LG yeni nesil akıllı saatlerinde WebOS platformuna yer verecek





HP'nin Palm firmasını satın alması sonucunda doğan ve ilk olarak TouchPad tableti ile Pre akıllı telefonlarında kendisine yer bulan WebOS işletim sistemi, başarısız bir sürecin ardından LG'ye satılmıştı.





LG ise bu teknolojiyi akıllı televizyonlarında kullanmayı tercih etmiş ve ilk örneklerini de kısa süre önce piyasaya sürmüştü. Ancak firma platformun kapsama alanını genişletmeyi planlıyor.





Firmadan sızdırılan görsellere göre LG, WebOS platformunu akıllı saatlerinde de kullanmak için bir yazılım geliştirme aracı hazırlamış ve bunu da muhtemelen kapalı beta sürecinde geliştirici ortakları ile paylaşacak.





Platform henüz geliştirme sürecinde olduğu için WebOS akıllı saatler ne zaman piyasaya çıkacak ve neler sunacak şimdilik bilinmiyor. Ancak LG sloganlarda daha güçlü bir akıllı saate göndermede bulunmuş. Bu da Android Wear işletim sisteminden daha verimli bir şekilde akıllı saatleri kullanacak bir sisteme işaret ediyor olabilir.





Bununla birlikte Samsung'un Gear akıllı saatlerinde Tizen işletim sistemine yer vermesi nedeniyle Google ile bazı problemler yaşadığı ve sonrasında Android Wear işletim sistemi ile yoluna devam ettiği gündeme gelmişti. LG'nin alternatif bir giyilebilir cihaz işletim sistemi ile haşır neşir olmasının Google tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu.

http://www.theverge.com/2014/10/2/6888445/lg-webos-smartwatch