LG'den biri 3D IPS panelli iki yeni 23-inç monitör

Ürün gamındaki en yeni ürünleri Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek IFA 2011 Fuarı'nda duyurmaya hazırlanan LG, Flatron serisi altında hazırladığı E91 ve D237IPS model isimli yeni monitörlerini duyurdu. Her ikisi de 23-inç boyutunda olan monitörlerden E91 modeli, 4,35mm kalınlığındaki ince profilli çerçevenin katkı yaptığı şık tasarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Doğal ekran çözünürlüğü 1920 x 1080 piksel olan ve 2ms tepki süresi ile gelen monitörün dinamik tepki süresi 10,000,000:1, parlaklığı 250cd/m2 ve görüş açıları ise 170/160 derece olarak açıklandı.

LG'nin diğer yeni monitörü D237IPS ise adından da anlaşılabileceği üzere IPS panel kullanıyor ve Film Pattern Retarder (FPR) 3D teknolojisi ile geliyor. 3D IPS tabanlı yapısı ile yüksek görüntü kalitesi vaad eden monitör aynı zamanda 2D görüntüleri 3D'ye dönüştürme yeteneği de sunuyor. Doğal ekran çözünürlüğü 1920x1080 piksel olan monitörün dinamik tepki süresi 5,000,000:1, parlaklık seviyesi ise 2D modunda 250cd/m2, 3D modunda ise 100cd/m2 olarak açıklandı. Bağlantı özellikleri olarak D-Sub ve DVI konnektörleriyle gelen monitör aynı zamanda döndürülebilir yapısı ile farklı kullanım ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor.

Her ikisi de LED backlit tabanlı olan yeni monitörlerin, yukarıda da belirttiğimiz gibi IFA 2011 Fuarı'nda tanıtılması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatları ise henüz açıklanmadı.