LG bu kez 20MP çözünürlüğünde kamera modülü üzerinde çalışıyor

Akıllı telefonlarına optik imaj sabitleme özelliği ekleyen ilk firmalardan birisi olma özelliğine sahip olan LG, kamera konusundaki çalışmalarına devam ediyor. Güney Kore Elektronik Fuarı'nda firma yeni kamera modülünü sergiledi.

Genelde Sony sensörleri üzerinde farklı optimizasyonlarla kamera modüllerini şekillendiren LG, yeni kamera modülünde 20MP çözünürlüğünde bir sensör kullanıyor ve OIS modülü de yüzde 50 oranında geliştirilmiş.

Firma henüz resmi duyuruyu yapmadığı için modülün hangi cihazlar kullanılabileceği bilinmiyor ancak en muhtemel model LG G4 olarak akıllara geliyor. Tahminde modülün hali hazırdaki Xperia amiral gemi modellerinde kullanılan 20.7MP çözünürlüğündeki modülün iyileştirilmiş hali olduğu düşünülüyor. Bu bakımdan Sony'nin de önümüzdeki modellerde bu modülü kullanması muhtemel.

Aynı fuarda Samsung'un Galaxy Note 4 modelinde yer alan OIS destekli ve açısal düzeltmeyi iki katına çıkaran kamera modülü de sergilendi. Samsung akıllı telefonlarda şimdiye kadar yer alan en sofistike kamera modülünün bu olduğunu iddia ediyor.

Mobil cihazlardaki kamera modüllerinin sürekli gelişim gösterdiği dikkat çekerken, artık OIS veya 4K gibi katma değerli özelliklerin tüm amiral gemi modellerinde standart olacağı ifade ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/LG-demos-20-MP-camera-module-with-advanced-OIS-can-we-say-G4_id61742