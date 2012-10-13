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LG, Optimus G için yeni bir reklam filmi yayınladı

6 yıl
3,6b
1
28
Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız ağustos ayında duyurulan ve eylül ayında yurt dışında piyasaya çıkan LG Optimus G için yeni bir reklam filmi yayınlandı.

Yaklaşık dört dakikalık bir uzunluğa sahip olan videoda LG'nin yeni akıllı telefonuyla ilgili dikkat çeken detaylarına değiniliyor. Oldukça ilgi çekici bir kareografinin kurgulandığı reklam filminde LG Optimus G'nin inceliğine, ekranına, çoklu görev becerilerine, çoklu ortam yeteneklerine, işlemcisinin gücüne,  ve hareketli objeleri yakalamakta başarılı olan kamerasına dikkat çekiliyor. 

LG'nin Optimus G için hazırladığı yeni reklam filmine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.youtube.com/user/LGMobileHQ?feature=watch Yorum Yaz
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xxxx1 6 yıl
LG; 4X ve G ile insanların gönlüne girdi girdi,eğer bu iki modeldede diğerlerine yaptığını yaparsa güncelleme vermezse daha roketlisini çıkarsa iflah olmaz bu piyasandan silinir gider...
Cihazlara gelince çok başarılı her ikiside...
LG; 4X ve G ile insanların gönlüne girdi girdi,eğer bu iki modeldede diğerlerine yaptığını yaparsa güncelleme vermezse daha roketlisini çıkarsa iflah olmaz bu ...
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nurettinaz 6 yıl
Lg gözümde o kadar lanet bir marka ki hala daha yaptıkları ürünlere temkinle yaklaşıyorum bakalım bu nasıl olmuş. Bu sefer olmuş mu lg?
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E_Aydin35 6 yıl
Reklam gerçekten sıradışı olmuş, etkileyici, özendirici, albenisi doruklarda olan bir reklam :) Bazı sahnelerde çok iyi yansıtılmış telefonun özellikleri, başarıyı ŞG bu telefonda yakalıyabilmeli..
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Jacobıan 6 yıl
LG pişmanlıktır
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FERFEROS 6 yıl
LG'den Nexus hariç telefon alınmaz. Destek vermezsen, ne anlamı kaldı?
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Holy Templar 6 yıl FERFEROS
FERFEROS

LG'den Nexus hariç telefon alınmaz. Destek vermezsen, ne anlamı kaldı?

aynen
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depeche35 6 yıl
Fazla uzakdoğu kokuyor,zarif bir reklam değil,çok sert bir reklam, elite de değil, fashion hiç değil,geriye ne kaldı ? Geriye kalanı siz söyleyin lütfen...
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Zeky 6 yıl
İğrenç bir reklam. Mide bulandırıcı..
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TheLastNinja2 6 yıl
lyridder
Japonların bu genelekselciliğine bayılıyorum reklama da sokmuşlar illa:)

Onlar Hindistanlı arkadaşım Hindistanlı
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fbkaya 6 yıl
telefon güzel
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TheLastNinja2 6 yıl
Video nun başlangıcında adamın aduket atacağını sandım da saklandım masanın altına :D
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genc34 6 yıl
baya ilgimi cekti bu makine.
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sertacarslan 6 yıl
Telefon güzel de, bizdeki Lg imajını nasıl değiştireceksin bilmem. Ben kolay kolay Lg almam. Bir süre müşteri odaklı işler yapacak, ağzıyla kuş falan tutacak, anca...
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axesis 6 yıl
usta boşuna sihirbazlık yapma klipte .. windows mobile 8 geliyor gece gündüz gibi çeken kameralar geliyor .. kablouz şarj geliyor .. notebook umuz cebimize giriyor internet explorer media player ofice 2013 msn mesenger vsvs notebook umuzda ne varsa cebimize giriyor sen hala hopluyon zıplıyon boş iş bunlar ..
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