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LG bu yıl 50 milyon akıllı telefon satmayı planlıyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG bu yıl 50 milyon akıllı telefon satmayı planlıyor

Geçen yıl sonlarına doğru Optimus G ve Nexus 4 modellerini pazara sunan LG, bu yıla da Optimus G Pro amiral gemi modeli ile başladı. Özellikle Optimus G Pro ve Nexus 4 modelleri başarılı satışlar yaparken, Optimus F serisi de firmanın yüzünü güldürdü.

Yılın ilk çeyreği itibariyle 10.3 milyon adet akıllı telefon satan ve satış bazında yükselişe geçen Güney Koreli elektronik devi, yıl geneline ilişkin satış hedeflerini de yükseltti.

Şubat ayında bu yıl için 40 milyon akıllı telefon satışı yapmayı planlayan firma, ilk çeyrek tabloları sonrasında hedefini 50 milyona yükseltti. Geçen yıl LG'nin 26.3 milyon akıllı telefon satışı yaptığı düşünüldüğünde, firmanın 2 kat artış hedefi belirlediği görülüyor. 

Ancak LG'nin hedef yükseltmesi yatırımcılarını pek de memnun etmedi. Korea Investment & Securities, Hyundai Securities ve KB Investment & Securities firmalarından oluşan yatırımcı grubu, LG'nin yıl genelinde 50-53 milyon arasında akıllı telefon modeli satması gerektiğini ve hedefin yeterli olmadığını açıkladı. Bununla birlikte firmalar LG'yi desteklemeye devam ederken, özellikle Optimus G Pro modelinin aylık 1 milyon adet satış yapacağını öngörüyor.

http://www.androidauthority.com/lg-sales-2013-smartphones-200028/ Yorum Yaz
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Be All My Sins Remembered 6 yıl en beğenilen cihangir12
cihangir12

yazılım güncellemesi vermeyecek bir firmanın telefonunu almak için insanın aklını yitirmesi gerekir.

Haberleri takip ettiginiz yok sadece konusmak icin konusuyorsunuz. L7 L9 ve 4X HD ye 4.1.2 yi verdi. Su an kac firma 4.1.2 guncellemesini yayinladi? Susun artik.
cihangir12yazılım güncellemesi vermeyecek bir firmanın telefonunu almak için insanın aklını yitirmesi gerekir.Haberler...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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xconnect 6 yıl
Demek ki bu güncelleme işi milletin aklına öyle bir kazındı ki LG her gün güncelleme çıkarsa millet dönüp bakmayacak.
Neymiş? firma müşteriye bir defa nanik yaparsa sittin sene dönüp geriye bakmazmış!.
Bakınız hTC iyi bir model yaptı bu sene ama sicili bozuk olduğundan (güncelleme sorunu, sık model çıkartması) Özellikle Samsun ve iphone dan sıkılanlar güvenip alamıyor. Hatta hTC bu yıl sadece bir amiral gemisi üreteceğini ve yazılım olarak bütün gücünü bu modele vereceğini ısrarla belirtmesine rağmen...
En iyisini yapmak değil müşteriyi başta küstürmemek gerekir.
Demek ki bu güncelleme işi milletin aklına öyle bir kazındı ki LG her gün güncelleme çıkarsa millet dönüp bakmayacak.Neymiş? firma müşteriye bir defa nani...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 5 yıl
TÜrkiye LG için iyi bir telefon pazar değil ama diğer ülkelerde satış rekoru kırabilir LG'nin en iyi becerdiği satış bence TV Satışlarıdır çünkü ilkleri hep LG
buluyor lCD kelimesi LG'nin ürettiği ince ekrandan gelmedir OLED TV UltraHD teknolojiside ilk LG'üretimiyle dünya pazarına giricek samsung'tan daha sağlam ürünleri vardır.
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mehmetferhat 6 yıl
Daha fazla satacağına süphem yok genel bi şok yaşatabilir LG mobil pazara
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tayfunay 6 yıl
Şoku yaşatıyor zaten bir farkla, müşteri pazarına :)
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onsos1100 6 yıl
xconnect
Demek ki bu güncelleme işi milletin aklına öyle bir kazındı ki LG her gün güncelleme çıkarsa millet dönüp bakmayacak. Neymiş? firma müşteriye bir defa nanik yaparsa sittin sene dönüp geriye bakmazmış!. Bakınız hTC iyi bir model yaptı bu sene ama sicili bozuk olduğundan (güncelleme sorunu, sık model çıkartması) Özellikle Samsun ve iphone dan sıkılanlar güvenip alamıyor. Hatta hTC bu yıl sadece bir amiral gemisi üreteceğini ve yazılım olarak bütün gücünü bu modele vereceğini ısrarla belirtmesine rağmen...En iyisini yapmak değil müşteriyi başta küstürmemek gerekir.

adam yukarda satışlarını arttırdı hedef büyüttü diyor alttaki yoruma bak.. 5 kişi de beğenmiş birde. donanımhaberin hali..
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Dexstz 6 yıl

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teramit 6 yıl
xconnect
Demek ki bu güncelleme işi milletin aklına öyle bir kazındı ki LG her gün güncelleme çıkarsa millet dönüp bakmayacak. Neymiş? firma müşteriye bir defa nanik yaparsa sittin sene dönüp geriye bakmazmış!. Bakınız hTC iyi bir model yaptı bu sene ama sicili bozuk olduğundan (güncelleme sorunu, sık model çıkartması) Özellikle Samsun ve iphone dan sıkılanlar güvenip alamıyor. Hatta hTC bu yıl sadece bir amiral gemisi üreteceğini ve yazılım olarak bütün gücünü bu modele vereceğini ısrarla belirtmesine rağmen...En iyisini yapmak değil müşteriyi başta küstürmemek gerekir.

bu işin ekmeğini en çok apple yiyor.
ilk telefonu yapıp sağlam stabilite ve güncelleme desteğiyle sunduğu için insanların aklına kazındı, o zaman en iyisini sunuştu şimdi en iyi cihaz olmasa bile en sağlam müşteri kitlesine sahip.Şimdi eski özelliklerini bile bıraksa 5 sene aynı kitleye satış yapar.Müşteri memnuniyeti özellikle cep sektöründe 5 sene gidiyor,şimdi htc 5 sene boyunca 9 a çıkmış adını 8 e indirmeye çalışacak.
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darkaura 6 yıl
piyasa hareketlerin gordugun bir isim kolay olusmuyor ama kolayda yok olmuyor. lg nin ismini, imajini duzeltebilmesi icin ust uste basarili modeller cikarip, kusursuz destek vermesi gerek. mesela galaxy s guzel bir telefondu ama piyasayi sallamadi, samsung s2 de onun uzerine koyunda piyasayi sarsti, esas satisiyla s2 den gelen olumlu imajla s3 yapti. bu is boyle. ama terside gecerli. nokia onca basarisiz symbian modelini uzun sure satmayi basardi. taki imaji artik iyice sarsilana kadar. yani lg nin yer edinmesi icin pek cok basarili modele imza atmak zorunda
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SS10 6 yıl
Nexus 4'e üvey evlat muamelesi yapmasalar çok daha fazlasını satarlardı
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kımyasal 6 yıl darkaura
darkaura
piyasa hareketlerin gordugun bir isim kolay olusmuyor ama kolayda yok olmuyor. lg nin ismini, imajini duzeltebilmesi icin ust uste basarili modeller cikarip, kusursuz destek vermesi gerek. mesela galaxy s guzel bir telefondu ama piyasayi sallamadi, samsung s2 de onun uzerine koyunda piyasayi sarsti, esas satisiyla s2 den gelen olumlu imajla s3 yapti. bu is boyle. ama terside gecerli. nokia onca basarisiz symbian modelini uzun sure satmayi basardi. taki imaji artik iyice sarsilana kadar. yani lg nin yer edinmesi icin pek cok basarili modele imza atmak zorunda

Katılıyorum.LG Samsung kadar iddialı modeller piyasaya çıkarabilecek güçte ama başta tüketicilere yamuk yaptı.
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kasim33 6 yıl
zamanında lg yazılım desteği vermedi diye insanlarda önyargı oluştu malesef lg ile samsung arasında kalite olarak bence bi fark yok gibi
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General. 6 yıl
LG çok değerli bir firmadır başarılı olması tüketicinin lehine olur
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oozal 6 yıl
cihangir12
yazılım güncellemesi vermeyecek bir firmanın telefonunu almak için insanın aklını yitirmesi gerekir.

herhalde adının çıkacağına canın çıksın lafının gerçek hayatta birebir örneği ile karşı karşıyayız.
LG candır aga
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yeb2734 6 yıl
cihangir12
yazılım güncellemesi vermeyecek bir firmanın telefonunu almak için insanın aklını yitirmesi gerekir.

Hala aynı tırı vırı
Baska ezberlediğin birseyler varsa onuda yaz
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