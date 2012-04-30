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LG, Windows Phone üretiminden vazgeçiyor

7 yıl
3,9b
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52
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone işletim sisteminin ilk lansman ürünlerinde ön planda olan Samsung ve HTC gibi firmaların yanısıra LG firması da önemli bir yer teşkil ediyordu. Ancak firma Windows Phone işletim sistemini bıraktığını açıkladı.

Korea Herald gazetesine bir bildiri gönderen LG, bundan böyle Windows Phone işletim sistemli ürünleri pazara sunmayacaklarını, yerine Android işletim sistemli modellere odaklanacaklarını kaydetti.

Windows Phone cihazı üretmeme kararı alan LG bununla birlikte araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam edecek. Kararın sebebi ise global Windows Phone satışlarının beklenen seviyelere erişememesi.

2009 yılından bu yana Microsoft ile üretim ortaklığı yapan LG görünüşe göre yatırımların karşılığını alamıyor. Yedi ardışık çeyrek yılda zarar eden ve son çeyrekte mali tabloları dengeleyebilen LG, Android platformunda HTC ve Samsung'a büyük bir pazar payı kaptırdı. Yeni yıla iddialı Optimus ürünleriyle giren LG, eski payını geri almak için Android platformuna daha çok odaklanmayı düşünüyor.

22 Mayıs'ta Seul Dijital Forumu'na katılacak Microsoft tepe yöneticisi Steve Ballmer'ın Windows Phone üretici ortaklarıyla görüşmeler yapması bekleniyor. Reklam yardımları konusunda Nokia'ya gösterilen toleransı kendisi için de koparmak amacıyla LG'nin böyle bir rest çekmiş olabileceği değerlendiriliyor.

http://www.koreaherald.com/business/Detail.jsp?newsMLId=20120430001206 Yorum Yaz
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manyakurt 7 yıl en beğenilen
D.A.R.B.E.C.i
yaw bi ios kadar stabil sistem yapamadılar gitti 15 yaşındaki çocuklar bile pro yazabiliyor okadar rahat bi sistem bunun benzerini yapmak çokmu zor yada büyük güçler dengeleri söz konusumu ?

15 yaş çocukla bağlantısını anlamadım, 15 yaşındaki çocuk program yazabildikten sonra android'e de, meego ya da, wp da yazar. Ama stabilite konusunda haklısın kimse ios'un eline su dökemez şu anda. Android kadar dandik optimizasyonlu bir sistem yok. Donanım canavarımı dersin, çekirdek 4'e çıktı ram 1 lere dayandı hala kasmalar. Batarya canavarı mı dersin, güvenlik açıkları mı dersin... Piiii :D
Not: apple fanı değilim, S2'im var, arkada eclipse açık uygulama yazıyorum :)
D.A.R.B.E.C.iyaw bi ios kadar stabil sistem yapamadılar gitti 15 yaşındaki çocuklar bile pro yazabiliyor okadar rahat bi sistem bunun benzerini...
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simaros 7 yıl
LG bence telefon üretmekten vazgeçsin yapıyor yetim gibi bırakıyor sokağa sonra hiç ilgilenmiyor.
Yaparkende özensiz yapıyor stock romların hali ortada maalesef.
LG bence telefon üretmekten vazgeçsin yapıyor yetim gibi bırakıyor sokağa sonra hiç ilgilenmiyor.Yaparkende özensiz yapıyor stock romların hali ortada maale...
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IL EST MON COCAINE 7 yıl
senatorlines
LG bence taktik yapıyor her zamanki saldırgan kore taktiği, microsofttan para kapmak için. Microsofta her androidli cihaz başına microsoft patentlerinden dolayı bunlar 10-15USD para ödemiyormuydu zaten? Microsoft ta benim platformumda cihaz yapın demişti bir şekil anlaşmışları şimdi ne oldu? Bu koreliler para için her şeyi yapar demek ki!

Evet amacı para koparmak,Nokia ya tanınan ayrıcaklıkları almak olabilir ama ben bunda yanlış bir şey görmüyorum..Siz dev bir şirket yönetmeyi kolay sanıyorsunuz galiba para olmadan hiç bir şey yapılmaz iken büyük üretimlere girmek için güvenmek gerekir bu hareket Microsofta yapılmış bir uyarıdır "sen bana destek vermiyorsun,ben kaybediyorum eğer böyle olacaksa ben yokum "demiş ve sonuna kadar haklı..
Bilenler bilir 2009 da Lg ile microsoft bir anlaşma yapmıştı ve wm6.5 li modelleri ilk Lg üretecekti ve birlikte hareket edeceklerdi ama hayal oldu..En azından bunun için Lg ye borçlu Ms.
Konuya geri dönecek olursak tepki verdiğim nokta bu sebeple korelilere paragöz diye hitap etmeniz her hangi bir ırkı sağlam temelleri olmadan ne iyi ne kötü genellemeyin lütfen..Android ve chrome dan bile para alan Microsoft ne oluyor o zaman ?
senatorlinesLG bence taktik yapıyor her zamanki saldırgan kore taktiği, microsofttan para kapmak için. Microsofta her androidli cihaz başına mi...
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DH Misafiri 7 yıl
D.A.R.B.E.C.i
yaw bi ios kadar stabil sistem yapamadılar gitti 15 yaşındaki çocuklar bile pro yazabiliyor okadar rahat bi sistem bunun benzerini yapmak çokmu zor yada büyük güçler dengeleri söz konusumu ?

Burada demek istediğini tam olarak anlayamadım. 15 yaşındaki çocuklar IOS içinmi program yazıyor yoksa Genel olarak mı program yazıyorlar. Eğer ki OIS'u kasdettiysen ozaman bu konu hakkında hiç bir bilgin yok kanısına varacam. IOS için uygulama geliştirmek istiyorsan Objective C bilmelisin. Ki Objective C gereğinden fazla karmaşık ve zorlaştırılmıştır.
Yok ben IOS için değil genel olarak konuşuyorum diyorsan. Kim o çocuklar :)
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DH Misafiri 7 yıl
LG hem farklılık hemde iyi ürünler üretme konusunda bir numara.Yazılımı çok sorun yapmıyorum..LG ne yaparsa yapsın alırım.Diğerleri sadece tel üretiyor ama LG farklılık arayanları da düşünüyor.O3D buna en büyük örnek.Hatta Chocolate ve Prada..TV konusunda pasif gözlüklü modeller ve daha birçok şey..Yazılıma neden taktığınızı anlamadım.Kaldı ki Android zaten iğrenç bir işletim sistemi.Windows'un terkedilmesi beni açıkca üzdü..
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Mr. Jingles 7 yıl
Yakında Samsung ve HTC de desteğini çekerse sadece Nokia kalır. Nokia da istenen ivmeyi veremezse Microsoft'un mobil dünyadan defolup gidişini zevkle izleyeceğim. Kurtuluş açık kaynaklı yazılımlarda. Kapalı kaynaklı sistemler istemiyoruz.
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darkaura 7 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci

Yakında Samsung ve HTC de desteğini çekerse sadece Nokia kalır. Nokia da istenen ivmeyi veremezse Microsoft'un mobil dünyadan defolup gidişini zevkle izleyeceğim. Kurtuluş açık kaynaklı yazılımlarda. Kapalı kaynaklı sistemler istemiyoruz.

piyasada cesit ve rekabetin devami icin windows phone yok olsun istemem ama en buyuk korkumda pc piyasasinda oldugu gibi akilli telefonlardada bir microsoft/apple kapalis sistem tekelinin olusmasidir.
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DH Misafiri 7 yıl
LG hangi sistemde basari olmuski wp7 yi birakti androide odaklansinlar bakalim görelim o büyük odaklanmadan nasil bir zararin altindan cikacaklar
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BLoWeR 7 yıl
Android kan filan kaybetmiyor. İnsanlar duramayıp orjinal Romları silip, çoluk çocuğun oynayıp piyasaya sunduğu romları yukluyor, sonrada benim telefonum durduk yere resetliyor, kasıyor, takılıyor vs diyorlar. HTC Sensation kullanıyorum orjinal ROM'lu ne bir kasma ne bir takılma ne durduk yere reset, hiçbir sıkıntım yok gayet de memnunum.
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E_Aydin35 7 yıl
Lg, gerçekden eski Lg değil, gücü eskisi gibi değil evet mantıkllı yatırımlar mantıklı yollar seçmesi gerek Microsoft ile sıkı anlaşmaları olabilir, ama bence Android'i seçerek iyi bir yol seçti, çünkü Microsoft'un ne planladığı belli bile değil :(
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OverClocK1ng 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Lg, gerçekden eski Lg değil, gücü eskisi gibi değil evet mantıkllı yatırımlar mantıklı yollar seçmesi gerek Microsoft ile sıkı anlaşmaları olabilir, ama bence Android'i seçerek iyi bir yol seçti, çünkü Microsoft'un ne planladığı belli bile değil :(

Valla aynen öyle kardeşim. Microsoft o kadar o kadar tutarsız ki şaşıyorum.
Bir diyor cihazlara copy paste gelecek. Bir bakıyorsun diyor olmadı yetişmedi.
Ulan alt tarafı copy paste. Pasta değil ki. Ne yetişiyor nereye yetişiyor anlamıyorum.
Sonra diyor cihaza taktığınız hafıza kartını kullanılmaz hale getiriyor. Artık o hafıza kartı sadece o cihazda çalışıyor.
Eee yanlışlıkla arkadaşın kartını taktık. Ne oluyor? Kartın parasını orda çıkartıp veriyor muyuz.
İşletim sisteminin kopyalanmasını kırılmasını önlemek için yaptıkları saçma sapan şeyleri geçtim, ya donanıma ne demeli?

Çift çekirdekli işlemcide çalışmıyor. İyi donanım olmuyor. Tek çekirdek olacak. Eeee tek çekirdekli işlemciler hangileri?

"MODASI GEÇMİŞ İŞLEMCİLER..."

Yani güncel 2 ve 4 çekirdekli işlemciler varken Windows Phone 7 sadece eski Galaxy S in işlemcisi gibi 2-3 sene önceki işlemcilerle çalışıyor.

Yahu Microsoft. Hadi yapamadın Windows Phone 7 yi. Adam gibi donanım da kullanmıyor. Bu açıdan batıyorsun. Eline yüzüne bulaştırdın.
Bari Nokia gibi firmaları batırma. HTC bile zor yırttı senden. HEr Android cihaz için sana para ödüyor.

Ama Nokia'yı satın alacağın için fiyatını düşürmek için yapıyorum dersen amennâ. O zaman tamam..
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fendur 7 yıl
depelerx
Hele o android e root atma olayı yokmu ölüyorum gülmekten, root atmadan telefondan google ı söküp atamıyorsunuz bile, bunun dışında hangi uygulamayı telefona yükleseniz donunuza kadar bütün bilgilerinize erişim hakkı alııyor. Millet bir gün uyanacak ama bakalım ne zaman.

Sen de apple lı itunesi hiç atamıyorsundur. Root olsan bile (jail break)... Yürü apple fan seni...
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depelerx 7 yıl fendur
fendur

depelerx

Hele o android e root atma olayı yokmu ölüyorum gülmekten, root atmadan telefondan google ı söküp atamıyorsunuz bile, bunun dışında hangi uygulamayı telefona yükleseniz donunuza kadar bütün bilgilerinize erişim hakkı alııyor. Millet bir gün uyanacak ama bakalım ne zaman.


Sen de apple lı itunesi hiç atamıyorsundur. Root olsan bile (jail break)... Yürü apple fan seni...

Dostum ben zaten şu an android kullanıyorum, yalnız şöyle bir durum var android açık kaynak diye ortaya çıktı ama root olduğun anda telefon garanti dışı oluyor, bu nasıl bir tezgahtır anlamadım, herkesi göz göre göre google bağımlısı yaptılar. Diğer taraftan iphone aldığın zaman zaten open source olmadığını bilerek alıyorsun. Son olarak da bundan sonraki seçimim wp7 veya çıkmış olursa wp8 olacaktır.
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Prequel 7 yıl
Bence WP'nin arayüzü başarılı olabilecek bir arayüz değil. Çok işlevsiz görünüyor. Tablette Win 8 korkunç bir potansiyele sahip ama WP'nin bu arayüzle geleceğini görmüyorum. Aşağı kaydırması olsun, ikonların kutulara indirgenmesi olsun ve klasör sistemi olsun çok işlevsiz görünüyor. Ha, bu aslında bildiğimiz metro arayüzü. Ama telefonda başarı sağlamaz. Zaten metro arayüzünün en büyük eksilerinden biri bence ikonların yerini kutular alması. Bilmiyorum kutu büyüklüğünde aynı tarzda (kare, hareketli vs.) ikonlar uygulanabilir mi? Sonuç olarak bir telefonda bence bu iş zor.

iPhone 4 kullanıyorum, iOS stabil, iyi hoş ama 3D arayüz gelirse aynısını koruyabilecek mi? Android'de 3D arayüz var, iOS'ta yok. Bunu da göz önüne alalım. iPhone 4'te mesela o sistem özellikleriyle 3D arayüzle donabilir gibi geliyor bana.
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asaltek 7 yıl
windows menüsündeki ölü bölgeler(örnek resimdeki ekranın sağındaki alan) çok sinir bozucu, tam bitmemiş izlenimi veriyor.
Ayrıca microsoft'u çok pis sıkıştırıyorlar koreli firmalar. Nokia'dan bir cacık olmayacağını herkes biliyor.
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depelerx 7 yıl
Hele o android e root atma olayı yokmu ölüyorum gülmekten, root atmadan telefondan google ı söküp atamıyorsunuz bile, bunun dışında hangi uygulamayı telefona yükleseniz donunuza kadar bütün bilgilerinize erişim hakkı alııyor. Millet bir gün uyanacak ama bakalım ne zaman.
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sweatcan 7 yıl
yahu stabilite diyorsunuz da arkadaşımda hd7 var hiç bi donma takılma reset veya yüklü uygulamalarda sorun yaşadığını görmedim çatır çatır kullanıyor. neye tıklasa şak önünde :S tek eksiği uygulama az bence.
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aziz77 7 yıl
zararın neresinden dönsen kardır:)))
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zetnakah 7 yıl aziz77
aziz77

zararın neresinden dönsen kardır:)))


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