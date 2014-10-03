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LG yeni nesil akıllı saatlerinde WebOS platformuna yer verecek

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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LG yeni nesil akıllı saatlerinde WebOS platformuna yer verecek

HP'nin Palm firmasını satın alması sonucunda doğan ve ilk olarak TouchPad tableti ile Pre akıllı telefonlarında kendisine yer bulan WebOS işletim sistemi, başarısız bir sürecin ardından LG'ye satılmıştı. 

LG ise bu teknolojiyi akıllı televizyonlarında kullanmayı tercih etmiş ve ilk örneklerini de kısa süre önce piyasaya sürmüştü. Ancak firma platformun kapsama alanını genişletmeyi planlıyor. 

Firmadan sızdırılan görsellere göre LG, WebOS platformunu akıllı saatlerinde de kullanmak için bir yazılım geliştirme aracı hazırlamış ve bunu da muhtemelen kapalı beta sürecinde geliştirici ortakları ile paylaşacak. 

Platform henüz geliştirme sürecinde olduğu için WebOS akıllı saatler ne zaman piyasaya çıkacak ve neler sunacak şimdilik bilinmiyor. Ancak LG sloganlarda daha güçlü bir akıllı saate göndermede bulunmuş. Bu da Android Wear işletim sisteminden daha verimli bir şekilde akıllı saatleri kullanacak bir sisteme işaret ediyor olabilir. 

Bununla birlikte Samsung'un Gear akıllı saatlerinde Tizen işletim sistemine yer vermesi nedeniyle Google ile bazı problemler yaşadığı ve sonrasında Android Wear işletim sistemi ile yoluna devam ettiği gündeme gelmişti. LG'nin alternatif bir giyilebilir cihaz işletim sistemi ile haşır neşir olmasının Google tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu.  

http://www.theverge.com/2014/10/2/6888445/lg-webos-smartwatch Yorum Yaz
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ooodbooo 4 yıl
Lg nin vwebos tvsini kullanıyorum fakat diger arkadasların aksine vasat bir yazılım bence tv cok hantal kasılıyor takılıyor ilk cıkan android teller gibi...
2-3 ay once guncelleme geldi kanallar çift oldu
dun bir guncelleme geldi fakat guncellemede ne değişti içeriği neydi bilen yok sagolsun lg hiçbir bilgi vermemiş
ayrıca 2014 yılında koskoca lg tvde kanal silme yok
telefonlarına baktıgımızda g2 ye hala ne 4.4.4 ne de g3 arayuzunu vermedi
ozet olarak lg yazılım konusunda vasat bir firma
bir daha lg mi asla!!
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engurlu 4 yıl
Devlet su isleri biraksinlar bu isleri.. Gear S varken hepsi nal toplar arkadan..

WebOs u gectim de hala su İos ten medet umanlara guluyorum..İos'li telefon ne yapiyor ki saat ne yapacak .. Once Apple "AKILLI" nın sozluk anlamini 9836739027478282 kere okuyup iyi kavrayip ona gore calismasi lazim..

Adamlarin uretim anlayisi belli ;

"Bi dönüm bostan yan gel Osman"
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Erasmus78 4 yıl engurlu
Senin isvicreli bilim adamlarina teslim edilip inceletilmen lazim bence. Bu kaa yapisi, bu psikiloji muhtemelen hic bir literaturde yoktur. Samsung'un senden haberi bar mi acep?
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Apple Watch kalitesinde bir tasarım olmadıktan sonra kimse saatteki işletim sistemine bakıp ona göre almaz gibi gibi.
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Erasmus78 4 yıl
Telefonlarında da alternatif olarak kullanabilir bence. Neden düşünmüyorlar garip... Android eko siteminde rekabet çok sertleşti artık...
Boyutlar aynı, işletim sistemleri aynı, donanımlar aynı, her şey aynı. Farklılık yaratabildikleri tek yer işletim sistemine giydirdikleri ara yüz. Onun da beraberinde getirdiği sıkıntılar malum. Halbuki WebOS ile çok şahane bir farkındalık yaratmak mümkün. İlk başta hem Android hem WebOS devam edersin. WebOS'un marketi ve stabilitesi iyice oturduğunda ve tüketici tarafından benimsendiğinde yarattığın fark ile Android rekabetinden kurtulursun.
En bariz örnek iOS işte. Android de bir iPhone'un önüne ne kadar güçlü birz cihaz koyarsan koy, istersen cihazı gırtlağa kadar donanım manyağı yap olmuyor. En kral Android tepe seviye cihazı android severlere göre dandik bir iPhone'un 1/3 ü kadar satamıyor. Çünkü iOS isteyenler için iPhone tek seçenek. Belki sende WebOS ile tek seçenek olarak büyük bir başarı yakalayabilirsin. WindowsPhone'dan daha başarsız olacağını da sanmıyorum açıkçası.
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fujhen 4 yıl
Bir süre hp touchpad sayesinde kullandım WebOs. Potansiyeli çok olan bir işletim sistemi, LG de aldığından beri bir yerlerde kullanmaya çalışıyor. Özellikle televizyonlarında kullandığı haliyle çok başarılı. Bakalım saatlerde nasıl olacak.
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onder.t 4 yıl fujhen
fujhen
Bir süre hp touchpad sayesinde kullandım WebOs. Potansiyeli çok olan bir işletim sistemi, LG de aldığından beri bir yerlerde kullanmaya çalışıyor. Özellikle televizyonlarında kullandığı haliyle çok başarılı. Bakalım saatlerde nasıl olacak.

Aynen dediğin gibi, bende de HP Touchpad vardı. Aldığım zaman çok memnundum. WebOS güzel ve geliştirilmeye çok uygun bir işletim sistemi. İlk çiktigi zaman bile harika bir multitasking durumu vardı. Autocad'i bile ilk orada gormuştum.
Bir de LG bundan sonraki telefonlarinin %70'inde WebOS kullanmayı hedefliyor.
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