LG kişiselleştirmeye önem veren AKA adlı bir akıllı telefon hazırlığında





Yılın sonlarına yaklaşırken, kavisli akıllı telefonu G Flex'in devam modeli ile ilgili atılımlar yapmasını beklediğimiz Güney Koreli elektronik devi LG, öncesinde çok farklı bir konsept üzerinde çalışmalar yapıyor.





LG AKA adındaki akıllı telefon arka kısımda yer alan ve farklı ruh haline göre işaretlerini belirleyen bir çift göz ifadesine sahip. Duygusal bir telefon olarak nitelenen LG AKA'nın göz ifadeleri telefonu kullanma şeklinize göre, dinlediğiniz müziğe göre veya uygulamalara göre otomatik olarak mimiklerini değiştirebiliyor.





Örneğin cihazınızda kayıtlı olan dökümanların sayısı fazlaysa gözler ciddi bir ifadeye bürünebiliyor. Veya yüklü uygulamaların sayısı fazlaysa mutlu bir ifadeye bürünüyor.





LG konsept hakkında detay vermedi ancak önümüzdeki günlerde resmi olarak cihazı lanse edip sadece Güney Kore içerisinde Kasım ayında satışa çıkaracağı belirtiliyor. Pilot denemelerde ürün başarılı olursa konsepti daha fazla cihazda görme şansına sahip olacağız.

http://social.lge.co.kr/newsroom/mc/aka_1020/