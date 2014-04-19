LG, orta seviye LG L65 Dual akıllı telefonunu lanse etti





Amiral gemi modeli seviyesinde kıyasıya bir rekabet içerisinde gördüğümüz teknoloji devleri, alt seviye akıllı telefon segmentinde de yoğun bir mücadele içerisinde. Bunlardan birisi olan LG, L65 Dual adlı yeni akıllı telefonunu duyurdu.





Orta seviye özelliklere sahip LG L65 Dual modelinde 4.3 inçlik bir IPS ekran bizi karşılıyor. Ekranın çözünürlüğü ise 480x800 piksel. 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon 200 yongaseti cihaza gücünü verirken 1GB RAM ile sistem desteklenmiş. Depolama kapasitesi 4GB iken microSD kartlarla 32GB'a kadar artırılabiliyor.





Cihazda 5MP çözünürlükte arka kamera, 0.3MP çözünürlükte ön kamera, çift SIM desteği, WiFi, Bluetooth 4.0, 2100mAh gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi, 9.6mm kalınlık şeklinde diğer özellikler mevcut.





LG, ekrana farklı tıklama kombinasyonlarıyla kilit açma, uygulama başlatma gibi fonksiyonlar sunan yeni Knock Code özelliğini bu modele sunmayı da ihmal etmemiş.

Ayrıca ekran üzerinde küçük bir bildirim çerçevesi sunan Quickwindows kılıfları da bulunuyor. Cihazın fiyatı 210$ seviyesinde. Cihaz ilk olarak Rusya'da piyasaya sürüldü ve önümüzdeki haftalarda diğer ülkelere de sunulması bekleniyor.

http://www.talkandroid.com/203887-lg-l65-joins-the-l-series-iii-as-another-mid-range-smartphone/