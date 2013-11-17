LG Nexus 10 modeline ait olduğu iddia edilen görseller ortaya çıktı





Google'ın Nexus 7 2013 ve Nexus 5 cihazlarından sonra Nexus 10 modelinin de yeni neslini tanıtması bekleniyor. Kaynaklar yıl bitmeden bir gelişme beklerken, bugün bir sızıntı ortaya çıktı.





Bir operatörün içerisinden elde edilen görsellere göre yeni nesil Nexus 10 modeli LG'nin üretim hattından çıkıyor. Geçen yıl Nexus 10 modelini Samsung üretmiş ve batarya problemleri nedeniyle epey eleştirilmişti.





LG'nin tablet modeli V510 kod numarasını taşıyor. Bu kod daha önce de bazı onay sertifikalarında ortaya çıkmıştı ve cihazın Nexus 8 olabileceği sanılmıştı.





Görselde tabletin daha ince bir ekran kenarına sahip olduğu ve üst kısma bir hoparlör konumlandırıldığı görülüyor. Cihazda Android 4.4 KitKat sürümüne özel ana ekran uygulaması çalışıyor.





Görsellerde Nexus 10 2013 modelinin 300 pound fiyat etiketine sahip olduğu belirtiliyor. Tahminlere göre bu model LTE uyumlu. Modelin piyasaya çıkış tarihi olarak ise 22 Kasım 2013 gösteriliyor.

http://www.phonearena.com/news/Images-of-LG-made-Nexus-10-2013-leak_id49422