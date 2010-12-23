LG Optimus 2X'in Avrupa satış tarihi kesinleşti

LG'nin sahip olduğu donanım özellikleriyle mobil cihaz tutkunlarını şimdiden heyecanlandıran telefonu Optimus 2X'in Avrupa'daki satış tarihi kesinleşti.
LG tarafından yapılan resmi açıklamaya göre LG Optimus 2X, Ocak ayında yani LG'nin ana vatanı Kore ile aynı anda Avrupa'daki kullanıcıların beğenisine sunulacak.
LG Optimus 2X'in donanım özelliklerini tekrar hatırlayalım;
1 GHz Nvidia Tegra2 işlemci (çift çekirdekli)
4 inç boyutunda 800x480 çözünürlüklü ekran
8 GB dahili hafıza + maksimum 32 GB destekli MicroSD kart girişi
1080p video kayıt destekli 8 mp kamera + video görüşme için hazırlanmış 1.3 mp ön kamera
1500 mAh batarya
Android 2.2 işletim sistemi ( Android 2.3 güncellemesi gelecek)
LG'nin donanım özellikleriyle son derece iddialı olan telefon Optimus 2x'in Avrupa satış fiyatının 730$ civarında olması bekleniyor.
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tmonews.com/...
Edit: orjinal reklam. tmonews.com/...
hafiza karti alirdin
30/12/2010
LG Electronics ile bağlantıya geçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Sayın xxxxxxxxx iyi günler,
Optimus2x model cihazımız nisan ayı sonuna doğru türkiye pazarında satışa sunulacaktır.
Saygılarımızla.
LG Markalı Notebook ve “smart phone” özellikli Cep Telefonlarınız için çağrı merkezimizden uzaktan erişim ile destek alabilirsiniz’
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Received Date : 29/12/2010 22:21 58
The type of inquiry : New Products
Product/Model No. : GSM/
Yani bu telefon amerikada 560-599 dolar arasından satılır. Avrupada ise 550-600 euro aralığında olur (VAT yüzünden)
SAYGILARLA