LG şimdilik Windows Phone 8 ekosistemine girmek istemiyor





G2 amiral gemi modeli ile yılın ikinci yarısına hızlı başlayan ancak beklediği satış rakamına ulaşamayan LG'nin, G3 adlı yeni amiral gemi modelin ilişkin iddialar da bugün internette yerini almıştı. Firmanın Windows Phone tarafında ise uzun süredir herhangi bir hareketlilik yaşamaması soru işaretlerine sebep olmaktaydı.





LG'nin yıl bitmeden bir Windows Phone 8 akıllı telefonu piyasaya süreceği gündeme gelse de şimdilik firmanın bir planının olmadığı ortaya çıktı. Bir LG yöneticisi; şu anda müşterilerin talep ettiği şeyleri vermek istediklerini, Windows Phone ekosisteminin önemli bir pazar haline geldiğinde kendilerinin de dahil olacağını dile getirdi.





Bu cevapla LG'nin Windows Phone 8 için bir süre daha bekle gör stratejisini izleyeceği ve o zaman kadar da herhangi bir model üretmeyeceği anlaşılmış oldu.





LG'nin Windows Phone ekosistemine ilk katılan üreticiler arasında olmasına karşın sonradan çalışmalarını rafa kaldırmasına en büyük sebep olarak ekosistemin tüketici ilgisini çekmekte yavaş kalması ve Nokia ile Microsoft'un endişelendirici ortaklığı gösteriliyor. LG, Android haricinde alternatif işletim sistemi olarak Firefox OS ile ilgilenmeyi tercih ediyor.

http://reviews.cnet.com/8301-13970_7-57570948-78/lg-has-no-plans-for-windows-phone-8-handsets/