Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'nin Lifeband Touch fitness takip cihazı internete sızdı

5 yıl
6,5b
1
7
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG'nin Lifeband Touch fitness takip cihazı internete sızdı

LG'nin haftaya başlayacak CES 2014 fuarında bir akıllı saat ve bir fitness takip cihazı tanıtacağı kısa süre önce gündeme gelmişti. Fitness takip cihazı ile ilgili görsel de çok geçmeden internete sızdırıldı.

LG bu yıl ki CES 2013 fuarında da bir aktivite takip cihazı tanıtmıştı. Bu bakımdan fitness takip sektörüne çok da yabancı değil. Evleaks tarafından sızdırılan görsele göre LG Lifeband Touch adı verilen fitness takip cihazı bu yıl tanıtılan cihazdan pek farklı değil. 

İsmine bakılarak cihazın bir takım dokunmatik hareketlerle kontrol edileceği anlaşılıyor. Ancak LG G2 ile uyumlu bir cihaz mı olacak yoksa bağımsız olarak da kullanılabilecek mi bilinmiyor. Bununla birlikte yükseklik ölçer, bildirim özellikleri, LG Smart TV fitness uygulamaları ile entegrasyon gibi özelliklere yer verileceği tahmin ediliyor. 

LG'nin yeni ürününü CES 2014 fuarında tanıtılması beklense de MWC 2014 etkinliğinde G3 modeli ile birlikte lanse edilmesini bekleyenler de mevcut.

https://twitter.com/evleaks/status/417974227002609664/photo/1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
sanırım lg artık her akıllı cihaz kategorisinde en başı çekmeye başladı. sağlıkla ilgili daha fazla cihazların çıkması iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miyamoto Musashi 5 yıl
Bence çok gereksiz cihazlar, dizayn ne kadar çok ön planda dikkat ettinizmi? aksesuar başka bir şey değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ObjektifPoint.Net 5 yıl
Bu habere 2013 yılının son haberi diyek mi ekrem abi ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Legend. 5 yıl
TempleJoker

Adam kar kış yılbaşı demeden işini yapıyor valla aldığın para helal ekrem71 abi.



Copy / Paste ne zaman meslek haline geldi ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TempleJoker 5 yıl
Adam kar kış yılbaşı demeden işini yapıyor valla aldığın para helal ekrem71 abi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Telefon ve Bilgisayarda taksit sınırlandırmasını masaya yatırıyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim