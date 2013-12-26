Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, HomeChat hizmetiyle akıllı ev cihazlarını tek bir SMS'e bağlıyor

5 yıl
599
1
4
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG, HomeChat hizmetiyle akıllı ev cihazlarını tek bir SMS'e bağlıyor

Sadece cebimizdeki mobil cihazların değil, evimizdeki beyaz eşyadan elektrikli küçük aletlere kadar pek çok şeyin akıllı hale geldiği günümüzde, bu sistemlerin uzaktan yönetimi de önem kazanmaya başladı. 

Eve gelmeden su ısıtıcısını çalıştırmak veya buzdolabındaki eksiklikleri mesaj olarak cebimize almak gibi pek çok işlev artık mümkün hale geldi. 

Akıllı ev sistemleri konusunda önemli çalışmaları olan LG, 2014 model ürünlerinde tek bir SMS'le yönetim sağlamak için yeni bir hizmetini duyurdu. HomeChat adı verilen bu servisle akıllı ev aletlerine uzaktan erişim ve kontrol mümkün hale geliyor.

Aynı ev ağı içerisinde birbirine bağlı olan ev aletleri HomeChat servisine de bağlanıyor ve SMS yoluyla talimat verilebiliyor. Bununla birlikte HomeChat özel bir fonksiyona sahip. Örneğin 3 günlüğüne tatile gideceğinizi SMS atarsanız, buzdolabı tasarruf moduna geçiyor, temizlik robotu her sabah temizlik döngüsü ayarlıyor ve çamaşır makinesi de siz gelmeden çamaşırları yıkamaya başlıyor.

LG bunun yanında popüler mesajlaşma servisi LINE ile de bir ortaklık yapıyor. Ortaklık kapsamında LINE ve HomeChat bağlantılı olarak çalışacak. LINE işin paylaşım kısmını üstlenecek. Örneğin aile bireyleriniz LINE üzerinden fotoğraflarını göndererek buzdolabının ekranında görüntülenmesini sağlayabilecekler. LG, HomeChat ve LINE entegrasyonu ile ilgili detaylı tanıtımlarını CES 2014 fuarında yapacak.  

http://www.newswire.co.kr/newsRead.php?no=729901&sourceType=rss Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
artık bu yeniliklere ayak uydurmamız gerekiyor. hayatımızı kolaylaştıracakları kesin. LG bu işte iyi
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucuker34 5 yıl
Yakında bilgisayar oyunlarınıda bu tip konfigirasyonlar yönetir demedi demeyin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1OOOOOO 5 yıl
bi kore kadar olamadık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Legend. 5 yıl
Tek yapmaları gereken bu kadar komplike bir şeyi çok basite indirgemek ve kullanılabilirliğini arttırmak. Yoksa artık bu teknolojiyi her yerde kullanmaya ihtiyacımız var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Windows Phone 8 için uygulama rehberi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim