LG'nin Lifeband Touch fitness takip cihazı internete sızdı





LG'nin haftaya başlayacak CES 2014 fuarında bir akıllı saat ve bir fitness takip cihazı tanıtacağı kısa süre önce gündeme gelmişti. Fitness takip cihazı ile ilgili görsel de çok geçmeden internete sızdırıldı.





LG bu yıl ki CES 2013 fuarında da bir aktivite takip cihazı tanıtmıştı. Bu bakımdan fitness takip sektörüne çok da yabancı değil. Evleaks tarafından sızdırılan görsele göre LG Lifeband Touch adı verilen fitness takip cihazı bu yıl tanıtılan cihazdan pek farklı değil.





İsmine bakılarak cihazın bir takım dokunmatik hareketlerle kontrol edileceği anlaşılıyor. Ancak LG G2 ile uyumlu bir cihaz mı olacak yoksa bağımsız olarak da kullanılabilecek mi bilinmiyor. Bununla birlikte yükseklik ölçer, bildirim özellikleri, LG Smart TV fitness uygulamaları ile entegrasyon gibi özelliklere yer verileceği tahmin ediliyor.





LG'nin yeni ürününü CES 2014 fuarında tanıtılması beklense de MWC 2014 etkinliğinde G3 modeli ile birlikte lanse edilmesini bekleyenler de mevcut.

https://twitter.com/evleaks/status/417974227002609664/photo/1