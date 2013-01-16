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LG bu yıl 75 milyon telefon satmayı planlıyor, Windows Phone 8 için hazırlıklar sürüyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl  dünyanın en güçlü akıllı telefonu sloganıyla Optimus G modelini piyasaya süren ancak bugüne kadar satış rakamları konusunda net bir bilgi vermeyen LG'nin yeni yıl hedefleri Güney Koreli bir iş ortağının ağzından duyuruldu.

Korean Times sitesinin haberine göre geçen yıl LG'nin tahmini telefon satış rakamları 56 milyon olarak gerçekleşti. Bu rakamın 41.2 milyonu ilk 9 ayda gerçekleşmişken, son çeyrekte de 15 milyon civarında bir satış bekleniyor. Optimus L serisinin bir milyonu geçen satış rakamları buna katkı yapacak. LG, bu yıl ise hedefini 75 milyona çıkarmış durumda. Bu sayının 45 milyonu kar getirecek akıllı akıllı telefonlardan oluşurken, 30 milyonu standart işletim sistemli modellerden oluşacak. Firma bütçe dostu ve üst seviye modeller ile bir denge kurmayı planlıyor.

LG'nin bu yıl pazara sunacağı Optimus serisi içerisinde Windows Phone 8 modellerine de yer verilecek. Daha önce WP7 ekosistemine katkılarını gördüğümüz LG, bununla birlikte Nisan ayında ekosistem için yeni model üretmeyeceğini açıklamıştı. Ancak WP8 ile birlikte ekosistemde bir hareketlilik yaşanması ve tüketici ilgisinin yoğunlaşması, firmanın kararını değiştirmiş olabilir. Ayrıca MWC 2013 etkinliğinde 5.5 inçlik Full HD ekranlı bir modelin de tanıtılacağı belirtiliyor.

İş ortağı geçen yıl ki durgunluk döneminin bu yıl yaşanmayacağını, LG Optimus G ve Nexus 4 ile büyük operatörlerin dikkatini çektiklerini belirtiyor. Ayrıca bütçe dostu Optimus L serisi modeller de büyük ilgi görüyor. Bu bakımdan LG'nin telefon bölümünün bu yıl yükselişe geçmesi bekleniyor. 

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2013/01/133_128849.html#ystfuv Yorum Yaz
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silentsv 6 yıl
LG'nin tam bir F/P markası olduğunu düşünüyorum. Telefondan televizyona kadar rakip markalarla aynı özellikleri daha makul fiyatlara sunuyorlar bakınız Telefonda L serisi, optimus P880 4XHD, bakınız Televzizyonda LM600 serisi vs... Hatta Harici diski USB 3.0 1 TB 2.5" 169 TL + KDV gibi birşeydi sanal marketimde.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
4x hd var konya da gelmediğini yer kalmadı bir türlü kılıf bulamadım. Adamlar merak ediyor bakabilir miyim diyor
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Koduja 6 yıl
ilk önce nexus 4 üretsinler...
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stalker(1979) 6 yıl
LG hep eskilerini satıyor bize
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altanbilisim 6 yıl
Ben LG nin hem Led monitörünü hemde Optimus 4X telefonunu kullanmaktayım şuan için ne monitörde nede telefonumda bir sorun yok ama telefona Android 4.1 veya 4.2 Güncellemesi gelse çok iyi olur
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depelerx 6 yıl
O Meşhur Kel Adam ;)
Herşey satış stratejisi ve reklama bakar.Ülkemizde telefondan anlamayan insan sayısı çok.

Bide anladığını zanneden insan sayısı çok :D
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SystemApps 6 yıl
iyi iyi yazılım kısmında zayıf olan bir firmanın windows phone ile kendini tamamlaması yerinde bir karar olmuş.
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El Sonidito 6 yıl
Herşey satış stratejisi ve reklama bakar.Ülkemizde telefondan anlamayan insan sayısı çok.
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esqhia 6 yıl
Lg başlıklarını seviyorum.Millet girip,ağzına geleni söyleyip,dejarj oluyo :) Bize de keyifle okumak kalıyo.Mahallenin şamar oğlanı lg :)
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oktayakgoz 6 yıl
ben sonyericsson xperia neo v kullanıyorum. şuan kullandığım rom orijinal 4.0 romu. bu cihaza 4.1 vermediler ramı vs yi bahane ederek. sonuçta ne oldu ?
cihazımı bir wp8 ile değiştirmeyi düşünüyorum. şuan için sony wp8 üretmediği için gelecekteki cihazım sony olmayacak.
şayet güncelleme vermiş olsaydı. cihazımı kullanmaya devam eder yazada bir sony almayı düşünebilirdim.
işin büyük sırrı burda. sen cihazını destekle cihazın kullanılsın. şuan için bir iphone alacaksam 3 gs de dahil hangisi hoşuma gidiyorsa alırım. wp8 cihaz alacaksam hoşuma gideni gider alırım. android alacaksam ise kesinlikle nexus bir cihaz alırım.
Galaxy s3 iyi bir cihaz mı ? evet mükemmel ama kesinlikle alamam. samsungun keyfine sürüm eskidikçe işine gelirse güncelleme yapmasını bekleyemem. s2 nin durumu ortada 4.1 gelecek hala. 4.2.2 çıktı.
lg nin yapması gereken, sony nin yaptığı gibi aptal nedenlerle güncellemeyi iptal etmeden verebildiği ölçüde desteklesin cihazlarını insanlarda bu algı olduğu sürece kral olursun.
optimus black 2.2 ile çıktı ve 2.3 ile güncelleme son buldu. sadece gülüyorum.
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BurayaNeYazıyoruz 6 yıl oktayakgoz
oktayakgoz
ben sonyericsson xperia neo v kullanıyorum. şuan kullandığım rom orijinal 4.0 romu. bu cihaza 4.1 vermediler ramı vs yi bahane ederek. sonuçta ne oldu ?
cihazımı bir wp8 ile değiştirmeyi düşünüyorum. şuan için sony wp8 üretmediği için gelecekteki cihazım sony olmayacak.
şayet güncelleme vermiş olsaydı. cihazımı kullanmaya devam eder yazada bir sony almayı düşünebilirdim.
işin büyük sırrı burda. sen cihazını destekle cihazın kullanılsın. şuan için bir iphone alacaksam 3 gs de dahil hangisi hoşuma gidiyorsa alırım. wp8 cihaz alacaksam hoşuma gideni gider alırım. android alacaksam ise kesinlikle nexus bir cihaz alırım.
Galaxy s3 iyi bir cihaz mı ? evet mükemmel ama kesinlikle alamam. samsungun keyfine sürüm eskidikçe işine gelirse güncelleme yapmasını bekleyemem. s2 nin durumu ortada 4.1 gelecek hala. 4.2.2 çıktı.
lg nin yapması gereken, sony nin yaptığı gibi aptal nedenlerle güncellemeyi iptal etmeden verebildiği ölçüde desteklesin cihazlarını insanlarda bu algı olduğu sürece kral olursun.
optimus black 2.2 ile çıktı ve 2.3 ile güncelleme son buldu. sadece gülüyorum.

optimus black için ics çıktı dostum 3.08 kerneliyle birlikte
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BurayaNeYazıyoruz 6 yıl
lg telefonların donanımı olsun tasarımı olsun bence şuan iyi durumda servis hizmetinide beğeniyorum garanti sorunu yaşamadım root fln yaptığım halde, güncellemeleride daha hızlı şekilde verirlerse samsungu bile geçebilecek kapasitesi var. Aslında güncellemeleri geç gelsede sağlam geliyor mesela benim Optimus black telefonuma gecte olsa 3.08 kernelli icsyi çıkardılar onun muadili yada 2010da çıkan diğer telefonlar maks. gb+2.6.35 kernelinde kaldı
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