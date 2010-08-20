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LG, Nvidia Tegra 2 tabanlı akıllı telefonlar hazırlıyor

8 yıl
8,5b
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5
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tegra 2 platformu Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang tarafından CES 2010'da tanıtılmıştı.

Özellikle yüksek performanslı akıllı telefon pazarında bir süredir sıkıntılı günler geçiren ve yeni modellere ihtiyaç duyan LG, yeni modellerle iddialı olmayı planlıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Güney Kore merkezli üretici, yeni nesil Android telefonlarında, donanım platformu olarak Nvidia Tegra 2 ile devam edecek. Nvidia tarafından ilk defa Ocak ayında lanse edilen çift çekirdekli Tegra 2 platformu sahip olduğu yüksek işlem gücüne ve güçlü özelliklere rağmen, şu ana kadar sadece Microsoft'un kısa sürede piyasadan çektiği KIN serisi telefonlarda kullanılmıştı.

LG tarafından Optimus serisi telefonlarda kullanılacak Tegra 2 platformu, Qualcomm'un son çeyrekte satışa sunulacak çift çekirdekli Snapdragon platformuna ve Texas Instruments'ın OMAP 4 serisi çözümlerine rakip olacak. Nvidia, Tegra 2 platformu için daha önce yaptığı açıklamalarda çok sayıda tasarım kazandığını iddia etmiş ancak bugüne kadar hacimli üretime girmiş herhangi bir cihaz (KIN telefonlar hariç) piyasaya sürülmemişti. Dünyanın en büyük üç telefon üreticisinden biri olan LG ile birlikte Nvidia, Tegra 2 platformunun pazardaki yaygınlığını arttırmayı amaçlıyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Tegra 2 çok güçlü bir işlemci. Eğer LG iyi bir arabirim yaparsa iPhone'un tahtı sallanabilir.
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