LG Optimus 2X'in Avrupa satış tarihi kesinleşti

LG'nin sahip olduğu donanım özellikleriyle mobil cihaz tutkunlarını şimdiden heyecanlandıran telefonu Optimus 2X'in Avrupa'daki satış tarihi kesinleşti.

LG tarafından yapılan resmi açıklamaya göre LG Optimus 2X, Ocak ayında yani LG'nin ana vatanı Kore ile aynı anda Avrupa'daki kullanıcıların beğenisine sunulacak.

LG Optimus 2X'in donanım özelliklerini tekrar hatırlayalım;

1 GHz Nvidia Tegra2 işlemci (çift çekirdekli)

4 inç boyutunda 800x480 çözünürlüklü ekran

8 GB dahili hafıza + maksimum 32 GB destekli MicroSD kart girişi

1080p video kayıt destekli 8 mp kamera + video görüşme için hazırlanmış 1.3 mp ön kamera

1500 mAh batarya

Android 2.2 işletim sistemi ( Android 2.3 güncellemesi gelecek)

LG'nin donanım özellikleriyle son derece iddialı olan telefon Optimus 2x'in Avrupa satış fiyatının 730$ civarında olması bekleniyor.