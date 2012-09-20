LG yeni amiral gemisi Optimus G'nin ilk inceleme videosunu yayınladı





Yeni amiral gemisinin Amerika tanıtımını birkaç saat önce gerçekleştiren LG, cihazın ilk inceleme videosunu yayınladı. Muhteşem donanım özellikleri ve tasarımıyla göz dolduran Optimus G'nin fiziksel anlamda tüketiciyi fazlasıyla tatmin edeceğinden şüphemiz yok. Ancak son dönemde müşterilerine vaat ettiği güncelleme takvimlerine uymayan ve ürün portföyünü Android işletim sisteminin yeni sürümlerine yükseltmekte bir hayli geciken uzak doğulu üreticinin yazılım hususunda çokça eleştirildiğine şahit olduk. Bununla birlikte eski sürümleri üzerinden değerlendirilen Optimus arayüzünün kullanılabilirliği kötü etkileyeceği kanısının oluşması yeni üst düzey telefonun verimli bir şekilde kullanılamayacağı yönünde şüpheleri beraberinde getirmişti.

Kullanıcı arayüzündeki değişimin ilk sinyallerini MWC 2012'de tanıttığı modellerle veren Güney Koreli teknoloji devi, Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich versiyonunu kullanmasına rağmen yeni Optimus UI ile Optimus G'nin oldukça hızlı ve pürüzsüz bir şekilde çalışmasını sağlamış. Android 4.1.1 Jelly Bean güncellemesinin dağıtılmaya başlamasının ardından aygıt çok daha akıcı hale gelecektir. Resmi tanıtım videosunun büyük çoğunluğunda yazılım özelliklerinden bahsedilerek kullanıcı ve medyanın LG'ye olan ön yargısı yıkılmaya çalışılmış ve halihazırda piyasadaki hiçbir modelde mevcut olmayan birçok fonksiyonun Optimus kullanıcı arayüzü sayesinde sağlandığına dikkat çekilmiş.

Çeşitli animasyonların kullanılabileceği menü ve pencere geçişleri sırasında dört Krait işlemcisi ve Adreno 320 grafik birimiyle Snapdragon S4 Pro APQ8064'ün iyi iş çıkardığını ve efektlerin True HD IPS+ ekran üzerinde çok daha etkileyici görüntülendiğini söyleyebiliriz. Böylesine güçlü bir donanımın kullanıcıya nasıl bir kolaylık sağlayacağını en iyi şekilde gelişmiş çoklu görev özellikleri gösteriyor. Dilerseniz Full HD televizyonunuzda bir işlem yürütürken telefonunuzda daha farklı bir ekran üzerinde ikinci bir uygulamayı çalıştırabilir, izlediğiniz videonun saydamlığını ayarlayarak hem arkaplanda görüntüyü takip etmeye devam edip hem de diğer işlemlerinizi yerine getirebileceksiniz.

13MP'lik yeni nesil Sony CMOS kamera sensörü, Qualcomm'un ilk dört çekirdekli çipseti olan APQ8064, 2GB RAM, True HD IPS+ ekran, yeni bir pil teknolojisinin uygulandığı 2100 mAh'lik batarya, Optimus kullanıcı arayüzü ve bununla birlikte teknoloji dünyasının beğenisini kazanan dizaynıyla Optimus G''nin ve dolayısıyla LG'nin mobil sektördeki geleceği parlak görünüyor. Ekim ve Kasım aylarında dünya genelinde tüketiciyle buluşacak olan akıllı telefon, Seul merkezli üreticisinin marka değerine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Ayrıca yayılan bazı söylentiler, cihazın Google Nexus programına dahil edilebileceğini gösteriyor. Yani bu donanımı her zaman en güncel yazılımla tecrübe etmenin mümkün olabileceğini söyleyebiliriz.

LG Optimus G'nin altı dakikalık ilk tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.





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