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LG'nin 23.8-inç'lik yeni "Cinema Screen" IPS monitörü yakında satışa çıkıyor

5 yıl
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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Teknolojinin farklı alanlarında faaliyet gösteren ve özellikle hazırladığı televizyon modelleriyle son yıllarda adından sıkça söz ettiren LG, 23.8-inç yeni "Cinema Screen" IPS monitörünü yakında satışa sunuyor.
Öncelikle Japonya merkezli olarak satılmaya başlanacağı belirtilen ve fiyat konusunda açıklamış bir bilgi bulunmayan LG 24MP76HM-S, "Cinema Screen" adı altında hazırlanan çerçevesiz yapısıyla dikkat çekiyor. Teknik olarak 23.8-inç 1920 x 1080 piksel AH-IPS panel, 178 / 178 derece görüntü açısı, 1000:1 kontrat değeri ve 5ms tepki süresi gibi detayları bulunan monitör, aynı zamanda üzerinde 5W gücünde hoparlör, D-Sub ve HDMI bağlantı portlarını da taşıyor.
LG'nin yeni monitör modeli 24MP76HM-S, önümüzdeki ay içerisinde satışa sunuluyor.

http://www.techpowerup.com/197041/lg-unveils-23-8-inch-cinema-screen-ips-monitor.html Yorum Yaz
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***Respect*** 5 yıl en beğenilen
Biz bu Dolar ve Euro ile anca monitörün kablolarını alırız.
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MegaWolt38 5 yıl
5ms tepki süresi de ne öyle!
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CoreXXX 5 yıl
hp nin 23xi modelinimi mi çalmışlar banamı öyle geldi:)
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pastadanadam 5 yıl
AOC 2369M kullanıyorum aynı tasarım. Sadece tasarımı yüzünden "Cinema Screen" adını verdilerse, çok saçmaymış.
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ulmel 5 yıl
canavar gibi duruyor.

ama arkadaş iyi demiş. zor alırız
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ogzkrs 5 yıl
Bu saatten sonra 2k çözünürlük altında yada 120hz aşağısında monitör almam.
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adam olun 5 yıl ogzkrs
ogzkrs

Bu saatten sonra 2k çözünürlük altında yada 120hz aşağısında monitör almam.

alırsın ama ips olmaz
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asaltek 5 yıl
bunun bir de 21:9 - 27" - 4k olanını yaptılar mı, tamamdır.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
Lg ülkemizdeki fiyat politikasını beğeniyorum bundada yapar bişeyler
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eagle8 5 yıl
bu tasarımda hp monıtorler var hemde aynı özelliklerde cok uzun zamandırda pıyasada..
HP Pavilion 22xi
HP C3Z94AA IPS 23" LED Monitör 1920 x 1080
www8.hp.com/...
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biggame 5 yıl
yok yok kablosu bile pahalı olur arık l iyice bitti yarın dolar rmıcanı kim söyleyebilir zaen herşey ithal üretim yok ki memlekee yediğimiz bile ithal
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mehmedaltair 5 yıl
Tasarım şahane
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