LG, Optimus G için yeni bir reklam filmi yayınladı





Geride bıraktığımız ağustos ayında duyurulan ve eylül ayında yurt dışında piyasaya çıkan LG Optimus G için yeni bir reklam filmi yayınlandı.

Yaklaşık dört dakikalık bir uzunluğa sahip olan videoda LG'nin yeni akıllı telefonuyla ilgili dikkat çeken detaylarına değiniliyor. Oldukça ilgi çekici bir kareografinin kurgulandığı reklam filminde LG Optimus G'nin inceliğine, ekranına, çoklu görev becerilerine, çoklu ortam yeteneklerine, işlemcisinin gücüne, ve hareketli objeleri yakalamakta başarılı olan kamerasına dikkat çekiliyor.





LG'nin Optimus G için hazırladığı yeni reklam filmine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.youtube.com/user/LGMobileHQ?feature=watch