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LG yeni amiral gemisi Optimus G'nin ilk inceleme videosunu yayınladı

6 yıl
6,8b
1
89
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yeni amiral gemisinin Amerika tanıtımını birkaç saat önce gerçekleştiren LG, cihazın ilk inceleme videosunu yayınladı. Muhteşem donanım özellikleri ve tasarımıyla göz dolduran Optimus G'nin fiziksel anlamda tüketiciyi fazlasıyla tatmin edeceğinden şüphemiz yok. Ancak son dönemde müşterilerine vaat ettiği güncelleme takvimlerine uymayan ve ürün portföyünü Android işletim sisteminin yeni sürümlerine yükseltmekte bir hayli geciken uzak doğulu üreticinin yazılım hususunda çokça eleştirildiğine şahit olduk. Bununla birlikte eski sürümleri üzerinden değerlendirilen Optimus arayüzünün kullanılabilirliği kötü etkileyeceği kanısının oluşması yeni üst düzey telefonun verimli bir şekilde kullanılamayacağı yönünde şüpheleri beraberinde getirmişti.
Kullanıcı arayüzündeki değişimin ilk sinyallerini MWC 2012'de tanıttığı modellerle veren Güney Koreli teknoloji devi, Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich versiyonunu kullanmasına rağmen yeni Optimus UI ile Optimus G'nin oldukça hızlı ve pürüzsüz bir şekilde çalışmasını sağlamış. Android 4.1.1 Jelly Bean güncellemesinin dağıtılmaya başlamasının ardından aygıt çok daha akıcı hale gelecektir. Resmi tanıtım videosunun büyük çoğunluğunda yazılım özelliklerinden bahsedilerek kullanıcı ve medyanın LG'ye olan ön yargısı yıkılmaya çalışılmış ve halihazırda piyasadaki hiçbir modelde mevcut olmayan birçok fonksiyonun Optimus kullanıcı arayüzü sayesinde sağlandığına dikkat çekilmiş.
Çeşitli animasyonların kullanılabileceği menü ve pencere geçişleri sırasında dört Krait işlemcisi ve Adreno 320 grafik birimiyle Snapdragon S4 Pro APQ8064'ün iyi iş çıkardığını ve efektlerin True HD IPS+ ekran üzerinde çok daha etkileyici görüntülendiğini söyleyebiliriz. Böylesine güçlü bir donanımın kullanıcıya nasıl bir kolaylık sağlayacağını en iyi şekilde gelişmiş çoklu görev özellikleri gösteriyor. Dilerseniz Full HD televizyonunuzda bir işlem yürütürken telefonunuzda daha farklı bir ekran üzerinde ikinci bir uygulamayı çalıştırabilir, izlediğiniz videonun saydamlığını ayarlayarak hem arkaplanda görüntüyü takip etmeye devam edip hem de diğer işlemlerinizi yerine getirebileceksiniz.
13MP'lik yeni nesil Sony CMOS kamera sensörü, Qualcomm'un ilk dört çekirdekli çipseti olan APQ8064, 2GB RAM, True HD IPS+ ekran, yeni bir pil teknolojisinin uygulandığı 2100 mAh'lik batarya, Optimus kullanıcı arayüzü ve bununla birlikte teknoloji dünyasının beğenisini kazanan dizaynıyla Optimus G''nin ve dolayısıyla LG'nin mobil sektördeki geleceği parlak görünüyor. Ekim ve Kasım aylarında dünya genelinde tüketiciyle buluşacak olan akıllı telefon, Seul merkezli üreticisinin marka değerine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Ayrıca yayılan bazı söylentiler, cihazın Google Nexus programına dahil edilebileceğini gösteriyor. Yani bu donanımı her zaman en güncel yazılımla tecrübe etmenin mümkün olabileceğini söyleyebiliriz. 
LG Optimus G'nin altı dakikalık ilk tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. 

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Gannicus 6 yıl en beğenilen
ya adamlar cidden yapmış, s3 falan hikaye. bence lg fanboylarının doğması gerek
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Lepanto 6 yıl
Eğer bu cihaz Nexus sıfatı da kazanırsa, ortalığı kesinlikle sallar!
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xxxx1 6 yıl
LG;öyle olmaz böyle olur demiş Dünya'ya...cihaz hem göze hem kalbe hitap ediyor...
fiyatı başarısını arttıracaktır...
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ulwi 6 yıl
En iyisimi beklemek, lg de tam kivaminda birsey cikaramadi, kamera yonunden zayif kaldi. Nokia 920 veya en azindan iphonedaki gibi bir kamera koysalardi alinabilirdi.
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seven44 6 yıl
nezaman geleçek acaba.?
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emreee85 6 yıl
Benden tavsiye lg almayın. Ben bir laptop aldım çöp oldu 1700 liram.

Zaten bu telefon buraya gelene kadar diğer firmalar aynı donanımları kullanmaya başlar.
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cagrimir 6 yıl
Lg güzel telefonlar yapıyor fakat güncelleme konusunda sıfırlar. Bu telefon jelly bean i 1 sene sonra anca alır benden söylemesi.
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FRAPS 6 yıl
Herşey donanım değildir. 1/3.2 sensöre 13 mp sığdırırsan görüntü kumlanmadan geçilmez. Ki gsmarenanın yaptığı kamera testinde fotoğraf kalitesi yetersiz görülüyor.
Ayrıca şu arkadaki kamera camı , telefonu masaya koyunca direkt zemine değiyor.Sgs2 de olduğunu gibi çizilme sorunlarına yol açıyor.İşlemciye odaklanacaklarına şu kameraya camını 1-2 mm içeri doğru yapsalarmış...

Umarım içindeki pil ,böyle güçlü gpu ya dayanır.
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marseltalon 6 yıl FRAPS
FRAPS

Herşey donanım değildir. 1/3.2 sensöre 13 mp sığdırırsan görüntü kumlanmadan geçilmez. Ki gsmarenanın yaptığı kamera testinde fotoğraf kalitesi yetersiz görülüyor.
Ayrıca şu arkadaki kamera camı , telefonu masaya koyunca direkt zemine değiyor.Sgs2 de olduğunu gibi çizilme sorunlarına yol açıyor.İşlemciye odaklanacaklarına şu kameraya camını 1-2 mm içeri doğru yapsalarmış...

Umarım içindeki pil ,böyle güçlü gpu ya dayanır.

Kamera dandikse canım sıkıldı şimdi...
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ax 6 yıl
telefon donanım olarak şahane yalnız tasarımı beğenmedim.s2 ye benziyor.note 2 ile kıyaslamak doğru değil çünkü ekran boyutları farklı ve kalem faktörü var.yeni s3 kullanan biri olarak note 2 den çok umutluyum...
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hollowman_ 6 yıl ax
ax

telefon donanım olarak şahane yalnız tasarımı beğenmedim.s2 ye benziyor.note 2 ile kıyaslamak doğru değil çünkü ekran boyutları farklı ve kalem faktörü var.yeni s3 kullanan biri olarak note 2 den çok umutluyum...

İlk yayınlanan resimlerde s2 yi andıran yanları vardı Fakat birkaç ayrıntılı inceleme videosundan sonra tasarım ve görünüm olarak bi hayli farklılaştığını açıkça gördüm. Esasen s2 nin o kaba gözümüze batan taraflarına bu telefonda rastlamıyoruz. Telefonun ön kısmında bulunan İPS lcd camın koyu renkte oluşu, cam dışında kalan bölümde herhangi bir fiziksel yada zeminle ters renkte kapasitif bir tuş olmayışı olmayışı ve bu kısmın ekran ile aynı tonda bulunması, kenar kısmındaki metalik çerçevenin ince ve parlak şekli, arka kapağının kaliteli ve şık yapısı bunları uygun bir şekilde tamamlayan inceliği telefonu gerçekten çok şık hale getirmiş. Tabi yine beğeni kişiye göre değişeblir. Şahsi kanaatim gördüğüm en şık telefon olduğu yönünde


S3 e de pis fark atıyor söylemeden geçmeyeyim
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muticoo 6 yıl
ben tasarımını beğenmedim ama telefonun özellikleri fazla iyi ;)
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hollowman_ 6 yıl
şu an piyasanın açık ara en güçlü cihazı lg optimus g, testlerde samsung galaxy s3 ü 3 'e katlamış :)
gsmarena.com/...
linkteki linpack test sonuçları herşeyi gösteriyor, fazla söze gerek yok :)
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marseltalon 6 yıl hollowman_
hollowman_

şu an piyasanın açık ara en güçlü cihazı lg optimus g, testlerde samsung galaxy s3 ü 3 'e katlamış :)

gsmarena.com/...

linkteki linpack test sonuçları herşeyi gösteriyor, fazla söze gerek yok :)

Öyle gözüküyor baksana...Note 2 düşünüyordum,şimdi listeme LG yi de ekledim bakalım hangisi...
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itachi237 6 yıl
Pil konusunda lg ozel bir calisma yurutmus. Batarya %60 daha az gidiyormus diye okudum prk cok yerde ama testler olmadan birsey soylemek yanlis olur. Ekran da daha az enerji tuketiyor denildi gorucez. S4 pro cipi kac nanometre transistorlere sahip onu bilen var mi ? 32 mi 28 mi 22 mi ? Ne kadar kucuk olursa ovkadar az enerji tuketir.
Ve kapagi cikartilip pili degistiriliyor mu diye soran bir arkadas vardi baska bir arkadasta 2 kapak var kapaklar degistirildigine gore pilde degistiriliyor olabilir demis ama belki telefonu 2 renk olarak satiyor olabilirler arka kapak yerinden cikmiyor olabilir.
Lg guncellemeyi eksik tutmayacaktir bu telefon icin arkasinda baya duracaktir. Ar-ge si icin baya para yatirmis belli. Su an tek sorun fiyat. 800-900 $ olursa cok satmasi baya zor. 650 $ ideal bir fiyat olurdu.
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Nz9 6 yıl
Bu telefon bi harika dostum !
Cidden ip4 satılır ve lg alınır. Adam o kadar çok şeye bastı ki telefonu elime alınca 5 saat karıştırmam gerekecek.
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‬1‬ 6 yıl
optimus 2x te boyle girmisti piyasaya ama galaxy s2 enseye tokadi basti cikinca.yalniz bu telefon nexus olursa kral olur.
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Jesse James 6 yıl
Her zaman "Artık pil teknolojisinde bir gelişme yapmalılar." diyen kitle nedense bu haberde söylenen "yeni bir pil teknolojisinin uygulandığı 2100 mAh'lik batarya" cümlesini atlamış ve kimisi yetersiz demiş. Kendi adıma haberi okuduğumda en çok dikkatimi çeken bu olmuştu. Acaba yeni teknolojiye sahip 2100 mAh' lik pil şu anda ki teknoloji ile 3000 mAh' lik bir pilden daha mı uzun, soluklu ve ömürlü olmuştur?
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Maestro 6 yıl
Batarya performansı diğer donanımlar kadar hızlı gelişmiyor. LG bu konuda bir adım atmış, bakalım yeni teknoloji 2100 mah batarya nasıl performans sunacak.
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Fukasaku 6 yıl Jesse James
Jesse James

Her zaman "Artık pil teknolojisinde bir gelişme yapmalılar." diyen kitle nedense bu haberde söylenen "yeni bir pil teknolojisinin uygulandığı 2100 mAh'lik batarya" cümlesini atlamış ve kimisi yetersiz demiş. Kendi adıma haberi okuduğumda en çok dikkatimi çeken bu olmuştu. Acaba yeni teknolojiye sahip 2100 mAh' lik pil şu anda ki teknoloji ile 3000 mAh' lik bir pilden daha mı uzun, soluklu ve ömürlü olmuştur?

hayır yeni teknoloji dedikleri pilin gücünü değilde ömrünü uzatmışlar. şimdi kullanılan pillerin şarj döngüsü 500 ise bunun 1000 mi neymiş diye okumuştum ben .
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