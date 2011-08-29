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LG'den biri 3D IPS panelli iki yeni 23-inç monitör

7 yıl
18,8b
1
10
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ürün gamındaki en yeni ürünleri Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek IFA 2011 Fuarı'nda duyurmaya hazırlanan LG, Flatron serisi altında hazırladığı E91 ve D237IPS model isimli yeni monitörlerini duyurdu. Her ikisi de 23-inç boyutunda olan monitörlerden E91 modeli, 4,35mm kalınlığındaki ince profilli çerçevenin katkı yaptığı şık tasarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Doğal ekran çözünürlüğü 1920 x 1080 piksel olan ve 2ms tepki süresi ile gelen monitörün dinamik tepki süresi 10,000,000:1, parlaklığı 250cd/m2 ve görüş açıları ise 170/160 derece olarak açıklandı.
LG'nin diğer yeni monitörü  D237IPS ise adından da anlaşılabileceği üzere IPS panel kullanıyor ve  Film Pattern Retarder (FPR) 3D teknolojisi ile geliyor. 3D IPS tabanlı yapısı ile yüksek görüntü kalitesi vaad eden monitör aynı zamanda 2D görüntüleri 3D'ye dönüştürme yeteneği de sunuyor. Doğal ekran çözünürlüğü 1920x1080 piksel olan monitörün dinamik tepki süresi 5,000,000:1, parlaklık seviyesi ise 2D modunda 250cd/m2, 3D modunda ise 100cd/m2 olarak açıklandı. Bağlantı özellikleri olarak D-Sub ve DVI konnektörleriyle gelen monitör aynı zamanda döndürülebilir yapısı ile farklı kullanım ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor.
Her ikisi de LED backlit tabanlı olan yeni monitörlerin, yukarıda da belirttiğimiz gibi IFA 2011 Fuarı'nda tanıtılması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatları ise henüz açıklanmadı. 

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rog maximus 7 yıl
tatlı bişi olmuş ;)
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karaköy_soğancısı 7 yıl
şu parlaklığı nie düşük tutuyorlar acaba ?
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berkxy 7 yıl
ips için 2ms gayet iyi
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tahir40 7 yıl
Tasarım çok tatlı ama IPS Panel 3D monitör yapıyorsun, ne VESA var ne HDMI bağlantısı... Tepki süresi de belirtilmemiş.
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kurunc 7 yıl
sis xvier
dinamik tepki süresi 5.000.000:1 ??????????????

dinamik kontrast demek istemişler muhtemelen
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Stanislas Xavier 7 yıl
dinamik tepki süresi 5.000.000:1 ??????????????
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mawoix 7 yıl
ikiside çok iyi bence.. özellikle E91.. tasarımlarda çok şık ama sade kalmış biraz.. daha güzel tasarımlar çıkarılabilirdi..
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punchpranha 7 yıl
yeter artık tüm filmler videolar klipler 21.9 formatta çekiliyor siz hala 16.9 formatta monitorler çıkarıyorsunuz dalga geçer gibi bi yenilik yapıcaksanız 21.9 formatta 3-D led monitorler çıkarın.
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Hobar 7 yıl
Lg den bekliyordum zaten fpr monitör. Tasarım da çok iyi. İnce çerçeve olduğundan Eyefinty için de çok uygun.
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spaydix 7 yıl
tasarım süper olmuş köşesi az olan harika duruyor .
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