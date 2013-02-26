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LG Optimus G'nin Türkiye lansmanı 8 Mart tarihinde gerçekleşecek

6 yıl
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Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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LG Optimus G'nin Türkiye lansmanı 8 Mart tarihinde gerçekleşecek
Geçtiğimiz yılın eylül ayında New York'ta düzenlenen bir etkinlikle "sınırlar olmadan yaşayın" sloganıyla tanıtımı gerçekleştirilen LG Optimus G, nihayet ülkemizde de resmi yollarla satışa sunulacak.

Qualcomm'un 28 nm üretim sürecinden geliştirilen 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro platformundan güç alan LG Optimus G; Andreno 320 grafik birimi ve 2 GB'lık sistem belleğini bünyesinde barındırıyor. Bu teknik özelliklerin yanı sıra, 4.7 inç büyüklüğündeki True HD IPS ekranında 1280 x 768 piksellik bir çözünürlük sunan cihazda 2.100 mAh kapasitelik bir pil bulunuyor.

Pazardan pazara farklılık gösteren dahili depolama alanı(16GB/32GB) ve kamera çözünürlüğüne (8MP/13MP) sahip olan cihazın hangi seçenek hangi modelinin Türkiye pazarına giriş yapacağını 8 Mart tarihindeki düzenlenecek olan basın toplantısında hep birlikte göreceğiz.  

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Kotaless 6 yıl
G Pro öncesi stok ertime çabaları... Tabikide bunu gelişmiş ülkelerde yapamayacaklarından Türkiye iyi bir seçim.
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inexo 6 yıl en beğenilen
Koreden deveyle geliyor zaar
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DH Misafiri 6 yıl
xperia z ile aynı anda çıkıyor bunu satmadan yenisini tanıttı.xperia karşısında şansı yok,s4 yolda. fiyatı düşük tutarsa belki satar.
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Di0ny5505 6 yıl
Xperia Z nin ne gibbi ezici! üstünlükleri var bu telefon karşısında merak ettim..
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koyunsavar 6 yıl
respawn05
G Pro öncesi stok ertime çabaları... Tabikide bunu gelişmiş ülkelerde yapamayacaklarından Türkiye iyi bir seçim.

bu telefonun g pro ne ilgisi var g pro note 2 nin rakibi bu ise s3 un
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Di0ny5505 6 yıl
Daha Kotu bi ekrana ve sayamadigim bi ton ozellige sahip iphone 5 demode olmadida bu cihazmi oldu ???? :) ergen cocuklar gibi ha guncelleme almadi ha soyle ha boyle demeye gerek yok bence guncelleme alsa ne olcak o ram lerle o islemcilerle allah askina?? farzedelim ram ve islemci yeterli guncelleme almayinca app store daki gibi oyunlarin guncellemelerini yada uygulamalarin guncellerini calistirmiyomu bu??


ics den sonra jelly bean le android in stabilligi cag atladi daha fazla ufak tefek ozellik disinda cok ise yarar bisey olacaginida sanmiyorum..
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DH Misafiri 6 yıl
Keşke şöyle 1000 TL. falan olsada hemen koşup alsam....
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servetxy 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Keşke şöyle 1000 TL. falan olsada hemen koşup alsam....

1gb ramlı 4x 1200 bunu o fiyata verirlerni ki nerdeee
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depeche35 6 yıl
Türkiyede bu cihaz hiç 1000-1100 Tl ye girişi yapar mı !
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NARUTOO 6 yıl
Azıcık aklı ve birazcık teknolojiden anlayan bir insan bu saatten sonra lg Optimus g almaz hiç değilse optimus g pro yu getirseydiniz bari
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carter 6 yıl
1000-1100 lira arası gibi bir fiyatla giriş yapsın peynir ekmek gibi satılır.
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hollowman_ 6 yıl
nexus 4 varken optimus g nin şansı yok.
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serokar1 6 yıl
Arkadaş telefon geç gelmiş olabilir.Bence telefon hala üst segment bir telefon.
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12 Angry Men 6 yıl
O pil ile olmaz. Bu mühendisler neden pil hakkında kafa yormuyorlar şaka gibi
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Normsoner 6 yıl
düzgün bir fiyat ile girerse hala alınabilir bir model bence.
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Jacobıan 6 yıl
f/p olamayacağına göre lg yine kazmalığın en büyüğünü yaptı
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SF01 6 yıl
artık tüm yeni çıkan telefonlar aynı donanıma sahip şuanki telefonum olan xperia s degiştirirsen ya iphone alırım yada lumia
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