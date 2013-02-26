LG Optimus G'nin Türkiye lansmanı 8 Mart tarihinde gerçekleşecek

Geçtiğimiz yılın eylül ayında New York'ta düzenlenen bir etkinlikle "sınırlar olmadan yaşayın" sloganıyla tanıtımı gerçekleştirilen LG Optimus G, nihayet ülkemizde de resmi yollarla satışa sunulacak.



Qualcomm'un 28 nm üretim sürecinden geliştirilen 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro platformundan güç alan LG Optimus G; Andreno 320 grafik birimi ve 2 GB'lık sistem belleğini bünyesinde barındırıyor. Bu teknik özelliklerin yanı sıra, 4.7 inç büyüklüğündeki True HD IPS ekranında 1280 x 768 piksellik bir çözünürlük sunan cihazda 2.100 mAh kapasitelik bir pil bulunuyor.



Pazardan pazara farklılık gösteren dahili depolama alanı(16GB/32GB) ve kamera çözünürlüğüne (8MP/13MP) sahip olan cihazın hangi seçenek hangi modelinin Türkiye pazarına giriş yapacağını 8 Mart tarihindeki düzenlenecek olan basın toplantısında hep birlikte göreceğiz.



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