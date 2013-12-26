LG şimdilik Windows Phone 8 ekosistemine girmek istemiyor

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G2 amiral gemi modeli ile yılın ikinci yarısına hızlı başlayan ancak beklediği satış rakamına ulaşamayan LG'nin, G3 adlı yeni amiral gemi modelin ilişkin iddialar da bugün internette yerini almıştı. Firmanın Windows Phone tarafında ise uzun süredir herhangi bir hareketlilik yaşamaması soru işaretlerine sebep olmaktaydı.
LG'nin yıl bitmeden bir Windows Phone 8 akıllı telefonu piyasaya süreceği gündeme gelse de şimdilik firmanın bir planının olmadığı ortaya çıktı. Bir LG yöneticisi; şu anda müşterilerin talep ettiği şeyleri vermek istediklerini, Windows Phone ekosisteminin önemli bir pazar haline geldiğinde kendilerinin de dahil olacağını dile getirdi.
Bu cevapla LG'nin Windows Phone 8 için bir süre daha bekle gör stratejisini izleyeceği ve o zaman kadar da herhangi bir model üretmeyeceği anlaşılmış oldu.
LG'nin Windows Phone ekosistemine ilk katılan üreticiler arasında olmasına karşın sonradan çalışmalarını rafa kaldırmasına en büyük sebep olarak ekosistemin tüketici ilgisini çekmekte yavaş kalması ve Nokia ile Microsoft'un endişelendirici ortaklığı gösteriliyor. LG, Android haricinde alternatif işletim sistemi olarak Firefox OS ile ilgilenmeyi tercih ediyor.
http://reviews.cnet.com/8301-13970_7-57570948-78/lg-has-no-plans-for-windows-phone-8-handsets/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
adamlar doğru olanı yapıyor ucunu görmeden neden bodozlama girsinler platforma ? Samsungun aklı yokmu ativ s1 ativ s2 diye model çıkarmıyor yada htc 8 serisinin devamını getirmiyor . Nokia don değiştirir gibi telefon çıkarıyor diğerleri kenara çekilmiş ne olacağını bekliyor bu kadar basit. Ayrıca wp nin şuanki durumu da diğer markaların model çıkarmamasına yeter : )
cihazın tüm bağlantı modemleri gördüğüm çekiş gücü yüksek,kaliteli modemler;wi-fi,hot spot vs...ekran zaten muazzam kalitede ama gel görki hiç el atmadılar şuana kadar ufak tefek homurdanmalara,sorunlara...
bu arada Windows konusunda herkes çekimser,Nokia&Microsoft ilişkisi ve platformun toyluğu kimseyi çekmiyor...
Niye satmadi?
1)Çok geç pazara girdi. Çoğu kişi yine s4, HTC one , xperia Z aldı. Diğer modellerini saymıyorum.
2)micro SD kart girişi yok. Bunlar hep iphone oyunları
3) çoğu kişi hala LG ye şüphe ile yaklaşıyor. Güncelleme verir mi vermez mi diye ?
4) sanal tuş rezaleti. 5.2 inçlik telefon 5 inç oluyor.
Onlar da WP8 E Nokia kadar özensin uygulama yapsın bak satıyor mu satmıyor mu
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