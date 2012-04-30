LG, Windows Phone üretiminden vazgeçiyor

Haber Editörü
Windows Phone işletim sisteminin ilk lansman ürünlerinde ön planda olan Samsung ve HTC gibi firmaların yanısıra LG firması da önemli bir yer teşkil ediyordu. Ancak firma Windows Phone işletim sistemini bıraktığını açıkladı.
Korea Herald gazetesine bir bildiri gönderen LG, bundan böyle Windows Phone işletim sistemli ürünleri pazara sunmayacaklarını, yerine Android işletim sistemli modellere odaklanacaklarını kaydetti.
Windows Phone cihazı üretmeme kararı alan LG bununla birlikte araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam edecek. Kararın sebebi ise global Windows Phone satışlarının beklenen seviyelere erişememesi.
2009 yılından bu yana Microsoft ile üretim ortaklığı yapan LG görünüşe göre yatırımların karşılığını alamıyor. Yedi ardışık çeyrek yılda zarar eden ve son çeyrekte mali tabloları dengeleyebilen LG, Android platformunda HTC ve Samsung'a büyük bir pazar payı kaptırdı. Yeni yıla iddialı Optimus ürünleriyle giren LG, eski payını geri almak için Android platformuna daha çok odaklanmayı düşünüyor.
22 Mayıs'ta Seul Dijital Forumu'na katılacak Microsoft tepe yöneticisi Steve Ballmer'ın Windows Phone üretici ortaklarıyla görüşmeler yapması bekleniyor. Reklam yardımları konusunda Nokia'ya gösterilen toleransı kendisi için de koparmak amacıyla LG'nin böyle bir rest çekmiş olabileceği değerlendiriliyor.
http://www.koreaherald.com/business/Detail.jsp?newsMLId=20120430001206 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
15 yaş çocukla bağlantısını anlamadım, 15 yaşındaki çocuk program yazabildikten sonra android'e de, meego ya da, wp da yazar. Ama stabilite konusunda haklısın kimse ios'un eline su dökemez şu anda. Android kadar dandik optimizasyonlu bir sistem yok. Donanım canavarımı dersin, çekirdek 4'e çıktı ram 1 lere dayandı hala kasmalar. Batarya canavarı mı dersin, güvenlik açıkları mı dersin... Piiii :D
Not: apple fanı değilim, S2'im var, arkada eclipse açık uygulama yazıyorum :)
Yaparkende özensiz yapıyor stock romların hali ortada maalesef.
Evet amacı para koparmak,Nokia ya tanınan ayrıcaklıkları almak olabilir ama ben bunda yanlış bir şey görmüyorum..Siz dev bir şirket yönetmeyi kolay sanıyorsunuz galiba para olmadan hiç bir şey yapılmaz iken büyük üretimlere girmek için güvenmek gerekir bu hareket Microsofta yapılmış bir uyarıdır "sen bana destek vermiyorsun,ben kaybediyorum eğer böyle olacaksa ben yokum "demiş ve sonuna kadar haklı..
Bilenler bilir 2009 da Lg ile microsoft bir anlaşma yapmıştı ve wm6.5 li modelleri ilk Lg üretecekti ve birlikte hareket edeceklerdi ama hayal oldu..En azından bunun için Lg ye borçlu Ms.
Konuya geri dönecek olursak tepki verdiğim nokta bu sebeple korelilere paragöz diye hitap etmeniz her hangi bir ırkı sağlam temelleri olmadan ne iyi ne kötü genellemeyin lütfen..Android ve chrome dan bile para alan Microsoft ne oluyor o zaman ?