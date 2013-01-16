LG bu yıl 75 milyon telefon satmayı planlıyor, Windows Phone 8 için hazırlıklar sürüyor





Geçen yıl dünyanın en güçlü akıllı telefonu sloganıyla Optimus G modelini piyasaya süren ancak bugüne kadar satış rakamları konusunda net bir bilgi vermeyen LG'nin yeni yıl hedefleri Güney Koreli bir iş ortağının ağzından duyuruldu.





Korean Times sitesinin haberine göre geçen yıl LG'nin tahmini telefon satış rakamları 56 milyon olarak gerçekleşti. Bu rakamın 41.2 milyonu ilk 9 ayda gerçekleşmişken, son çeyrekte de 15 milyon civarında bir satış bekleniyor. Optimus L serisinin bir milyonu geçen satış rakamları buna katkı yapacak. LG, bu yıl ise hedefini 75 milyona çıkarmış durumda. Bu sayının 45 milyonu kar getirecek akıllı akıllı telefonlardan oluşurken, 30 milyonu standart işletim sistemli modellerden oluşacak. Firma bütçe dostu ve üst seviye modeller ile bir denge kurmayı planlıyor.





LG'nin bu yıl pazara sunacağı Optimus serisi içerisinde Windows Phone 8 modellerine de yer verilecek. Daha önce WP7 ekosistemine katkılarını gördüğümüz LG, bununla birlikte Nisan ayında ekosistem için yeni model üretmeyeceğini açıklamıştı. Ancak WP8 ile birlikte ekosistemde bir hareketlilik yaşanması ve tüketici ilgisinin yoğunlaşması, firmanın kararını değiştirmiş olabilir. Ayrıca MWC 2013 etkinliğinde 5.5 inçlik Full HD ekranlı bir modelin de tanıtılacağı belirtiliyor.





İş ortağı geçen yıl ki durgunluk döneminin bu yıl yaşanmayacağını, LG Optimus G ve Nexus 4 ile büyük operatörlerin dikkatini çektiklerini belirtiyor. Ayrıca bütçe dostu Optimus L serisi modeller de büyük ilgi görüyor. Bu bakımdan LG'nin telefon bölümünün bu yıl yükselişe geçmesi bekleniyor.

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2013/01/133_128849.html#ystfuv