LG Optimus G'nin Türkiye lansmanı 8 Mart tarihinde gerçekleşecek

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Geçtiğimiz yılın eylül ayında New York'ta düzenlenen bir etkinlikle "sınırlar olmadan yaşayın" sloganıyla tanıtımı gerçekleştirilen LG Optimus G, nihayet ülkemizde de resmi yollarla satışa sunulacak.
Qualcomm'un 28 nm üretim sürecinden geliştirilen 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro platformundan güç alan LG Optimus G; Andreno 320 grafik birimi ve 2 GB'lık sistem belleğini bünyesinde barındırıyor. Bu teknik özelliklerin yanı sıra, 4.7 inç büyüklüğündeki True HD IPS ekranında 1280 x 768 piksellik bir çözünürlük sunan cihazda 2.100 mAh kapasitelik bir pil bulunuyor.
Pazardan pazara farklılık gösteren dahili depolama alanı(16GB/32GB) ve kamera çözünürlüğüne (8MP/13MP) sahip olan cihazın hangi seçenek hangi modelinin Türkiye pazarına giriş yapacağını 8 Mart tarihindeki düzenlenecek olan basın toplantısında hep birlikte göreceğiz.
Qualcomm'un 28 nm üretim sürecinden geliştirilen 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro platformundan güç alan LG Optimus G; Andreno 320 grafik birimi ve 2 GB'lık sistem belleğini bünyesinde barındırıyor. Bu teknik özelliklerin yanı sıra, 4.7 inç büyüklüğündeki True HD IPS ekranında 1280 x 768 piksellik bir çözünürlük sunan cihazda 2.100 mAh kapasitelik bir pil bulunuyor.
Pazardan pazara farklılık gösteren dahili depolama alanı(16GB/32GB) ve kamera çözünürlüğüne (8MP/13MP) sahip olan cihazın hangi seçenek hangi modelinin Türkiye pazarına giriş yapacağını 8 Mart tarihindeki düzenlenecek olan basın toplantısında hep birlikte göreceğiz.
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bu telefonun g pro ne ilgisi var g pro note 2 nin rakibi bu ise s3 un
ics den sonra jelly bean le android in stabilligi cag atladi daha fazla ufak tefek ozellik disinda cok ise yarar bisey olacaginida sanmiyorum..
1gb ramlı 4x 1200 bunu o fiyata verirlerni ki nerdeee
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