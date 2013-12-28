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LG, akıllı saat ve fitness takip cihazı hazırlıyor olabilir

5 yıl
1,3b
1
27
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG, akıllı saat ve fitness takip cihazı hazırlıyor olabilir

Giyilebilir elektronik cihazların popülaritesinin giderek artmaya başladığı günümüzde, büyük veya küçük pek çok firmanın sektöre adım attığını görüyoruz. Giyilebilir cihaz sektörünün ilk dönemlerinde piyasaya giren LG bu konuda uzun süredir sessiz durumdaydı. Firmanın gelecek yıl için hazırlıklara başladığı iddia ediliyor.

Güney Kore medyasının iddialarına göre LG hem akıllı saat hem de fitness takip cihazı ile tüketicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. LG'nin akıllı saati G Arch adını taşırken, fitness takip bilekliği ise G Health ismine sahip. 

LG daha önce de telefon özellikli saat piyasaya sürmüştü. Ancak bu iki model firmanın modern giyilebilir cihaz pazarına ilk adımı olarak yorumlanıyor. 

LG G Arch ve G Health ile ilgili detaylı bir bilgi bulunmuyor. Ancak kaynaklar Şubat sonundaki MWC 2014 etkinliğinde LG'nin yeni ürünlerini lanse edeceği tahmin ediliyor.  

http://www.digitaltrends.com/mobile/lg-g3-phone-g-arch-smartwatch-and-g-health-fitness-tracker-rumored/ Yorum Yaz
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etyemez 5 yıl en beğenilen sniko1
sniko1

Lg Samsung'a çok özeniyor.

o resimde gördüğünüz alet cok eskıden berı var
samsungtan önce cıkarmıstır
lg.com/...


hatta ülkemiz tv reklamlarında bile çıkmıştı ama fazla tanıtım ve reklam olmadığından pek bilinmez
sniko1Lg Samsung'a çok özeniyor.o resimde gördüğünüz alet cok eskıden berı varsamsungtan önce cıkarmıstır
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1 Yanıt Yanıtla +8
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TheNewAtilla 5 yıl
G2ye uyumlu olsun belki alirim
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1ses1 5 yıl
Kol saati amacını aşmış asıl görevini getiremiyor. İlk önce saat kısmını şarj olmaksızın görebilmeliyim gerisi eğlence gereklilik değil. Saat alıcam pili bitecek telefondan mı bakıcam.
Pil süreleri uzamadıkça akıllı saati ne yapsınlar. Telefonla her işi yapabiliyorken. Telefonun yerini alabilmesi için bu pil sürelerini inanılmaz uzatmaları lazım. TEknoloji ilerledi pil hala yerinde sayıyor.
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Master_Evil 5 yıl
tasarımı en çok saate benzeyen lg olmuş
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lido 5 yıl
İlk parti g2 ler kılıf hediyeliydi kim bilir belki g3 de saat hediyeli gelir..
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Hi Guy 5 yıl
ben büyük ekranlı saatleri bekleyecem şöyle bir 3.2" olsa dadından yinmez
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JohnMullins 5 yıl
gelecek nesilde "hocam akıllı saatle sınava girsem sıkıntı olur mu" muhabetleri are coming
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hallac58 5 yıl
Eğitim şart diye boşa demiyorum... Eğitimsizlik bazılarının her halinden ve konuşma dilinden anlaşılmakta...
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl hallac58
hallac58
Eğitim şart diye boşa demiyorum... Eğitimsizlik bazılarının her halinden ve konuşma dilinden anlaşılmakta...

Anladık boşa demiyorsun da 3 kere aynı mesajı atıp post kasma.
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hallac58 5 yıl
Klasik yurdum insanı, bilende konuşuyor bilmeyende hatta bilmeyen daha çok konuşuyor. bizim insanımıza eğitim şart diyoruz ama eğitilmiyorlar da maalesef; ne yapacağız bilmiyoruz. biraz teknolojiyi takip eden ve anlayan her insan lg markasının bir çok teknolojinin öncülüğünü yaptığını birçok şeyi bunun içinde akıllı saat hatta telefon saatte olduğunu bilir ama cahil insan sadece reklamla öğrenir ve sadece reklamdan etkilenir lg markasında maalesef reklam yönü eksik ama dolandırıcı soyguncu hırsız samsung sağdan soldan çaldığı taklit ettiği özellikleri ürünleri ilk yapmış sadece kendisinde varmış gibi reklam ederek bizim insanımız gibi cahil hatta zır cahil reklam toplumlarını kandırır. ey yurdum insanı biraz araştır takip et haklıya hakkını ver. senin cahilliğin yüzünden ülkemiz ne halde içinde bulunduğumuz günlere bir bakın, resmen halkla dalga geçiliyor...
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl hallac58
hallac58

Klasik yurdum insanı, bilende konuşuyor bilmeyende hatta bilmeyen daha çok konuşuyor. bizim insanımıza eğitim şart diyoruz ama eğitilmiyorlar da maalesef; ne yapacağız bilmiyoruz. biraz teknolojiyi takip eden ve anlayan her insan lg markasının bir çok teknolojinin öncülüğünü yaptığını birçok şeyi bunun içinde akıllı saat hatta telefon saatte olduğunu bilir ama cahil insan sadece reklamla öğrenir ve sadece reklamdan etkilenir lg markasında maalesef reklam yönü eksik ama dolandırıcı soyguncu hırsız samsung sağdan soldan çaldığı taklit ettiği özellikleri ürünleri ilk yapmış sadece kendisinde varmış gibi reklam ederek bizim insanımız gibi cahil hatta zır cahil reklam toplumlarını kandırır. ey yurdum insanı biraz araştır takip et haklıya hakkını ver. senin cahilliğin yüzünden ülkemiz ne halde içinde bulunduğumuz günlere bir bakın, resmen halkla dalga geçiliyor...

Kekeye bak sen 2 tane siteden teknoloji haberi takip edince başımıza bilgin oldu.
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darkaura 5 yıl
lg nin samsunga ozendigi konusunda ayni fikirde degilim. en basindan beri lg kendine has ozgun urunler modeller tasarlayip cikariyor. zamaninda 3d kamera ve 3d ekranli akilli telefonlar cikarmisti, simdi cikardigi lg g2 de samsungda olmayan cok farkli tasarim ogeleri iceriyor. ekrana dokunarak telefonu acma, tus takiminin arka tarafda olmasi, ois kamera cesur ve yeni tasarim ogeleri iceren seyler. samsungun zamaninda iphone un birebir kopyasi modeller cikardigini dusunursek lg bu konuda cok daha ilerde bende. ilk samsung androidlerin sarj soketleri bile ios modellerle ayniydi hatirlatirim. ekran arayuzune kasanin gorunusune hic girmiyorum. daha sonradan samsung kendi cizgisini buldu.
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darkaura 5 yıl
mevcut akilli saatleri acikcasi cok anlamsiz buluyorum. telefon geldiginde bir iki bildirim yapacak, hava durumunu saati soyliyecek diye kolumda o kadar agirligi tasiyacam, uzerine her aksam onun sarji ile ugrasacam. cebimde akilli telefon dururken hic mantikli gelmiyor. zaten gunumuzde saati saat olarak takanda pek kalmadi. daha cok aksesuar olarak kullaniliyor. bu yuzden ucuz saat piyasasi oldu ya. ama lg nin saati farkli bir amaca hizmet etmesi acisindan guzel olmus. nabzi ve atilan adim sayisini takip etmesi, konum tutmasi bunlar spor yaparken cok ise yarayacak istatistikler sunar.
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1OOOOOO 5 yıl
olabilir valla
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shadowtr 5 yıl
LG'nin daha önce telefon saati bile vardı. Acemi değiller sektörde...
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Leonelle 5 yıl
Merakla bekliyorum
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