk seçenekleri ilk etapta belli pazarlarda satışa sunulacak. Sonrasında ise diğer pazarlara yayılacak. Kesin tarihler ise dağıtım kanalları ile koordineli olarak belirlenecek. Her ülke için duyurular ayrı olarak yapılacak. 

LG G3 modelinde hatırlanacağı üzere 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte True HD IPS ekran, Gorilla Glass 3 panel, Snapdragon 801 yongaseti, 3000mAh gücünde batarya, 13MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera şeklinde özellikler mevcuttu. Model 2GB RAM/16GB artırılabilir hafıza, 3GB RAM/32GB artırılabilir hafıza şeklinde iki versiyona sahip. Ülkemizde başlanıç fiyatı 1700TL civarlarına kadar inmiş durumda. 

http://www.pocket-lint.com/news/130108-lg-g3-in-moon-violet-and-burgundy-red-to-arrive-in-august Yorum Yaz
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FeneristFB 4 yıl en beğenilen
Helal olsun LG moru süper duruyor
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Led Zeppelin 4 yıl
Son güncelleme ile kapanma sorunu da kalkmış, tamamen rakipsiz bi telefon haline gelmiş yeni iPhone,Z3 ve NOTE 4 çıkana dek
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Proximity 4 yıl
Mok kahverengisi yok muymuş?
1 Yanıt Yanıtla +5
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hmrkartal 4 yıl
Rakipsiz diyenler cidden sasiyorym..telefon kasiyor beyler neyin rakibi...m8 ne oluyor 5s ne oluyor z2 ne oluyor
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nepasvior 4 yıl
telefonun renginin önemi yoktur, aslolan kılıfın rengidir her zaman :)telefonun renginin önemi yoktur, aslolan kılıfın rengidir her zaman :)
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joyberk 4 yıl
ilk akıllı telefonum galaxy note 2 oldu. ama o zamanlar LG G2 piyasada olsaydı ilk tercihim olurdu. geçen hafta LG G3 aldım. üçüncü telefonum ileride muhtemelen sony z serisi olacak
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gholen 4 yıl
Bu cihazın güncellenmiş halini bilmiyorum ama teşhirde baktığım kurcaladığım cihaz bu yıl çıkmış amiral gemi modeller içinde en yavaşıydı. Hatta yan yana koyuyorum s5 daha hızlı 2k ekrandan olabilir mi bilmem.
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TroppX 4 yıl
mor rengi güzelmis
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ICromwelleI 4 yıl
Morun şekli var daha çok kadınlara hitap etsede erkekde kullansa sorun olmaz.
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Guest-F8946C419 4 yıl
Nexus 5 kırmızısı şeklinde bir LG G3 güzel olurdu.
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Ekran kalitesini hiç olmazsa G2'e eşitleyin.
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Proximity 4 yıl
Mok kahverengisi yok muymuş?
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Divinity 4 yıl
Ben dün inceledim Dubai'de resmi olarak satışta şu an, bana hiç öyle premium bir telefon gibi gelmedi, ama telefon çok ince ve hafif hakkaten.
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Gece772 4 yıl
Herkese inat pembe olanda alacaksın
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Xtrud 4 yıl
1700 lira biraz sallama olmuş.
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Knock Code 4 yıl Xtrud
Xtrud
1700 lira biraz sallama olmuş.

N11.comda distributor garwntili cihazlar 1650 lira suan.
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