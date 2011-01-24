LG Optimus 2x, Kore'de satışa sunuldu

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Akıllı telefon üreticilerinden LG'nin, Android 2.2 işletim sistemi, 4.0 inç boyutlu 480x800 piksel (WVGA) dokunmatik ekran, ivme ve yakınlık sensörleri, Nvidia Tegra 2 platformu (Çift çekirdekli işlemci), 8 GB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart girişi, Wi-Fi 802.11n, aGPS, Bluetooth, 8 megapiksel kamera, 1080p video kaydı gibi özellikleriyle dikkat çeken telefonu Optimus 2x, Güney Kore'de satışa sunuldu.
Piyasanın en çok merak edilen telefonlarından biri olan LG Optimus 2x'in 2 yıllık sözleşme karşılığında 241$'dan satışa sunulduğu ifade edildi.
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Menüleri pek itici gelir bana eskiden beridir.
Yok yaa yok. Bu bir kâbus olmalı. Gerçek olamaz. Ölmek istiyorum!
Renkli televizyonlar:
* 51 ekrana kadar (51 ekran dahil): 55 Avro
* 51-67 ekran arası (67 ekran dahil): 85 Avro
* 67-85 ekran arası (85 ekran dahil): 120 Avro
* 116 ekran ve üzeri: 150 Avro
* Oto televizyonu: 85 Avro
Siyah-beyaz televizyonlar:
* 51 ekrana kadar (51 ekran dahil): 25 Avro
* 51 ekran ve üzeri: 30 Avro
* Oto televizyonu: 30 Avro
Radyolu aletler ve alıcılar:
* Cep radyoları, radyolu saatler, cep telefonları, oyuncaklar, müzik aletleri, vantilatörler, ışıldaklar vb.: 10 Avro
* Taşınabilir radyo alıcıları: 25 Avro
* Oto alıcıları: 15 Avro
* Radyo alıcı kartları: 180 Avro
Uydu alıcı cihazları ve kameralar:
* Videolar ve video kameralar: 180 Avro
* Tek kanallı televizyon uydu alıcı cihazları: 30 Avro
* Çok kanallı televizyon uydu alıcı cihazları: 70 Avro
* Birleşik cihazlar: için 35 ila 180 Avro
Bu listede bulunmayan radyo ve televizyon yayımını almaya yarayan her türlü cihaz için de ödenecek ek meblağ 180 Avro olarak belirlenmiş durumda.
"Ne güzel iş be ! Adamlar 241 dolara veriyor sözleşmeyle. Bizde 1000 lira alırlar, ondan sonra sözleşme imzalarlar ancak :)"
Turkcell, Vodafone bedava veriyor. Hem de birisi 2 yıllık değil 1,5 yıllık sözleşme karşılığında. Buna ne diyeceksin?
O 241$ ı ödeyince bitiyor mu sanıyorsun sen? 2 yıl boyunca aylık ödeyeceğin 50-60$ ne olacak?
"1000 liraya bulabilirsen şükret."
Buyur burdan yak... Delircem ya!