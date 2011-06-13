LG'nin MacBook Air'e rakip olarak hazırladığı P330 modeli GeForce GT 555M GPU'su ile geliyor

Samsung, Lenovo ve Asus'dan sonra LG de Apple'ın ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı MacBook Air'a rakip olmaya hazırlanıyor. P330 adı verilen 13.3-inç boyutundaki ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar, düşük güç tüketimli Core i7 işlemci kullanıyor ve Nvidia'nın Optimus teknolojisine destek sunuyor.

MacBook Air'in yapısında kullanılan alüminyum yekpare gövde tasarımına karşı, magnezyum ve alüminyum karışımı özel bir gövde yapısına sahip olan LG P330, güçlü donanım özellikleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyor. Ekran kartı olarak Nvidia'nın GeForce GT555M çözümünü kullanan ve bu açıdan sınıfındaki en yüksek grafik performansına sahip sistemlerden biri olacağı belirtilen dizüstü bilgisayarın ekranında da IPS panel kullanılıyor.

Depolama için 1TB gibi yüksek depolama kapasitesine sahip disk veya SSD sürücü ile alınabileceği belirtilen dizüstü bilgisayar, LG'nin yeni ekran teknolojisi sayesinde daha düşük çerçeveye sahip olduğundan, görülebilir alanı daha büyük olmasına rağmen daha kompakt bir yapı sergiliyor ve bu sayede taşınabilirliğe katkı sağlıyor.

Bu arada güçlü donanım özellikleriyle arka arkaya boy gösteren ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgsayarlara karşı, Apple da hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sene Ekim ayında lanse edilen mevcut MacBook Air modellerinin kısa süre içerisinde Sandy Bridge platformuna adapte olan ve Thunderbolt teknolojisiyle donatılan yeni versiyonlarla güncellenmesi bekleniyor.