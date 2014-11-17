LG gelecek yıl için akıllı telefon üretimini artırıyor

Haber Editörü
Yılın üçüncü çeyreğinde 16.8 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren ve pazarda ilk beş üretici arasına yeniden giren LG, gelecek yıl ile ilgili akıllı telefon satışı beklentilerinde de revizyona gidiyor.
Firmanın LG G3 amiral gemi modeli için 10 milyon satış rakamı belirlemesi bunda en büyük etken. Ayrıca L Fino, L Bello, G3 Beat ve G3 Stylus gibi modellerin pazarda beğeni toplaması da firmanın strateji değiştirmesine yol açtı.
Tayvandan gelen bilgilere göre LG bu yıl için Tayvanlı ODM Arima Communications ile işbirliğini devam ettirecek ve iki giriş seviyesi akıllı telefonunun üretimini bu firmaya kaydırmış durumda. Bu yıl için bir milyon üretim öngören LG, gelecek yıl için ise 3 veya 4 milyon üretim öngörüyor. Arima yine bir veya iki giriş seviyesi akıllı telefonun üretimini üzerine alacak.
Bu sayı sadece bir üreticiye yönelik olduğu için LG'nin diğer üretim ortaklarına verdiği siparişi de artırdığı tahmin ediliyor. Bu bakımdan gelecek yıl itibariyle LG'nin 60-65 milyon civarında akıllı telefon satışı hedeflediği sanılıyor.
http://www.digitimes.com/news/a20141117PD200.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Note serisine rakip. Piyasada rakipsiz tek seriydi. Stylus serisi ilk urunden olmasada note serisinin gelirine ortak olacaktir.
bir çok ürününde kaliteyi rezalet seviyeye düşürse de
cep telefonunda eski kaliteli imajını çok iyi koruyor ! :)
dahası yazılım güncelleme ve android harici firefox OS konusunda ilk ciddi yazılım desteği ile
cep telefonun işletim sitemini tamamen değiştirme fırsatı sunan ilk telefon oldu
android yazılım güncelleme ve uyarlama açısından hemen ardından samsung geliyor
ama malzeme kalitesi orta seviyede kaldı
LG ise ürün stil ve tarzı olarak samsung u ciddi bir şekilde zorluyor
dahası bir çok LG ürünü tarz ve stil açısından samsung u çok iyi yakaladı vede geçti bile !
amacım samsung u kötülemek değil ama samsung not serisi kalem vede kol saati hediyesi ile çok ciddi bir pazara ürün değilde aksesuar sunması gerçekten sinir bozucu
ciddi anlamda tekonojiyi takip eden bir çok kişi renkli e-ink ve katlanır ekran üzerine ciddi gelişme haberleri beklerken insanlara hala eşantiyon hediyelik kalem ve kol saati verilmesi misali saçma sapan ürünlerle zaman kaybetmesi ger.çekçi bir rekabet ortamında var olunamadığını ortaya koyuyor bu açıdan samsun ciddi bir puan kaybetmekte !
yani bu gidişle sony ile LG piyasada iyi bir yere gelecek umarız ileride LG ve sony birleşirse mükemmel sadelikte pratik işlevli ürünler geliştireceğine inanıyorum :)
bu güzel yazıdan sonra kim bana çamur atacak diye bekliyorum
genelde ilk kurşunu samsung fanları atar :D
Samsung tan aşağı kalmamak için mi yapıyorlar nedir.
Önemli olan cihazdan çok yazılım ve güncelleme.