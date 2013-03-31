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LG Optimus G, Turkcell Mağaza'da ön siparişe başladı

6 yıl
1,5b
1
58
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Optimus G, Turkcell Mağaza'da ön siparişe başladı

LG'nin geçen yılın sonlarına doğru duyurduğu son amiral gemi modeli Optimus G, yerini Optimus G Pro'ya bıraksa da, bazı ülke pazarlarında yeni satışa sunulmak üzere. Ülkemizde bunlardan birisi.

LG'nin geçen yıl ki son amiral gemisi Optimus G'yi kendi mağazasında satışa sunacağını duyuran Turkcell, model için ön sipariş almaya başladı.

1799TL perakende satış fiyatı olan modelde 4.7 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte Ture HD IPS+ ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 Pro APQ 8064 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 32GB dahili hafıza, 13MP çözünürlükte arka kamera, 1080p video kaydı, 2GB RAM, 2100 mAh batarya şeklinde özellikler bulunuyor.

Turkcell modelin sevkiyatına 4 Nisan tarihinde başlayacak. Kutu içerisine ilk ay 1GB internet ve orijinal harici LG şarj cihazı da hediye olarak eklenecek. Tarifeye ek paketler ise ilerleyen günlerde belli olacak.

http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/LG-LG-Optimus-G/1006296/.html Yorum Yaz
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wolf silver 6 yıl en beğenilen
Sayin seyirciler artk oha demek istiyorum.. 1779 verecegine gidip galaxy s3 al cebinde 300 tl kalir. Htc one x al cebinde 200 kalir. Git lumia 920 al cebinde 200 tl kalir. Git galaxy note 2 al cebinde 150 tl kalir.git ayni fiyata xperia z al..
Not: bunlar ortalama fiyattir.
1-2 ay sonra 100-200 ekle git galaxy s4 htc one al....
Bu kadar soygunculuk olmaz lutfen... Bizim sirketlerimiz bizi kaziklamaya calisiyor.. Elin korelisi kadar olamadik.. Yazik diyorum yazik...
Adamlar en iyi urunu halkina veriyor.. . Ve ustelik en ucuz fiyata...
Sayin seyirciler artk oha demek istiyorum.. 1779 verecegine gidip galaxy s3 al cebinde 300 tl kalir. Htc one x al cebinde 200 kalir. Git lumia 920 al cebinde 20...
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Yanıtla +38
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Pulstar 6 yıl
799 TL'yi anladım da 1000 TL'yi neden istiyorlar onu anlamadım?
1 Yanıt Yanıtla +15
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MrKattchup 6 yıl
Aynı donanım ve google destekli nexus 4 çok daha ucuzken bu telefonu kim alır
1 Yanıt Yanıtla +11
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Pulstar 5 yıl
Alfabetik olarak;

Apple, HTC, Nokia, Samsung ve Sony dışında hiçbir marka 1500 TL üzerinde Türkiye pazarında tutunamaz. En azından kısa vadede.

Ancak son kullanıcının aklını çelecek işler yaparsa olur. Onun yolu da önce düşük fiyat ve destekten geçer.
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
komedicell
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Mr.Legend 6 yıl
Yazdığım yorumu silmiş ekrem, üzerine alındı galiba.
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TearsForFears 6 yıl
Düşünen Biri ;
Kusura bakma s4 600 diyerek çok büyük hata yapmışım böyle yazım hatası böyle bilgisizlik olmaz bugünden itibaren forumu bırakıyorum.

Optimus G'de HD ekran olduğu aklımdan çıkmış.Ne zamandır herkes Xperia Z , One ve S4'ü karşılaştırdığı için aklım orada kalmış tabi bende araştırmadan direk atlamışım hata bendeki senin gibi birisinin eline koz verdim.
S4 Pro APQ 8064 işlemci(doğru yazdım bu sefer) HD ekran için yeterli olabilir.Lakin LG'nin yazılım desteği konusunda ne kadar kötü olduğunu biliyorsunuzdur.Donanımı iyi olsa bile yazılım konusunda hep sıkıntılı olacaktır.Bu güncelleme olur oyunlarla uyum olur.Birde şu açıdan bakarsanız üzerinden baya geçen telefon ülkemize yeni geliyor ve 1800 pardon 1799 TL fiyat biçiliyor.Bu telefondaki işlemci eski , ekran düşük.Ama 1999 TL'ye daha yeni işlemcili , full hd ekranlı Htc One alınabiliyor.Burada anlatmak istediğim donanımının yeterli olup olmaması değil.Donanımının eski ve pahalı olması.
Şahsen Nexus 4 almak varken bu telefona 500 TL fazla vermek çok saçma geliyor.LG Optimus G'yi beğenip Nexus 4 beğenmeyende üstüne 200 TL daha koyup Htc One veya Samsung Galaxy S4 alabilir.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Freeline 6 yıl
Gülüyorum valla

telefon gayet iyi ama fiyatı tuzlu 1300 civarı olsun çok iyi olur

xperia z ve htc one s4 600 cipset ile fullhd grafiklerde ağlıyo neden ağlıyo çünkü fullhd için işlemci yetersiz bunu bile htc ,htc one ye oc yapıyo az daha dayansın diye hemde oyunlarda telefonlar canavar olması gerekirken bu fiyatlara kendilerinden sonra çıkan oyunlarda bazı yerlerde yetersiz kalıyolar.Birde bundan çıkacak oyunlar nası oynanacak bu telefonlarda. galaxy s4 octa cipseti ile daha iyi ama konuşmak için erken. fullhd nin hakkını snapdragon s800 yada mali t658 verir bence sizde zaman la hepimiz bunu göreceğiz..
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Be All My Sins Remembered 6 yıl TearsForFears
LawLess437

Düşünen Biri ;
Kusura bakma s4 600 diyerek çok büyük hata yapmışım böyle yazım hatası böyle bilgisizlik olmaz bugünden itibaren forumu bırakıyorum.

Optimus G'de HD ekran olduğu aklımdan çıkmış.Ne zamandır herkes Xperia Z , One ve S4'ü karşılaştırdığı için aklım orada kalmış tabi bende araştırmadan direk atlamışım hata bendeki senin gibi birisinin eline koz verdim.
S4 Pro APQ 8064 işlemci(doğru yazdım bu sefer) HD ekran için yeterli olabilir.Lakin LG'nin yazılım desteği konusunda ne kadar kötü olduğunu biliyorsunuzdur.Donanımı iyi olsa bile yazılım konusunda hep sıkıntılı olacaktır.Bu güncelleme olur oyunlarla uyum olur.Birde şu açıdan bakarsanız üzerinden baya geçen telefon ülkemize yeni geliyor ve 1800 pardon 1799 TL fiyat biçiliyor.Bu telefondaki işlemci eski , ekran düşük.Ama 1999 TL'ye daha yeni işlemcili , full hd ekranlı Htc One alınabiliyor.Burada anlatmak istediğim donanımının yeterli olup olmaması değil.Donanımının eski ve pahalı olması.
Şahsen Nexus 4 almak varken bu telefona 500 TL fazla vermek çok saçma geliyor.LG Optimus G'yi beğenip Nexus 4 beğenmeyende üstüne 200 TL daha koyup Htc One veya Samsung Galaxy S4 alabilir.

Full hd ekranlar telefonlar için gereksiz. hiçbir numarası yok anca bataryayı yer bitirir. firmalarda biliyor bunu ama tüketicilerin kağıt üzerinde olup bitenleri çok beğendiğini bildikleri için mecburen bunu yapıyorlar.

S4 pro nereye eskidi ? yahu daha tanıtılalı ne kadar oldu bu işlemcisinin ? tamam telefon tanıtıldı pazara sürüldü baya bir süre sonra ülkemize geldi ama unutmayın, yeni gelen xperia z ile aynı işlemciyi kullanıyor ve hd+ adı verilen ekranı kullanıyor. yani xperia z yi tasarım (ki bu görecelidir) ve kamera haricinde eler gider. sony daha xperia s modeline jb verecek fakat lg l7 ve l9 modeline çoktan 4.1.2 yi verdi.

Htc one a sözüm yok fakat oda güncelleme konusunda sıkıntılı. şu konuda sıkıntılı telefonda bir sürü donanımsal ve yazılımsal yenilikler var. bunları bir başka sürüme mükemmel optimizasyonla aktarmak hiçte kolay olmasa gerek.

S4 ü bilemem ama ülkemize s600 lü modeli gelirse onlada yarışır. cpu önemli değil, önemli olan gpu. dediğim gibi s 600 de sisteme entegre edilmiş hız aşırtılmış bir adreno 320 var ve ekranımız full hd çözünürlükte.

Diğer yanda normal bir adreno 320 var ve ekranımız hd ekran. bence ikisinide donanım bazında eşitliyor. bundan sonra yazılımsal özellikler belirler kimin ne olduğunu.

Öyle bir işlemci yok diye kırdıysam kusura bakma.
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DH Misafiri 6 yıl
LG Türkiye ile alay etmiş resmen..
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Gladiotürk 6 yıl
10tane satarsa başarıdır...
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cemus 6 yıl
kim ne derse desin şu telefonun arayüzündeki bazı şeyler çok güzel duruyor (özellikle kilit açma animasyonu harika) ayrıca tipide çok şık kasasıda kaliteli bir hissiyat veriyorsa ki onuda elimize alıp inceledikten sonra anlıycaz geriye iki problem kalıyor bir fiyat biran evvel düşmeli iki ve en önemlisi lg bu telefonun arkasında ne derece destek verecek bu iki sorun halledilebilirse benim için alınabilir bir telefon olur....Ama öte yandan böyle bir politakayla devam edilirse biraz daha fazlasını verilip çok daha iyisi alınabiliyorken rakip firmaların çok sağlam modelleri arasında silip gider.
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DH Misafiri 6 yıl
Xperia Z 1.800le geldi sony centerlara...
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TearsForFears 6 yıl
Bu fiyata bu telefon alınmaz.Ha düşerse 1300'e alınabilir.
Neden alınmaz derseniz birincisi Nexus 4 var.Ondan daha şık görünen ve güncelleme desteği en az 2 yıl olan bir telefon.Fiyatıda 550 TL daha ucuz.
1900'e İphone 5 var.LG gibi güncelleme desteğini kesmeyen ve her uygulamanın sorunsuz çalışacağı bir sistem.LG Optimus G S4 Pro işlemcisiyle oyunlarda çok yetersiz kalacaktır.S4 600 bile yetersiz kalırken S4 Pro , LG kalitesiyle birleştiğinde yerlerde sürünecektir.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl TearsForFears
LawLess437
Bu fiyata bu telefon alınmaz.Ha düşerse 1300'e alınabilir.
Neden alınmaz derseniz birincisi Nexus 4 var.Ondan daha şık görünen ve güncelleme desteği en az 2 yıl olan bir telefon.Fiyatıda 550 TL daha ucuz.
1900'e İphone 5 var.LG gibi güncelleme desteğini kesmeyen ve her uygulamanın sorunsuz çalışacağı bir sistem.LG Optimus G S4 Pro işlemcisiyle oyunlarda çok yetersiz kalacaktır.S4 600 bile yetersiz kalırken S4 Pro , LG kalitesiyle birleştiğinde yerlerde sürünecektir.

S4 600 diye bir işlemci yok, o s 600.

One da full HD ekran var g de ise hd bir ekran var. 600 de hız asirtilmis bir adreno 320 mevcut s4 Pro daki ise normal bir adreno 320. Ve hd ekranla birleştiğinde GPU anlamında one a nazaran daha iyi performans vereceği aşikar.

Nereye eskidi bu işlemci? İyice sacmaliyorsunuz.
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koyunsavar 6 yıl
sangreal_1905
1500 veya 1600 olsaydı cok iyi olurdu 1800 liralık fıya bıraz fazla gibi cıktıktan 2 3 ay sonra 1500 lere ınerse cok iyi olur yok 1800 vermıssın 200 daha ver htc one veya s4 al yoksa telefon hd cozunurluk ıcıngayet yeterlı donanıma sahip ekran kalıtesini zaten tartısmam

lg fiyati en hizli dusen marka bence 2-3 sonra 1400 e duser kesin
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dvdbil 6 yıl
fiyatın yüksek olmasındaki belirgin nedenler mevcut arkadaşlar.
1- ön kısımda olduğu gibi arka kısımda da gorilla glass 2 ile kaplı.
2- batarya teknolojisi iphone samsung htc ve sony'nin tepe modellerinden daha kaliteli (uzun ömürlü ve enerji kaybı çok daha az).
3- materyallerin sağlamlık karışımı bahse konu diğer marka tepe modellerinden daha dayanıklı
4- true ips ve zerogap teknolojisi
bu 4 madde fiyatın yüksek olmasında rol oynamaktadır.
ben 4 markanın tepe modellerinden birini almaya düşünüyordum yaklaşık 3 aydır ve inanın ki 3 ay her gün teknik sayfalardan düşünün videolara kadar 4 telefonu (sony xperia z, samsung galaxy s4, htc one ve lg optimus g) inceledim ve inceledim.. sonucunda G almaya karar verdim.
Neden G almaya karar verdin dersenizde, tamamen kişisel tercihim ama merak edenlere bir kaç cümle aktarmak istiyorum.
Neredeyse tüm markalar telefonun bileşenlerini başka firmalara yaptırır.. peki kendileri gerçektende ne derece üzerine bir şey ekliyor? örnek vermek gerekirse xperia Z'de exmor RS teknolojisi diye adlandırdıkları kamera var.. ve kamera konusunda neredeyse tüm markalar sony'den tedarik ediyorken Z'deki kamera performansı içler acısı değil mi?
Z neden almıyorum; çok uzun yaklaşık 140mm, :) batarya performansı kötü.. kamera vasat.. ekran paneli rezalet.. sabit menü tuşları ekrana eklenmiş..
Galaxy S4 neden almıyorum; s4 kasasını s3ten beri beğenmiyorum ve narin kasası var yani al benisi yok..
Htc one neden almıyorum; full alüminyum kasa tamam sağlam ama düşürdüğünüz yer halı ise birşey olmaz parke isede birşey olmaz ama dışarıda taşa düşürdünüz mü geçmiş olsun..
Her modelde tabiki çok hoşuma giden özelliklerde oldu ama eksileri daha ağır bastı, zaten teknolojiden biraz anlayan ve gerçekten araştıran insanlar bu yazdıklarımı çok iyi anlamıştır.
Kısaca Optimus G için LG gerçekten uğraş vermiş ve 1800tl her ne kadar tartışılır olsada hak ettiğini düşünüyorum.
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LaT1F 6 yıl dvdbil
dvdbil

fiyatın yüksek olmasındaki belirgin nedenler mevcut arkadaşlar.

1- ön kısımda olduğu gibi arka kısımda da gorilla glass 2 ile kaplı.
2- batarya teknolojisi iphone samsung htc ve sony'nin tepe modellerinden daha kaliteli (uzun ömürlü ve enerji kaybı çok daha az).
3- materyallerin sağlamlık karışımı bahse konu diğer marka tepe modellerinden daha dayanıklı
4- true ips ve zerogap teknolojisi

bu 4 madde fiyatın yüksek olmasında rol oynamaktadır.

ben 4 markanın tepe modellerinden birini almaya düşünüyordum yaklaşık 3 aydır ve inanın ki 3 ay her gün teknik sayfalardan düşünün videolara kadar 4 telefonu (sony xperia z, samsung galaxy s4, htc one ve lg optimus g) inceledim ve inceledim.. sonucunda G almaya karar verdim.

Neden G almaya karar verdin dersenizde, tamamen kişisel tercihim ama merak edenlere bir kaç cümle aktarmak istiyorum.

Neredeyse tüm markalar telefonun bileşenlerini başka firmalara yaptırır.. peki kendileri gerçektende ne derece üzerine bir şey ekliyor? örnek vermek gerekirse xperia Z'de exmor RS teknolojisi diye adlandırdıkları kamera var.. ve kamera konusunda neredeyse tüm markalar sony'den tedarik ediyorken Z'deki kamera performansı içler acısı değil mi?

Z neden almıyorum; çok uzun yaklaşık 140mm, :) batarya performansı kötü.. kamera vasat.. ekran paneli rezalet.. sabit menü tuşları ekrana eklenmiş..

Galaxy S4 neden almıyorum; s4 kasasını s3ten beri beğenmiyorum ve narin kasası var yani al benisi yok..

Htc one neden almıyorum; full alüminyum kasa tamam sağlam ama düşürdüğünüz yer halı ise birşey olmaz parke isede birşey olmaz ama dışarıda taşa düşürdünüz mü geçmiş olsun..

Her modelde tabiki çok hoşuma giden özelliklerde oldu ama eksileri daha ağır bastı, zaten teknolojiden biraz anlayan ve gerçekten araştıran insanlar bu yazdıklarımı çok iyi anlamıştır.

Kısaca Optimus G için LG gerçekten uğraş vermiş ve 1800tl her ne kadar tartışılır olsada hak ettiğini düşünüyorum.

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