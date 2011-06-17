LG üç boyutlu akıllı telefonu Optimus 3D'yi lanse etti

LG resmi tanıtımını Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirdiği üç boyutlu görüntüleme desteğine sahip yeni nesil akıllı telefonu Optimus 3D'nin resmi duyurusunu yaptı. 4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde, gözlük gerektirmeyen 3D ekrana sahip olan telefonda 5 Megapiksel çözünürlüğünde iki adet kamera bulunuyor ve 720p çözünürlüğünde 3D video çekilebiliyor.

Android 2.2 işletim sistemiyle gelen ancak kısa süre içerisinde Android 2.3 güncellemesi de alması beklenen Optimus 3D, 3D videolara ek olarak 1080p çözünürlüğünde 2D video kaydı da gerçekleştirebiliyor. Optimus 2X modelinde Nvidia'nın Tegra 2 modeline yer veren LG, Optimus 3D modelinde ise platform değişikliğine gidiyor ve Texas Instruments çözümüne yer veriyor.

Texas Instruments'in ARM Cortex-A9 tasarımını temel alan ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli OMAP4 işlemcisinin kullanıldığı Optimus 3D, PowerVR SGX540 grafik birimine, çift kanal bellek kontrolcüsüne ve 800MHz'de çalışan 512MB LPDDR2 belleğe sahip. 8GB dahili depolama kapasitesi ile gelen telefon, aynı zamanda daha yüksek hafıza kartı desteği ile artan depolama ihtiyacına karşılık verebiliyor.

Çekilen görüntülerin televizyon ve monitörlerde izlenebilmesi için HDMI portuna da sahip olan telefonda 802.11n WiFi,A-GPS, ve DLNA desteğine de yer veriliyor. LG'nin güncel ürün gamı içerisinde en güçlü telefonlarının başında gelecek olan üç boyutlu Optimus 3D, ihtiyaç duyduğu gücü 1500 mAh kapasiteli pilden alıyor.

LG Optimus 3D'nin yazılım tarafında da bazı özelleştirmelere sahip olduğunu görüyoruz zira telefonda 3D özellikli menü yapısına yer verilirken, daha fazla 3D içerik için LG'nin YouTube ile anlaştığı ve 3D tarayıcı kullanımına gittiği de biliniyor. Optimus 3D'nin ilk olarak Avrupalı kullanıcıların beğenisine sunuluyor ve kısa süre içerisinde 60 ülkede daha çıkması bekleniyor.