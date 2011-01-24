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LG Optimus 2x, Kore'de satışa sunuldu

LG'nin sahip oldupu Nvidia Tegra2 platformuyla dikkat çeken Android işletim sistemli akıllı telefonu Optimus 2X, Güney Kore'de satışa sunuldu.
8 yıl
24,5b
1
42
Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Akıllı telefon üreticilerinden LG'nin, Android 2.2 işletim sistemi, 4.0 inç boyutlu 480x800 piksel (WVGA) dokunmatik ekran, ivme ve yakınlık sensörleri, Nvidia Tegra 2 platformu (Çift çekirdekli işlemci), 8 GB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart girişi, Wi-Fi 802.11n, aGPS, Bluetooth, 8 megapiksel kamera, 1080p video kaydı gibi özellikleriyle dikkat çeken telefonu Optimus 2x, Güney Kore'de satışa sunuldu.

Piyasanın en çok merak edilen telefonlarından biri olan LG Optimus 2x'in 2 yıllık sözleşme karşılığında 241$'dan satışa sunulduğu ifade edildi.


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AndroM 8 yıl
Abi LG ise dandiktir ya :)
Menüleri pek itici gelir bana eskiden beridir.
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erlikman 8 yıl
inceleme videolarina bktim arkadaşlar ipone4 ekran hiz bakimindan çok geride kalmiş 4 almayi duşunuyodum iphone 4 geçiş cihazi durumuna duştu çift cekirdekliler donemi bşladi ayrica lg ekrani da iphone sollamiş
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northernlights 8 yıl
Güzel telefon ama neden telefonlar ülkemize geç geliyor anlamıyorum.
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Teknikcan 8 yıl
hiç kafa yormayın. biz öyle bir milletiz ki 241$ lık şeyi 1000liraya bile rahat rahat alırız.daha gt540ları bile 500 lirada veriolar ve kapış kapış gidio.LG ye lafım yok,hele optimus serisi süper, ama bu telefonların en büyük özellikleri ucuz olmaları.fakat ülkeme 2 kat pahalı gelince ne anlamı kalıyoki..gt540 a kore de acaba ne gözle bakıyolar merak ediyorum..off offf.
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Erasmus78 8 yıl

Teknikcan

hiç kafa yormayın. biz öyle bir milletiz ki 241$ lık şeyi 1000liraya bile rahat rahat alırız.daha gt540ları bile 500 lirada veriolar ve kapış kapış gidio.LG ye lafım yok,hele optimus serisi süper, ama bu telefonların en büyük özellikleri ucuz olmaları.fakat ülkeme 2 kat pahalı gelince ne anlamı kalıyoki..gt540 a kore de acaba ne gözle bakıyolar merak ediyorum..off offf.


Yok yaa yok. Bu bir kâbus olmalı. Gerçek olamaz. Ölmek istiyorum!
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DH Misafiri 8 yıl
Koreye gıtmekten soz eden arkadaşlar uçak biletlerinden otel masrafından haberlerı yok sanırım. Bir de 2011 den itibaren yurtdışından içeri giren elektronık cihazlarda vergi olayından bahsedılıyordu bu konu hakkında bılgısı olan varmı acaba ?
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nuno1305 8 yıl
Bakanlar Kurulu tarafından alınan, yurtdışından getirilen elektronik cihazlara yönelik ek vergi kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 ocak dan itibaren geçerli olacak yasaya göre, ticari ithalat amacı dışında yurtdışından getirilecek televizyon, radyo, video, kamera, uydu alıcısı vb. gibi cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere 10 ila 215 Avro arasında ücret alınacak.


Renkli televizyonlar:

* 51 ekrana kadar (51 ekran dahil): 55 Avro
* 51-67 ekran arası (67 ekran dahil): 85 Avro
* 67-85 ekran arası (85 ekran dahil): 120 Avro
* 116 ekran ve üzeri: 150 Avro
* Oto televizyonu: 85 Avro

Siyah-beyaz televizyonlar:

* 51 ekrana kadar (51 ekran dahil): 25 Avro
* 51 ekran ve üzeri: 30 Avro
* Oto televizyonu: 30 Avro

Radyolu aletler ve alıcılar:

* Cep radyoları, radyolu saatler, cep telefonları, oyuncaklar, müzik aletleri, vantilatörler, ışıldaklar vb.: 10 Avro
* Taşınabilir radyo alıcıları: 25 Avro
* Oto alıcıları: 15 Avro
* Radyo alıcı kartları: 180 Avro

Uydu alıcı cihazları ve kameralar:

* Videolar ve video kameralar: 180 Avro
* Tek kanallı televizyon uydu alıcı cihazları: 30 Avro
* Çok kanallı televizyon uydu alıcı cihazları: 70 Avro
* Birleşik cihazlar: için 35 ila 180 Avro
Bu listede bulunmayan radyo ve televizyon yayımını almaya yarayan her türlü cihaz için de ödenecek ek meblağ 180 Avro olarak belirlenmiş durumda.




DH Misafiri

Koreye gıtmekten soz eden arkadaşlar uçak biletlerinden otel masrafından haberlerı yok sanırım. Bir de 2011 den itibaren yurtdışından içeri giren elektronık cihazlarda vergi olayından bahsedılıyordu bu konu hakkında bılgısı olan varmı acaba ?

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DH Misafiri 8 yıl
bir an önce gelse..n8 aldım arızalı çıktı zor bela geri iade ettim.erken gelirse fiyatıda uygun olursa hemen alırım..lg e güveniyorum
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Erasmus78 8 yıl
Yahu şu fiyat olayını hala çözememiş arkadaşları gördükçe kafayı yiyeceğim.
"Ne güzel iş be ! Adamlar 241 dolara veriyor sözleşmeyle. Bizde 1000 lira alırlar, ondan sonra sözleşme imzalarlar ancak :)"
Turkcell, Vodafone bedava veriyor. Hem de birisi 2 yıllık değil 1,5 yıllık sözleşme karşılığında. Buna ne diyeceksin?
O 241$ ı ödeyince bitiyor mu sanıyorsun sen? 2 yıl boyunca aylık ödeyeceğin 50-60$ ne olacak?
"1000 liraya bulabilirsen şükret."
Buyur burdan yak... Delircem ya!
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sportifsan 8 yıl
Bize getirenler önce dışarıdaki piyasayı takip ediyor sanırım. Sonra diyorki "Hee dışarıda cidden gidiyor elimizde hazır anket var şimdi Türkiye'ye getirip satabiliriz" :) herkes kendi karında
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BeSuBa 8 yıl
Nisan Ayı sonu Türkiyede...
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Wingsaber 8 yıl
guzel telefon fakat bizim ulkemiz herseyi geriden takip ettigi ve getirdigi icin boyle seylerde gec gelecek ve tabiki diger ulkere gore pahali olup insanlari nasil kaziklayacaklarini dusunecekler
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crowland 8 yıl
biz daha optimus one alamadık gelmedı adamlar a bak yaa hem gec gelsın hemde pahalı sole argo ıkı uc kelıme lazım bu ıseee
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Batuist 8 yıl
görüntü olarakta oldukça şık duruyor... 1080p video kaydı oldukça harika bir özellik.. acaba interpolasyon varmıdır videoda!!
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kirmizibulten 8 yıl
bu telefon avrupada satisa sunulduktan 2-3 ay sonra tahminen iphone 5 cikacak.beklemeye deger mi acaba?
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