LG Optimus 2x, Kore'de satışa sunuldu

Akıllı telefon üreticilerinden LG'nin, Android 2.2 işletim sistemi, 4.0 inç boyutlu 480x800 piksel (WVGA) dokunmatik ekran, ivme ve yakınlık sensörleri, Nvidia Tegra 2 platformu (Çift çekirdekli işlemci), 8 GB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart girişi, Wi-Fi 802.11n, aGPS, Bluetooth, 8 megapiksel kamera, 1080p video kaydı gibi özellikleriyle dikkat çeken telefonu Optimus 2x, Güney Kore'de satışa sunuldu.

Piyasanın en çok merak edilen telefonlarından biri olan LG Optimus 2x'in 2 yıllık sözleşme karşılığında 241$'dan satışa sunulduğu ifade edildi.