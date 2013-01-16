LG bu yıl 75 milyon telefon satmayı planlıyor, Windows Phone 8 için hazırlıklar sürüyor

Haber Editörü
Geçen yıl dünyanın en güçlü akıllı telefonu sloganıyla Optimus G modelini piyasaya süren ancak bugüne kadar satış rakamları konusunda net bir bilgi vermeyen LG'nin yeni yıl hedefleri Güney Koreli bir iş ortağının ağzından duyuruldu.
Korean Times sitesinin haberine göre geçen yıl LG'nin tahmini telefon satış rakamları 56 milyon olarak gerçekleşti. Bu rakamın 41.2 milyonu ilk 9 ayda gerçekleşmişken, son çeyrekte de 15 milyon civarında bir satış bekleniyor. Optimus L serisinin bir milyonu geçen satış rakamları buna katkı yapacak. LG, bu yıl ise hedefini 75 milyona çıkarmış durumda. Bu sayının 45 milyonu kar getirecek akıllı akıllı telefonlardan oluşurken, 30 milyonu standart işletim sistemli modellerden oluşacak. Firma bütçe dostu ve üst seviye modeller ile bir denge kurmayı planlıyor.
LG'nin bu yıl pazara sunacağı Optimus serisi içerisinde Windows Phone 8 modellerine de yer verilecek. Daha önce WP7 ekosistemine katkılarını gördüğümüz LG, bununla birlikte Nisan ayında ekosistem için yeni model üretmeyeceğini açıklamıştı. Ancak WP8 ile birlikte ekosistemde bir hareketlilik yaşanması ve tüketici ilgisinin yoğunlaşması, firmanın kararını değiştirmiş olabilir. Ayrıca MWC 2013 etkinliğinde 5.5 inçlik Full HD ekranlı bir modelin de tanıtılacağı belirtiliyor.
İş ortağı geçen yıl ki durgunluk döneminin bu yıl yaşanmayacağını, LG Optimus G ve Nexus 4 ile büyük operatörlerin dikkatini çektiklerini belirtiyor. Ayrıca bütçe dostu Optimus L serisi modeller de büyük ilgi görüyor. Bu bakımdan LG'nin telefon bölümünün bu yıl yükselişe geçmesi bekleniyor.
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2013/01/133_128849.html#ystfuv Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bide anladığını zanneden insan sayısı çok :D
cihazımı bir wp8 ile değiştirmeyi düşünüyorum. şuan için sony wp8 üretmediği için gelecekteki cihazım sony olmayacak.
şayet güncelleme vermiş olsaydı. cihazımı kullanmaya devam eder yazada bir sony almayı düşünebilirdim.
işin büyük sırrı burda. sen cihazını destekle cihazın kullanılsın. şuan için bir iphone alacaksam 3 gs de dahil hangisi hoşuma gidiyorsa alırım. wp8 cihaz alacaksam hoşuma gideni gider alırım. android alacaksam ise kesinlikle nexus bir cihaz alırım.
Galaxy s3 iyi bir cihaz mı ? evet mükemmel ama kesinlikle alamam. samsungun keyfine sürüm eskidikçe işine gelirse güncelleme yapmasını bekleyemem. s2 nin durumu ortada 4.1 gelecek hala. 4.2.2 çıktı.
lg nin yapması gereken, sony nin yaptığı gibi aptal nedenlerle güncellemeyi iptal etmeden verebildiği ölçüde desteklesin cihazlarını insanlarda bu algı olduğu sürece kral olursun.
optimus black 2.2 ile çıktı ve 2.3 ile güncelleme son buldu. sadece gülüyorum.
optimus black için ics çıktı dostum 3.08 kerneliyle birlikte