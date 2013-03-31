LG Optimus G, Turkcell Mağaza'da ön siparişe başladı





LG'nin geçen yılın sonlarına doğru duyurduğu son amiral gemi modeli Optimus G, yerini Optimus G Pro'ya bıraksa da, bazı ülke pazarlarında yeni satışa sunulmak üzere. Ülkemizde bunlardan birisi.





LG'nin geçen yıl ki son amiral gemisi Optimus G'yi kendi mağazasında satışa sunacağını duyuran Turkcell, model için ön sipariş almaya başladı.





1799TL perakende satış fiyatı olan modelde 4.7 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte Ture HD IPS+ ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 Pro APQ 8064 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 32GB dahili hafıza, 13MP çözünürlükte arka kamera, 1080p video kaydı, 2GB RAM, 2100 mAh batarya şeklinde özellikler bulunuyor.





Turkcell modelin sevkiyatına 4 Nisan tarihinde başlayacak. Kutu içerisine ilk ay 1GB internet ve orijinal harici LG şarj cihazı da hediye olarak eklenecek. Tarifeye ek paketler ise ilerleyen günlerde belli olacak.

http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/LG-LG-Optimus-G/1006296/.html