LG gelecek yıl için akıllı telefon üretimini artırıyor





Yılın üçüncü çeyreğinde 16.8 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren ve pazarda ilk beş üretici arasına yeniden giren LG, gelecek yıl ile ilgili akıllı telefon satışı beklentilerinde de revizyona gidiyor.





Firmanın LG G3 amiral gemi modeli için 10 milyon satış rakamı belirlemesi bunda en büyük etken. Ayrıca L Fino, L Bello, G3 Beat ve G3 Stylus gibi modellerin pazarda beğeni toplaması da firmanın strateji değiştirmesine yol açtı.





Tayvandan gelen bilgilere göre LG bu yıl için Tayvanlı ODM Arima Communications ile işbirliğini devam ettirecek ve iki giriş seviyesi akıllı telefonunun üretimini bu firmaya kaydırmış durumda. Bu yıl için bir milyon üretim öngören LG, gelecek yıl için ise 3 veya 4 milyon üretim öngörüyor. Arima yine bir veya iki giriş seviyesi akıllı telefonun üretimini üzerine alacak.





Bu sayı sadece bir üreticiye yönelik olduğu için LG'nin diğer üretim ortaklarına verdiği siparişi de artırdığı tahmin ediliyor. Bu bakımdan gelecek yıl itibariyle LG'nin 60-65 milyon civarında akıllı telefon satışı hedeflediği sanılıyor.

http://www.digitimes.com/news/a20141117PD200.html