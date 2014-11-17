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LG gelecek yıl için akıllı telefon üretimini artırıyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG gelecek yıl için akıllı telefon üretimini artırıyor

Yılın üçüncü çeyreğinde 16.8 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren ve pazarda ilk beş üretici arasına yeniden giren LG, gelecek yıl ile ilgili akıllı telefon satışı beklentilerinde de revizyona gidiyor. 

Firmanın LG G3 amiral gemi modeli için 10 milyon satış rakamı belirlemesi bunda en büyük etken. Ayrıca L Fino, L Bello, G3 Beat ve G3 Stylus gibi modellerin pazarda beğeni toplaması da firmanın strateji değiştirmesine yol açtı. 

Tayvandan gelen bilgilere göre LG bu yıl için Tayvanlı ODM Arima Communications ile işbirliğini devam ettirecek ve iki giriş seviyesi akıllı telefonunun üretimini bu firmaya kaydırmış durumda. Bu yıl için bir milyon üretim öngören LG, gelecek yıl için ise 3 veya 4 milyon üretim öngörüyor. Arima yine bir veya iki giriş seviyesi akıllı telefonun üretimini üzerine alacak. 

Bu sayı sadece bir üreticiye yönelik olduğu için LG'nin diğer üretim ortaklarına verdiği siparişi de artırdığı tahmin ediliyor. Bu bakımdan gelecek yıl itibariyle LG'nin 60-65 milyon civarında akıllı telefon satışı hedeflediği sanılıyor.  

http://www.digitimes.com/news/a20141117PD200.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Arima yine bir veya iki giriş seviyesi akıllı telefonun üretimini üzerine alacak
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Ans Destroyer 4 yıl
G3 stylus nedir ya
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KaraAy_ 4 yıl Ans Destroyer
Anus Destroyer
G3 stylus nedir ya


Note serisine rakip. Piyasada rakipsiz tek seriydi. Stylus serisi ilk urunden olmasada note serisinin gelirine ortak olacaktir.
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MegaWolt38 4 yıl
Naylon beyinli koreliler, bu da samsung yolunda gidecek belli, günde 40-50 yeni modelle kapatacaklar, onun sinyali bu.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
sony genel ürün anlamında artık eski sony değil
bir çok ürününde kaliteyi rezalet seviyeye düşürse de
cep telefonunda eski kaliteli imajını çok iyi koruyor ! :)
dahası yazılım güncelleme ve android harici firefox OS konusunda ilk ciddi yazılım desteği ile
cep telefonun işletim sitemini tamamen değiştirme fırsatı sunan ilk telefon oldu

android yazılım güncelleme ve uyarlama açısından hemen ardından samsung geliyor
ama malzeme kalitesi orta seviyede kaldı

LG ise ürün stil ve tarzı olarak samsung u ciddi bir şekilde zorluyor
dahası bir çok LG ürünü tarz ve stil açısından samsung u çok iyi yakaladı vede geçti bile !

amacım samsung u kötülemek değil ama samsung not serisi kalem vede kol saati hediyesi ile çok ciddi bir pazara ürün değilde aksesuar sunması gerçekten sinir bozucu

ciddi anlamda tekonojiyi takip eden bir çok kişi renkli e-ink ve katlanır ekran üzerine ciddi gelişme haberleri beklerken insanlara hala eşantiyon hediyelik kalem ve kol saati verilmesi misali saçma sapan ürünlerle zaman kaybetmesi ger.çekçi bir rekabet ortamında var olunamadığını ortaya koyuyor bu açıdan samsun ciddi bir puan kaybetmekte !

yani bu gidişle sony ile LG piyasada iyi bir yere gelecek umarız ileride LG ve sony birleşirse mükemmel sadelikte pratik işlevli ürünler geliştireceğine inanıyorum :)

bu güzel yazıdan sonra kim bana çamur atacak diye bekliyorum
genelde ilk kurşunu samsung fanları atar :D
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Alt,orta,üst seviye olmak üzere senede 3 cihaz çıkarsalar olmazmı.

Samsung tan aşağı kalmamak için mi yapıyorlar nedir.

Önemli olan cihazdan çok yazılım ve güncelleme.
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nobu 4 yıl
çokk büyük bir adım ama yanlış atılmışta olabilir insanların ilgisi bütçe dostu telefonlara yönelmiş olabilir fakat f/p oranı yüksek olan ürünlere yönelmişş durumda lg bunu bello tarzı telefonlarla karşılayabilir mi orası düşündürücü ve birde tasarım olarak beğendiğim g2 ve g3 giriş seviyesi telefonlardada görmek hem iyi hem kötü olmuş bu tasarımı beğenmiş ve bütçesi yeterli olmayan kişiler rahatlıkla alabilir fakat üst düzey telefon alanların donanım dışında fark olarak gösterebileceği bir tek şey tasarım şimdi herkesin elinde aynı tasarıma sahip telefon bizim ne farkımız var demezler mi tasarımı için bütçesini zorlayarak g3 veya g2 alacak olanlarda zaten aynı tasarım diyerek kendilerine daha uygun bir telefon bakacaklardır diye düşünüyorum bizler için iyi firma için kötü olmuş gibi kim bilir belki satışlarını daha fazla arttırıp alır başını gider
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Elsa 4 yıl
G serisinin sadece amirallerini yapıp obur sene g4 mini yerine g3 fiyatında revize yapsalar çok daha satarlar.
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