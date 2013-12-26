LG, HomeChat hizmetiyle akıllı ev cihazlarını tek bir SMS'e bağlıyor





Sadece cebimizdeki mobil cihazların değil, evimizdeki beyaz eşyadan elektrikli küçük aletlere kadar pek çok şeyin akıllı hale geldiği günümüzde, bu sistemlerin uzaktan yönetimi de önem kazanmaya başladı.





Eve gelmeden su ısıtıcısını çalıştırmak veya buzdolabındaki eksiklikleri mesaj olarak cebimize almak gibi pek çok işlev artık mümkün hale geldi.





Akıllı ev sistemleri konusunda önemli çalışmaları olan LG, 2014 model ürünlerinde tek bir SMS'le yönetim sağlamak için yeni bir hizmetini duyurdu. HomeChat adı verilen bu servisle akıllı ev aletlerine uzaktan erişim ve kontrol mümkün hale geliyor.





Aynı ev ağı içerisinde birbirine bağlı olan ev aletleri HomeChat servisine de bağlanıyor ve SMS yoluyla talimat verilebiliyor. Bununla birlikte HomeChat özel bir fonksiyona sahip. Örneğin 3 günlüğüne tatile gideceğinizi SMS atarsanız, buzdolabı tasarruf moduna geçiyor, temizlik robotu her sabah temizlik döngüsü ayarlıyor ve çamaşır makinesi de siz gelmeden çamaşırları yıkamaya başlıyor.





LG bunun yanında popüler mesajlaşma servisi LINE ile de bir ortaklık yapıyor. Ortaklık kapsamında LINE ve HomeChat bağlantılı olarak çalışacak. LINE işin paylaşım kısmını üstlenecek. Örneğin aile bireyleriniz LINE üzerinden fotoğraflarını göndererek buzdolabının ekranında görüntülenmesini sağlayabilecekler. LG, HomeChat ve LINE entegrasyonu ile ilgili detaylı tanıtımlarını CES 2014 fuarında yapacak.

http://www.newswire.co.kr/newsRead.php?no=729901&sourceType=rss