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LG iki yeni orta seviye akıllı telefonunu duyurdu

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG iki yeni orta seviye akıllı telefonunu duyurdu

Yılın üçüncü çeyreğini rekor akıllı telefon satışı ile kapatan ve pazarda beşinciliğe tekrar oturan LG, orta seviyeye yönelik yeni akıllı telefonlar duyurmaya devam ediyor. Yeni modeller LG G Prime ve LG G2 Lite olarak sıralanıyor.

Modellerin duyurusu Brezilya'da yapıldı. Bu bakımdan ilk olarak Latin Amerika'da piyasaya çıkacak. Her iki model de LG'nin standart tasarım dilinden izler taşıyor ve bazı ufak farklılıklar mevcut. 

LG G Prime modelinde 5 inçlik 480x854 piksel çözünürlükte IPS bir ekran yer alıyor ve 4 çekirdekli 1.3GHz hızında çalışan bir Snapdragon yongaseti barındırıyor. Sistem 1GB RAM ile desteklenirken, 2460mAh gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi, çift SIM desteği, 8GB artırılabilir hafıza ve 8MP çözünürlükte arka kamera mevcut. Cihazın dikkat çeken özelliği ise dahili anteni ile karasal yayınlara uygun olması. 

LG G2 Lite modelinde ise 4.5 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte IPS ekran, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon yongaseti, Android 4.4 işletim sistemi, çift SIM desteği, 1GB RAM, 4GB artırılabilir hafıza, 1820mAh gücünde batarya, 8MP çözünürlükte arka kamera şeklinde özellikler yer alıyor. 

Her iki model de ülkedeki perakende mağazalarında yaklaşık olarak 260$-270$ arasında değişen fiyatlarla satışa sunulmuş durumda. Modellerin Latin Amerika dışında başka hangi ülkelere gideceği bilinmiyor.  
 
LG iki yeni orta seviye akıllı telefonunu duyurdu


http://www.gforgames.com/gadgets/lg-g-prime-lg-g2-lite-announced-45694/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
1820mAh gücünde batarya, 8MP çözünürlükte arka kamera şeklinde özellikler yer alıyor.
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DH Misafiri 4 yıl
L90 , L70 serisini anlamıştım da Bu sefer olmamış.
Bende L90 sahibiyim telefonumu seviyorum ancak o cihazlarında ki çizgiyi koruyamamış.
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Onurcan91 4 yıl
Ekstra olarak amiral model telefon almayı düşünen arkadaşlara tavsiyem 2014 Mart-Nisan ayını beklemeleri hem 4K ekranlı modeller bir müddet(yaklaşık 2-3 yıl) kullanılacağını düşünüyorum,hemde 64-bit işlemciler geliyor Snapdragon 810 serisi ve üstü,şuan amiral modeller gerçekten çok pahalı LG G3,HTC One M8,Galaxy S5 hepsi dahil 1400-1500 tl ederinde telefonlar değil belki M8 olabilir alüminyum kasa,o yüzden beklemek şimdilik en mantıklısı(mevcut Galaxy S3 kullanıcısıyım..)
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beter.böcek 4 yıl
asus zenfone 5-6 yi engellemeye yonelik hareketten baska bisey degil.G2 mini varken lite a ne gerek var diye sorarlar adama.
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E30a Biner Yan Yan Gider 4 yıl
Kronik sorunları ve aylardır düzeltilmeyen bugları var.
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ICromwelleI 4 yıl
Üzüm üzüme baka baka kararır derler ya LG buhali aldı gibi.
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E30a Biner Yan Yan Gider 4 yıl
G3 faciasından sonra LG sattırmamak için elimden geleni yaparım. Ne alırım ne de kimseye tavsiye ederim.
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MrKemal17 4 yıl E30a Biner Yan Yan Gider
E30a Biner Yan Yan Gider

G3 faciasından sonra LG sattırmamak için elimden geleni yaparım. Ne alırım ne de kimseye tavsiye ederim.


Neden tavsiye etmiyorsunuz?G3 16GB şu anda 1349TL'den satılıyor, alınası gibi.
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Lightr 4 yıl
Piyasa çöp dolu
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Schnitter 4 yıl
Kore plastikçileri için metalci HTC'yi üzdünüz beyler.
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aspirin_00 4 yıl
lg g3 de kronik sorun yüzünden lg yaklaşmamaya çalışıyorum.
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uçan tekme 4 yıl
lg samsung un yolundan gidiyor.kalitesiz malzeme.

lakin daha uygun fiyatlar .samsung killer olabilir.
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MrKemal17 4 yıl aspirin_00
aspirin_00

lg g3 de kronik sorun yüzünden lg yaklaşmamaya çalışıyorum.

Kronik sorun dediğiniz kasa çatlaması mı?
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fenerli1965 4 yıl
LG G2 lite teknosada LG l70+ adıyla satışta zaten fiyatı 599TL teknosa.com/...
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Sıkörtıl 4 yıl
Şaka maka samsunga dönecek derken harbi harbi oluyor artık
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