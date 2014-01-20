LG'nin 23.8-inç'lik yeni "Cinema Screen" IPS monitörü yakında satışa çıkıyor

Teknolojinin farklı alanlarında faaliyet gösteren ve özellikle hazırladığı televizyon modelleriyle son yıllarda adından sıkça söz ettiren LG, 23.8-inç yeni "Cinema Screen" IPS monitörünü yakında satışa sunuyor.

Öncelikle Japonya merkezli olarak satılmaya başlanacağı belirtilen ve fiyat konusunda açıklamış bir bilgi bulunmayan LG 24MP76HM-S, "Cinema Screen" adı altında hazırlanan çerçevesiz yapısıyla dikkat çekiyor. Teknik olarak 23.8-inç 1920 x 1080 piksel AH-IPS panel, 178 / 178 derece görüntü açısı, 1000:1 kontrat değeri ve 5ms tepki süresi gibi detayları bulunan monitör, aynı zamanda üzerinde 5W gücünde hoparlör, D-Sub ve HDMI bağlantı portlarını da taşıyor.

LG'nin yeni monitör modeli 24MP76HM-S, önümüzdeki ay içerisinde satışa sunuluyor.

http://www.techpowerup.com/197041/lg-unveils-23-8-inch-cinema-screen-ips-monitor.html