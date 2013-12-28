LG, akıllı saat ve fitness takip cihazı hazırlıyor olabilir





Giyilebilir elektronik cihazların popülaritesinin giderek artmaya başladığı günümüzde, büyük veya küçük pek çok firmanın sektöre adım attığını görüyoruz. Giyilebilir cihaz sektörünün ilk dönemlerinde piyasaya giren LG bu konuda uzun süredir sessiz durumdaydı. Firmanın gelecek yıl için hazırlıklara başladığı iddia ediliyor.





Güney Kore medyasının iddialarına göre LG hem akıllı saat hem de fitness takip cihazı ile tüketicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. LG'nin akıllı saati G Arch adını taşırken, fitness takip bilekliği ise G Health ismine sahip.





LG daha önce de telefon özellikli saat piyasaya sürmüştü. Ancak bu iki model firmanın modern giyilebilir cihaz pazarına ilk adımı olarak yorumlanıyor.





LG G Arch ve G Health ile ilgili detaylı bir bilgi bulunmuyor. Ancak kaynaklar Şubat sonundaki MWC 2014 etkinliğinde LG'nin yeni ürünlerini lanse edeceği tahmin ediliyor.

http://www.digitaltrends.com/mobile/lg-g3-phone-g-arch-smartwatch-and-g-health-fitness-tracker-rumored/