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LG üç boyutlu akıllı telefonu Optimus 3D'yi lanse etti

7 yıl
5,3b
1
40
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG üç boyutlu akıllı telefonu Optimus 3D'yi lanse etti
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LG resmi tanıtımını Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirdiği üç boyutlu görüntüleme desteğine sahip yeni nesil akıllı telefonu Optimus 3D'nin resmi duyurusunu yaptı.  4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde, gözlük gerektirmeyen 3D ekrana sahip olan telefonda 5 Megapiksel çözünürlüğünde iki adet kamera bulunuyor ve 720p çözünürlüğünde 3D video çekilebiliyor.
Android 2.2 işletim sistemiyle gelen ancak kısa süre içerisinde Android 2.3 güncellemesi de alması beklenen  Optimus 3D, 3D videolara ek olarak 1080p çözünürlüğünde 2D video kaydı da gerçekleştirebiliyor. Optimus 2X modelinde Nvidia'nın Tegra 2 modeline yer veren LG, Optimus 3D modelinde ise platform değişikliğine gidiyor ve Texas Instruments çözümüne yer veriyor.
LG üç boyutlu akıllı telefonu Optimus 3D'yi lanse etti
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Texas Instruments'in ARM Cortex-A9 tasarımını temel alan ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli OMAP4 işlemcisinin kullanıldığı Optimus 3D, PowerVR SGX540 grafik birimine, çift kanal bellek kontrolcüsüne ve 800MHz'de çalışan 512MB LPDDR2 belleğe sahip. 8GB dahili depolama kapasitesi ile gelen telefon, aynı zamanda daha yüksek hafıza kartı desteği ile artan depolama ihtiyacına karşılık verebiliyor.
Çekilen görüntülerin televizyon ve monitörlerde izlenebilmesi için HDMI portuna da sahip olan telefonda 802.11n WiFi,A-GPS, ve DLNA desteğine de yer veriliyor. LG'nin güncel ürün gamı içerisinde en güçlü telefonlarının başında gelecek olan üç boyutlu Optimus 3D, ihtiyaç duyduğu gücü 1500 mAh kapasiteli pilden alıyor.
LG üç boyutlu akıllı telefonu Optimus 3D'yi lanse etti
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LG Optimus 3D'nin yazılım tarafında da bazı özelleştirmelere sahip olduğunu görüyoruz zira telefonda 3D özellikli menü yapısına yer verilirken, daha fazla 3D içerik için LG'nin YouTube ile anlaştığı ve 3D tarayıcı kullanımına gittiği de biliniyor. Optimus 3D'nin ilk olarak Avrupalı kullanıcıların beğenisine sunuluyor ve kısa süre içerisinde 60 ülkede daha çıkması bekleniyor. 

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Lepanto 7 yıl en beğenilen
Şaka maka hoşuma gitti cihaz. Ama pil 1500mAh yetersiz sanki. Gsmarena'da bekleme süresi 10 saat, konuşma süresi 2 saat yazıyor. Kısacası rezalet...
1 Yanıt Yanıtla +6
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KNTLG 7 yıl
Nintendo 3ds ekranı gibi sanırım bunun ekranı... eğer öyleyse çok rahatsız ediyor gözü...
5 dakika oynadım 3ds'i gözlerim pert oldu...
1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 7 yıl
Dün aldım, yarın elime gelecek evkur aracılığıyla :) Dayanılmaz bir telefon gibi görünüyor, öyle de. 3D insanı şaşırtıyor, ama hep tahmin yorumları bunlar, kullanmış biri yok mu yahu?
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Mellkor 7 yıl
Gec kaldi evo aldi basini gidiyor ama en azindan fiyat konusunda rekabet yaraticak herhalde
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Akbaba89 7 yıl
İyi kafa yarılır bu telefonla.Pil süresi ile çöp bir telefon malesef.
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şazenuş 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Dün aldım, yarın elime gelecek evkur aracılığıyla :) Dayanılmaz bir telefon gibi görünüyor, öyle de. 3D insanı şaşırtıyor, ama hep tahmin yorumları bunlar, kullanmış biri yok mu yahu?


forum.donanimhaber.com/...
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serhat_ps3 7 yıl
ua arkadaş bu nasıl teknoloji yaaa
yetişmek imkansız
zengin bile olsan yarın SG2 alırsın bir ay sonra daha SG2 ye alışmadan LG 3D yi alıcan pehhh zenginlerinde işi zor :/
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tevez 7 yıl
herşey iyi güzelde şekli şemali çok kötü gözüküyo
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alpa07 7 yıl
güzel
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Brain Free 7 yıl
en allta kadın çok güzel çıkmış
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Lepanto 7 yıl
galaxy çakması mı yok artık ne alaka arkadaşım?
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zakazuka 7 yıl
retina ekranında patenti LG'ye ait

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OrQuN 7 yıl
Tip galaxy çakması fakat özellikler güzel. Pil ömrü ve ekran dışında
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sangreal_1905 7 yıl

OrQuN

Tip galaxy çakması fakat özellikler güzel. Pil ömrü ve ekran dışında

ne alakası var nereden cıkardın sgs ile benzerligini

biraz motorola droid kokusu var.
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draconist 7 yıl
HTC Evo 3D bu cihazdan daha iyi, ama zaten karşılaştırma yapacak tek alternatif de bu.

Birebir karşılaştırmalar burda:
pocket-lint.com/...
maggadget.com/...
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Lepanto 7 yıl en beğenilen
Şaka maka hoşuma gitti cihaz. Ama pil 1500mAh yetersiz sanki. Gsmarena'da bekleme süresi 10 saat, konuşma süresi 2 saat yazıyor. Kısacası rezalet...
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KNTLG 7 yıl
Nintendo 3ds ekranı gibi sanırım bunun ekranı... eğer öyleyse çok rahatsız ediyor gözü...
5 dakika oynadım 3ds'i gözlerim pert oldu...
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fieldyturbo19 7 yıl
ya bana ramı dusuk geldi sanki 512mb az değilmi yav !
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sangreal_1905 7 yıl

fieldyturbo19

ya bana ramı dusuk geldi sanki 512mb az değilmi yav !

ram den yana suphen olmasın 512mb ddr2 800 mhz ram var daha ne olsun suanda hıcbır aklıı telefonda boyel ram yok 512 olması senı yanıltmasın
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HumWE 7 yıl
suç lg nin değil lg telefonlarını kaliteli ve ucuza satar ithalatçı yetkili satıcılar kar marjı düşük olduğu için getirmez lg yi genel sorun budur... birde bunu getirlerse sgs2 yi nasıl satıcaklar kim alıcak optmus 2x i getirince kimse başka bişey almyacağı diğerleri ellerinde patlıyacağından korkuyorlardır...
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Lepanto 7 yıl
LG teknoloji adına güzel işler yapıyor. Telefonun fiyatı yurtdışında sgs2 nin fiyatına yakın. Ülkemize gelirse iyi olur ama pek umutlu değilim.
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