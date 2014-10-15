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LG bu kez 20MP çözünürlüğünde kamera modülü üzerinde çalışıyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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LG bu kez 20MP çözünürlüğünde kamera modülü üzerinde çalışıyor
Akıllı telefonlarına optik imaj sabitleme özelliği ekleyen ilk firmalardan birisi olma özelliğine sahip olan LG, kamera konusundaki çalışmalarına devam ediyor. Güney Kore Elektronik Fuarı'nda firma yeni kamera modülünü sergiledi.
Genelde Sony sensörleri üzerinde farklı optimizasyonlarla kamera modüllerini şekillendiren LG, yeni kamera modülünde 20MP çözünürlüğünde bir sensör kullanıyor ve OIS modülü de yüzde 50 oranında geliştirilmiş.
Firma henüz resmi duyuruyu yapmadığı için modülün hangi cihazlar kullanılabileceği bilinmiyor ancak en muhtemel model LG G4 olarak akıllara geliyor. Tahminde modülün hali hazırdaki Xperia amiral gemi modellerinde kullanılan 20.7MP çözünürlüğündeki modülün iyileştirilmiş hali olduğu düşünülüyor. Bu bakımdan Sony'nin de önümüzdeki modellerde bu modülü kullanması muhtemel.
Aynı fuarda Samsung'un Galaxy Note 4 modelinde yer alan OIS destekli ve açısal düzeltmeyi iki katına çıkaran kamera modülü de sergilendi. Samsung akıllı telefonlarda şimdiye kadar yer alan en sofistike kamera modülünün bu olduğunu iddia ediyor.
Mobil cihazlardaki kamera modüllerinin sürekli gelişim gösterdiği dikkat çekerken, artık OIS veya 4K gibi katma değerli özelliklerin tüm amiral gemi modellerinde standart olacağı ifade ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/LG-demos-20-MP-camera-module-with-advanced-OIS-can-we-say-G4_id61742 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
LG, yeni kamera modülünde 20MP çözünürlüğünde bir sensör kullanıyor ve OIS modülü de yüzde 50 oranında geliştirilmiş.
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MegaWolt38 4 yıl
MP sizin olsun, odak aralığı ne? sen o ölçülerden bahset bana....
Bir de malzeme kalitesini artırıp saçma sapan LG uygulamaları ile telefonları şişirmezlerse o zaman adama benzer telefonları.
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BekirTemel 4 yıl
Megapiksel savaşları başlar,batarya yine yerinde sayar.
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stalker(1979) 4 yıl
Elsa kardeş Panasonic CM1 cep telefonu. Biraz iri kıyım o kadar:) 20 mp kamerası var. Samsung'un zoom telefonları gibi anlayacağın:)
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beter.böcek 4 yıl
Sony ve Nokia Carll Zeiss in teknolojisi farkli sekillerde kullandi,Nokia carll zeiss damgasi vururken cihazlarina sony yapmadi esinlendik imasinda bulundu sonuc ortada compact fotograf makinelerinde de aynisini yapti cok kan kaybetti,lg de samsung la ortak calisiyor zaten kamera konusunda suan tek rakibi samsung megapiksellik durumda sony tabi 13 den direkt 20.7 ye atlayinca isin rengi degisti.
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12 Angry Men 4 yıl
Hala megapixel yarıştırıyorlar, önemli olan sensörü lensi, isterse 200 megapixel olsun.
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S A M C R O 4 yıl
Lg şimdi kendi mi kamera sensörü üretmiş yoksa sony'den aldığının üstüne kendisi eklemelerde mi bulunmuş?
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ICromwelleI 4 yıl S A M C R O
Şu anda çalışıyor deniliyor ama tahminimce Sony'nin 20.7 mgp kamerasını üstünde bir kaç oynama yapcak gibi gözüküyor yine Ois Autofocus gibi özellikler ekler diye düşünüyorum. Kendisinin üreticeğini hiç sanmıyorum açıkcası.
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emre4335 4 yıl
Su an G2 kullaniyorum ama kamera konusunda üstad Nokiadir ve hala ustune cihaz yoktur.Ozellikle pure view destekli Carl Zeiss sensorlu kameralari muhtesem
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Road.Runner 4 yıl
Cok satması acaba kalitesiz olduklarındanmı yoksa kaliteli olduklarındanmı.
Sony yeni yeni sensörler üretiyor.Tahminen 2015-2016 yılları 5.5- 7 inc arası arası cihazlarada peynir ekmek gibi bunu satar.Görüntü kalitesini arttıran CMOS sensörü.

petapixel.com/...


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FreeRun 4 yıl
samsung un isocell sensorleri çok iyi iş cıkarıyor.
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acura07 4 yıl FreeRun
Note 4 de de o sebeble sony e yamandilar o zaman
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