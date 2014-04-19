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LG, orta seviye LG L65 Dual akıllı telefonunu lanse etti

5 yıl
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56
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG, orta seviye LG L65 Dual akıllı telefonunu lanse etti

Amiral gemi modeli seviyesinde kıyasıya bir rekabet içerisinde gördüğümüz teknoloji devleri, alt seviye akıllı telefon segmentinde de yoğun bir mücadele içerisinde. Bunlardan birisi olan LG, L65 Dual adlı yeni akıllı telefonunu duyurdu.

Orta seviye özelliklere sahip LG L65 Dual modelinde 4.3 inçlik bir IPS ekran bizi karşılıyor. Ekranın çözünürlüğü ise 480x800 piksel. 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon 200 yongaseti cihaza gücünü verirken 1GB RAM ile sistem desteklenmiş. Depolama kapasitesi 4GB iken microSD kartlarla 32GB'a kadar artırılabiliyor.

Cihazda 5MP çözünürlükte arka kamera, 0.3MP çözünürlükte ön kamera, çift SIM desteği, WiFi, Bluetooth 4.0, 2100mAh gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi, 9.6mm kalınlık şeklinde diğer özellikler mevcut.

LG, ekrana farklı tıklama kombinasyonlarıyla kilit açma, uygulama başlatma gibi fonksiyonlar sunan yeni Knock Code özelliğini bu modele sunmayı da ihmal etmemiş.
Ayrıca ekran üzerinde küçük bir bildirim çerçevesi sunan Quickwindows kılıfları da bulunuyor. Cihazın fiyatı 210$ seviyesinde. Cihaz ilk olarak Rusya'da piyasaya sürüldü ve önümüzdeki haftalarda diğer ülkelere de sunulması bekleniyor.

http://www.talkandroid.com/203887-lg-l65-joins-the-l-series-iii-as-another-mid-range-smartphone/ Yorum Yaz
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burakesan 5 yıl en beğenilen Ahmtcnars
Ahmtcnars

T40 dan bi farkı yok, ÇÖP

Haklısın, T40'ta Kitkat da var, 4.3 inç ekran da var, 2100 mAh batarya var, çift sim de var, özelleştirmeye açık arayüz de var. Değil mi... (!)
AhmtcnarsT40 dan bi farkı yok, ÇÖPHaklısın, T40'ta Kitkat da var, 4.3 inç ekran da var, 2100 mAh batarya var, çift sim d...
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3 Yanıt Yanıtla +10
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Guaire 5 yıl
Bu da orta seviye:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


ZTE Star 1

5-inch (1920 x 1080 pixels) Full HD OGS display with 178-degree wide viewing angle
1.6 GHz quad-core Snapdragon 400 (MSM8928) with Adreno 305 GPU
Android 4.4 (KitKat)
8MP auto focus camera with dual LED Flash,f/2.0 aperture
5MP front-facing camera with 88 degree wide angle lens
4G LTE / 3G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth with A2DP, USB OTG, GPS
3.5mm audio jack
2GB RAM, 16GB internal memory, expandable memory up to 64GB with micro SD
2300 mAh battery

It is just 6.58mm thick, has a metal frame and a glass back. It also offers Dolby experience.

225$
Bu da orta seviye:ZTE Star 15-inch (1920 x 1080 pixels) Full HD OGS display with 178-degr...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Neyinkafasi 5 yıl
Şu telefonun türkiye fiyatı minimum 650 TL Snapdragon 200(!!!) General Mobile Kötücüler Nerede?
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Timur-lenk 5 yıl
Güncelleme vakasından sonra, bi durur düşünürüm.
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DH Misafiri 5 yıl
telefon piyasasını yöneten bence qualcom dan başkası değil bu telefonların üretilmesinde yüzde 70 payı olduğunu düşünüyorum ben
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okan_cehapelioglu 5 yıl
orta seviye buysa 800 civarı fiyatla çıkar 3 yıl önceki donanım cöp
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DH Misafiri 5 yıl
Biz bazı konuları toplum genelinden daha fazla araştırıyoruz. Hangi marka, hangi yonga seti, hangi kamera vs. vs. seçimlerimizi de buna göre yapıyoruz. Ancak toplumun geri kalan kısmında hala tuşlu telefon kullanan, orta karar bir telefon alayım beni iki sene götürsün bütçem bu kadar vb. diyen insanlar var. Adam gelmiş burda çöp diyor. Karşındaki adam teknoloji konusunda senin kadar araştırmak zorunda mı? Senin kadar bilgili olmak zorunda mı? Sen istiyorsun ki istediğin biçimde en iyi donanım, en iyi kamera, en iyi depolama alanı vb. hepsi olsun ama ucuz olsun. Öyle bir dünya yok kardeşim kusura bakma. Herkes bütçesine göre hareket eder. Senin için çöp olan telefon diğer kişi için bulunmaz nimet olabilir. Bunu unutma.
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forumlarabak 5 yıl
Tasarımı güzel olmuş gibi.
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diplomalıamele 5 yıl
bu mu orta seviye ?
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uçan tekme 5 yıl
orta segment fp de kral moto g
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Guest-323E4D72D 5 yıl
Dandik sansungun telefonlarından iyidir.
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TIRPAN 5 yıl
Sat 400den alalım
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unflattering 5 yıl
çöp değil... Kazık...
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