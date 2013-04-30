LG bu yıl 50 milyon akıllı telefon satmayı planlıyor





Geçen yıl sonlarına doğru Optimus G ve Nexus 4 modellerini pazara sunan LG, bu yıla da Optimus G Pro amiral gemi modeli ile başladı. Özellikle Optimus G Pro ve Nexus 4 modelleri başarılı satışlar yaparken, Optimus F serisi de firmanın yüzünü güldürdü.





Yılın ilk çeyreği itibariyle 10.3 milyon adet akıllı telefon satan ve satış bazında yükselişe geçen Güney Koreli elektronik devi, yıl geneline ilişkin satış hedeflerini de yükseltti.





Şubat ayında bu yıl için 40 milyon akıllı telefon satışı yapmayı planlayan firma, ilk çeyrek tabloları sonrasında hedefini 50 milyona yükseltti. Geçen yıl LG'nin 26.3 milyon akıllı telefon satışı yaptığı düşünüldüğünde, firmanın 2 kat artış hedefi belirlediği görülüyor.





Ancak LG'nin hedef yükseltmesi yatırımcılarını pek de memnun etmedi. Korea Investment & Securities, Hyundai Securities ve KB Investment & Securities firmalarından oluşan yatırımcı grubu, LG'nin yıl genelinde 50-53 milyon arasında akıllı telefon modeli satması gerektiğini ve hedefin yeterli olmadığını açıkladı. Bununla birlikte firmalar LG'yi desteklemeye devam ederken, özellikle Optimus G Pro modelinin aylık 1 milyon adet satış yapacağını öngörüyor.

http://www.androidauthority.com/lg-sales-2013-smartphones-200028/