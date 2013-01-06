LG, yeni akıllı beyaz eşya serisini CES 2013 fuarında tanıtacak





Yeni akıllı TV ürünlerini CES 2013 fuarında tanıtacak olan LG'nin yeni Optimus G2 modelini de tanıtarak bir sürpriz yapması bekleniyor. Mobil cihazlar ile ev elektroniği arasındaki etkileşimin arttığı günümüzde LG diğer bir tanıtımı da bu yönde yapacak.





Firmanın akıllı sistemlere sahip beyaz eşyalarını daha önceden biliyoruz. LG, bu kez mobil cihazlar ile yönetimi bir üst seviyeye taşıyacak yeni beyaz eşya ürünleri hazırlıyor.





LG akıllı telefonunuzla iletişim kuran çamaşır makinesi ve buzdolabı yanında fırın ve robot süpürge de bu seri içerisine dahil ediliyor.





Yeni ürünlerde artık akıllı telefon ile evde olmasanız bile evi temizleme komutu verebiliyor veya çamaşır yıkama işleminin ne aşamada olduğunu görebiliyorsunuz. Ürünler Android işletim sistemi tabanlı arayüzler kullanıyor.





Ürünler ile ilgili detaylı açıklamalar haftaya fuarda belli olacak.

http://www.androidauthority.com/lg-smart-home-appliances-ces-2013-144421/