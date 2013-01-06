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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, yeni akıllı beyaz eşya serisini CES 2013 fuarında tanıtacak

6 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni akıllı TV ürünlerini CES 2013 fuarında tanıtacak olan LG'nin yeni Optimus G2 modelini de tanıtarak bir sürpriz yapması bekleniyor. Mobil cihazlar ile ev elektroniği arasındaki etkileşimin arttığı günümüzde LG diğer bir tanıtımı da bu yönde yapacak. 

Firmanın akıllı sistemlere sahip beyaz eşyalarını daha önceden biliyoruz. LG, bu kez mobil cihazlar ile yönetimi bir üst seviyeye taşıyacak yeni beyaz eşya ürünleri hazırlıyor. 

LG akıllı telefonunuzla iletişim kuran çamaşır makinesi ve buzdolabı yanında fırın ve robot süpürge de bu seri içerisine dahil ediliyor. 

Yeni ürünlerde artık akıllı telefon ile evde olmasanız bile evi temizleme komutu verebiliyor veya çamaşır yıkama işleminin ne aşamada olduğunu görebiliyorsunuz. Ürünler Android işletim sistemi tabanlı arayüzler kullanıyor. 

Ürünler ile ilgili detaylı açıklamalar haftaya fuarda belli olacak.  

http://www.androidauthority.com/lg-smart-home-appliances-ces-2013-144421/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
beyaz eşyalarda bile android var
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onsos1100 6 yıl
geçen gün LG ye karşı sen git ütü üret demiştim geri alıyorum:)
adamlar çamaşır makinesine bile android yüklüyor ama nexus 4 ortalıkta yok:)
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-OD- 6 yıl
turkiye icin gereksiz bir ozellik
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speed_brain 6 yıl
Şu Optimus G2 adını duydukca deli oluyorum daha G ve Nexus 4 yokken adam gibi birden bunu çıkarıyolar
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fotifoti 6 yıl
çok hoşlar
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