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LG Optimus 2X'in Avrupa satış tarihi kesinleşti

LG'nin çift çekirdekli 1 Ghz Tegra2 işlemcisine yer verdiği Android işletim sistemli telefonu Optimus 2X'in Avrupa'da ne zaman satışa sunulacağı kesinleşti.
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,7b
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30
Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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LG'nin sahip olduğu donanım özellikleriyle mobil cihaz tutkunlarını şimdiden heyecanlandıran telefonu Optimus 2X'in Avrupa'daki satış tarihi kesinleşti.

LG tarafından yapılan resmi açıklamaya göre LG Optimus 2X, Ocak ayında yani LG'nin ana vatanı Kore ile aynı anda Avrupa'daki kullanıcıların beğenisine sunulacak.

LG Optimus 2X'in donanım özelliklerini tekrar hatırlayalım;

1 GHz Nvidia Tegra2 işlemci (çift çekirdekli)

4 inç boyutunda 800x480 çözünürlüklü ekran

8 GB dahili hafıza + maksimum 32 GB destekli MicroSD kart girişi

1080p video kayıt destekli 8 mp kamera + video görüşme için hazırlanmış 1.3 mp ön kamera

1500 mAh batarya

Android 2.2 işletim sistemi ( Android 2.3 güncellemesi gelecek)

LG'nin donanım özellikleriyle son derece iddialı olan telefon Optimus 2x'in Avrupa satış fiyatının 730$ civarında olması bekleniyor.


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DH Misafiri 8 yıl
ben bu telefonu nisan 28 den mayis 28 e kadar 1 ay kullandim ne yazikki ülkemizde lg ye karsi bir ön yargi var v eönune gelen cep telefonu dukkani acmis kimse anlamiyor. telefoncunun biri bana 400 tl teklif etti. salagin biri guldu saniyorum tr ye gelmez.
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zippo1 8 yıl
Telefonun sar degeri kaç?
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esevetnov 8 yıl
yalnızca videoyu izleyin. lg ninde dediği gibi 'İkinin Gücü' :) çok heyecanlandım valla umarım bi an önce sürülür piyasaya çok da pahalı olmassa hemen alıcam valla.

tmonews.com/...

Edit: orjinal reklam. tmonews.com/...
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DH Misafiri 8 yıl
fiyati 530 euro civari ve simdiki htc telefonlarindan ustun hatta samsung lardanda en onemlisi batarya ve dahili hafiza htc de bunlar yok bende desire vardi inanin hafizadan dolayi hediye ettim kiz arkadasima ve lg yi bekliyorum yada htc tandirbolt 6 7 ocakta duyurulacak dedigim gibi bataryaya onem verin ve hafiza yoksa kisa zamanda usanirsiniz
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orhan azeri 8 yıl

DH Misafiri

fiyati 530 euro civari ve simdiki htc telefonlarindan ustun hatta samsung lardanda en onemlisi batarya ve dahili hafiza htc de bunlar yok bende desire vardi inanin hafizadan dolayi hediye ettim kiz arkadasima ve lg yi bekliyorum yada htc tandirbolt 6 7 ocakta duyurulacak dedigim gibi bataryaya onem verin ve hafiza yoksa kisa zamanda usanirsiniz

hafiza karti alirdin
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brhnkkc 8 yıl
sevgili arkadaşlarım lg ye attığım email sonucu gelen cevap kopyala yapıştır yapıyorum dikkat: :D
30/12/2010



LG Electronics ile bağlantıya geçtiğiniz için teşekkür ederiz.


Sayın xxxxxxxxx iyi günler,
Optimus2x model cihazımız nisan ayı sonuna doğru türkiye pazarında satışa sunulacaktır.
Saygılarımızla.
LG Markalı Notebook ve “smart phone” özellikli Cep Telefonlarınız için çağrı merkezimizden uzaktan erişim ile destek alabilirsiniz’
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Received Date : 29/12/2010 22:21 58
The type of inquiry : New Products
Product/Model No. : GSM/

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brhnkkc 8 yıl
alınası bişey gibi gözüküyor ıphone muş galaxy s miş bunlara 1600 1700 tl verileceğine bu telefon 2000 tl ye de alınır ama yinede acele karar vermemek lazım 2011 çift çekirdekli telefonların yarıştığı yıl olacak....
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bortecinenumu 8 yıl
özellikler tasarım güzel.
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stetner 8 yıl
bu telefon şu anda iphone 4 ve galaxy s i süpürecek gibi youtube videolarını izledim performansı şahane
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TikaMasala 8 yıl
730$ diye çevirdikleri aslında 560 euro.
Yani bu telefon amerikada 560-599 dolar arasından satılır. Avrupada ise 550-600 euro aralığında olur (VAT yüzünden)
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Haplo 8 yıl
"LG Optimus 2X'in Avrupa satış tarihi kesinleşti" haberinde tarih olmaması. ô.ô
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zetnakah 8 yıl

Haplo

"LG Optimus 2X'in Avrupa satış tarihi kesinleşti" haberinde tarih olmaması. ô.ô





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Guest-BBBAEA435 8 yıl
Olay telefon :)
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Rock_Rage 8 yıl
Bizde 1500-2000Tl den asagı olmaz.Ozamanda fiyat dussun diye beklerken yeni nesil tegra cıkar bunlar alınmaz olur.Kardesim bi telefon almak için illa zenginmi olmak gerekiyor annamadım valla.
SAYGILARLA
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