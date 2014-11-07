LG iki yeni orta seviye akıllı telefonunu duyurdu









Yılın üçüncü çeyreğini rekor akıllı telefon satışı ile kapatan ve pazarda beşinciliğe tekrar oturan LG, orta seviyeye yönelik yeni akıllı telefonlar duyurmaya devam ediyor. Yeni modeller LG G Prime ve LG G2 Lite olarak sıralanıyor.





Modellerin duyurusu Brezilya'da yapıldı. Bu bakımdan ilk olarak Latin Amerika'da piyasaya çıkacak. Her iki model de LG'nin standart tasarım dilinden izler taşıyor ve bazı ufak farklılıklar mevcut.





LG G Prime modelinde 5 inçlik 480x854 piksel çözünürlükte IPS bir ekran yer alıyor ve 4 çekirdekli 1.3GHz hızında çalışan bir Snapdragon yongaseti barındırıyor. Sistem 1GB RAM ile desteklenirken, 2460mAh gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi, çift SIM desteği, 8GB artırılabilir hafıza ve 8MP çözünürlükte arka kamera mevcut. Cihazın dikkat çeken özelliği ise dahili anteni ile karasal yayınlara uygun olması.





LG G2 Lite modelinde ise 4.5 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte IPS ekran, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon yongaseti, Android 4.4 işletim sistemi, çift SIM desteği, 1GB RAM, 4GB artırılabilir hafıza, 1820mAh gücünde batarya, 8MP çözünürlükte arka kamera şeklinde özellikler yer alıyor.





Her iki model de ülkedeki perakende mağazalarında yaklaşık olarak 260$-270$ arasında değişen fiyatlarla satışa sunulmuş durumda. Modellerin Latin Amerika dışında başka hangi ülkelere gideceği bilinmiyor.

http://www.gforgames.com/gadgets/lg-g-prime-lg-g2-lite-announced-45694/