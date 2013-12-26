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LG şimdilik Windows Phone 8 ekosistemine girmek istemiyor

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG şimdilik Windows Phone 8 ekosistemine girmek istemiyor

G2 amiral gemi modeli ile yılın ikinci yarısına hızlı başlayan ancak beklediği satış rakamına ulaşamayan LG'nin, G3 adlı yeni amiral gemi modelin ilişkin iddialar da bugün internette yerini almıştı. Firmanın Windows Phone tarafında ise uzun süredir herhangi bir hareketlilik yaşamaması soru işaretlerine sebep olmaktaydı.

LG'nin yıl bitmeden bir Windows Phone 8 akıllı telefonu piyasaya süreceği gündeme gelse de şimdilik firmanın bir planının olmadığı ortaya çıktı. Bir LG yöneticisi; şu anda müşterilerin talep ettiği şeyleri vermek istediklerini, Windows Phone ekosisteminin önemli bir pazar haline geldiğinde kendilerinin de dahil olacağını dile getirdi.

Bu cevapla LG'nin Windows Phone 8 için bir süre daha bekle gör stratejisini izleyeceği ve o zaman kadar da herhangi bir model üretmeyeceği anlaşılmış oldu.

LG'nin Windows Phone ekosistemine ilk katılan üreticiler arasında olmasına karşın sonradan çalışmalarını rafa kaldırmasına en büyük sebep olarak ekosistemin tüketici ilgisini çekmekte yavaş kalması ve Nokia ile Microsoft'un endişelendirici ortaklığı gösteriliyor. LG, Android haricinde alternatif işletim sistemi olarak Firefox OS ile ilgilenmeyi tercih ediyor.  

http://reviews.cnet.com/8301-13970_7-57570948-78/lg-has-no-plans-for-windows-phone-8-handsets/ Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
G2 gibi bir cihazın ilgi görmemesi ilginç illa kazıklamak gerekiyor demekki.Örnek Samsung&Apple gibi.
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fukox 5 yıl
wp icin "tuketicinin ilgisini cekemiyor" diyip firefoxos kullanmalari garip geldi bana.
1 Yanıt Yanıtla +10
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olağan_şüpheli 5 yıl
2.5 milyon gibi dandik bir sayıda androdili g2 satsam şansımı birde wp8 li g2 ile denerdim. ciddi bir alternatif olurdu.
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mcebi001 5 yıl
Şu anda zaten nokıa dan daha kaliteli wp cihazı yapamayacaklarını biliyorlar bence ,microsoft ve nokıa nın bir yıgın patenti var ve bu birliktelik çok iyi işler yapıyor, nokıa nın kamera kalitesi digerlerinin 1,2 yıl ilerisinde gidiyor ekran, kasa kalitesi desen aştı gitti...lg delimi de nokıa ya rakip olsun....
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THESTER 5 yıl
Olay wp'un ilgi cekmemesi degil, Nexus'u kaybetmemek icin atilan bi adim. Ne zaman wp platformu LG'ye nexuslardan fazla kar getirir, o zaman LG destek verir
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DH Misafiri 5 yıl
LG bu aralar farklı kategorilerdeki cihazlarıyla piyasada yer alıyor. yeteri kadar da ilgi gördüğü kesin. lg her zamanki gibi önce piyasanın nabzını yokluyor, sonra stratejilerine uygun cihazı sürüyor. windows phone olayına girmek istememesi normal.
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darkaura 5 yıl
burdan microsoftun lg uzerinde yeterince baski kuramadigini anliyoruz. micrososft ile nokianin tek sirket haline gelmesi diger firmalari wp platformundan kaciriyor dogal olarak. model cikaran firmalarin bazilarida pc alaninda microsoft ile olan iliskilerinin bozulmamasi icin gostermelik model cikariyor.
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Nuvo' 5 yıl
yorumlar öyle bir yapılmış ki sanki lg nin son tutunacak dalıymışta buna rağmen wp ye giriş yapmamış gibi : ) Kaldı ki android satışlarından istediğini bulamadı artık her marka için söylenen istatistik firmalarının klişeleşmiş lafları.

adamlar doğru olanı yapıyor ucunu görmeden neden bodozlama girsinler platforma ? Samsungun aklı yokmu ativ s1 ativ s2 diye model çıkarmıyor yada htc 8 serisinin devamını getirmiyor . Nokia don değiştirir gibi telefon çıkarıyor diğerleri kenara çekilmiş ne olacağını bekliyor bu kadar basit. Ayrıca wp nin şuanki durumu da diğer markaların model çıkarmamasına yeter : )
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xxxx1 5 yıl
önce Android platformunda kendini bir ispatla zaten sonra diğer sistemleri ağzına al,haa G2 denen en vip modeline bir performans güncellemesi veremedin...

cihazın tüm bağlantı modemleri gördüğüm çekiş gücü yüksek,kaliteli modemler;wi-fi,hot spot vs...ekran zaten muazzam kalitede ama gel görki hiç el atmadılar şuana kadar ufak tefek homurdanmalara,sorunlara...

bu arada Windows konusunda herkes çekimser,Nokia&Microsoft ilişkisi ve platformun toyluğu kimseyi çekmiyor...
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Bradley Cooper 5 yıl
şu sıralar girmesi iyi olmaz zaten
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wolf silver 5 yıl
LG G2 bile 2-3 milyon gibi komik bir rakam sattıysa LG nin oturup düşünmesi gerekir..
Niye satmadi?
1)Çok geç pazara girdi. Çoğu kişi yine s4, HTC one , xperia Z aldı. Diğer modellerini saymıyorum.
2)micro SD kart girişi yok. Bunlar hep iphone oyunları
3) çoğu kişi hala LG ye şüphe ile yaklaşıyor. Güncelleme verir mi vermez mi diye ?
4) sanal tuş rezaleti. 5.2 inçlik telefon 5 inç oluyor.
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kpln04 5 yıl
ben tüm telefon üreticilerinin bütün sistemlerde telefon üretmesini isterim işime geleni alırım samsung htc huawei zte ürettti lg ve sony de yakında üretir umarım ama şu lisans bedelini kaldıracak ya da çok düşük seviyede tutması lazım msin tabi eğer sistemin gelişmesini ve popüler olmasını istiyorsa bu şart yoksa nokia ve onun kameralarıyla olacak iş değil madem wp iyi optimize edilen fazla donanım istemeyen sistem ise git mtk işlemciler kullan maliyeti düşür daha ucuza tel sat şayet huawei honor 3x i dört gözle bekliyorum
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onizuka_sensei 5 yıl
Android ile daha yeni doğrulttular bi taraflarını. Yazılım güncelleme arayüz konusunda hala güvenilir değiller. Zaten Nokia varken kusura bakmasınlar kimse tercih etmez. Samsung ve Htc de yaptı WP8 telefonlar. Ne oldu hangi biri ne kadar sattı? Beceremiyorsan hiç bulaşmayacaksın.
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Nokia Specialist 5 yıl onizuka_sensei
onizuka_sensei
Android ile daha yeni doğrulttular bi taraflarını. Yazılım güncelleme arayüz konusunda hala güvenilir değiller. Zaten Nokia varken kusura bakmasınlar kimse tercih etmez. Samsung ve Htc de yaptı WP8 telefonlar. Ne oldu hangi biri ne kadar sattı? Beceremiyorsan hiç bulaşmayacaksın.

Onlar da WP8 E Nokia kadar özensin uygulama yapsın bak satıyor mu satmıyor mu
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wabaris 5 yıl
windows phone a yatırım yapmamalarının üretmemelerinin öncelikli sebebi gün gelir microsoft artık sadece kendimiz üreticez kendi telefonumuzu diyebilir nokia yı da almışken diye düşünmeleridir bence
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