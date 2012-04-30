LG, Windows Phone üretiminden vazgeçiyor

Windows Phone işletim sisteminin ilk lansman ürünlerinde ön planda olan Samsung ve HTC gibi firmaların yanısıra LG firması da önemli bir yer teşkil ediyordu. Ancak firma Windows Phone işletim sistemini bıraktığını açıkladı.





Korea Herald gazetesine bir bildiri gönderen LG, bundan böyle Windows Phone işletim sistemli ürünleri pazara sunmayacaklarını, yerine Android işletim sistemli modellere odaklanacaklarını kaydetti.





Windows Phone cihazı üretmeme kararı alan LG bununla birlikte araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam edecek. Kararın sebebi ise global Windows Phone satışlarının beklenen seviyelere erişememesi.





2009 yılından bu yana Microsoft ile üretim ortaklığı yapan LG görünüşe göre yatırımların karşılığını alamıyor. Yedi ardışık çeyrek yılda zarar eden ve son çeyrekte mali tabloları dengeleyebilen LG, Android platformunda HTC ve Samsung'a büyük bir pazar payı kaptırdı. Yeni yıla iddialı Optimus ürünleriyle giren LG, eski payını geri almak için Android platformuna daha çok odaklanmayı düşünüyor.





22 Mayıs'ta Seul Dijital Forumu'na katılacak Microsoft tepe yöneticisi Steve Ballmer'ın Windows Phone üretici ortaklarıyla görüşmeler yapması bekleniyor. Reklam yardımları konusunda Nokia'ya gösterilen toleransı kendisi için de koparmak amacıyla LG'nin böyle bir rest çekmiş olabileceği değerlendiriliyor.