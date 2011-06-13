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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'nin MacBook Air'e rakip olarak hazırladığı P330 modeli GeForce GT 555M GPU'su ile geliyor

7 yıl
11,2b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung, Lenovo ve Asus'dan sonra LG de Apple'ın ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı MacBook Air'a rakip olmaya hazırlanıyor. P330 adı verilen 13.3-inç boyutundaki ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar, düşük güç tüketimli Core i7 işlemci kullanıyor ve Nvidia'nın Optimus teknolojisine destek sunuyor. 
MacBook Air'in yapısında kullanılan alüminyum yekpare gövde tasarımına karşı, magnezyum ve alüminyum karışımı özel bir gövde yapısına sahip olan LG P330, güçlü donanım özellikleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyor. Ekran kartı olarak Nvidia'nın GeForce GT555M çözümünü kullanan ve bu açıdan sınıfındaki en yüksek grafik performansına sahip sistemlerden biri olacağı belirtilen dizüstü bilgisayarın ekranında da IPS panel kullanılıyor.
Depolama için 1TB gibi yüksek depolama kapasitesine sahip disk veya SSD sürücü ile alınabileceği belirtilen dizüstü bilgisayar, LG'nin yeni ekran teknolojisi sayesinde daha düşük çerçeveye sahip olduğundan, görülebilir alanı daha büyük olmasına rağmen daha kompakt bir yapı sergiliyor ve bu sayede taşınabilirliğe katkı sağlıyor. 
Bu arada güçlü donanım özellikleriyle arka arkaya boy gösteren ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgsayarlara karşı, Apple da hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sene Ekim ayında lanse edilen mevcut MacBook Air modellerinin kısa süre içerisinde Sandy Bridge platformuna adapte olan ve Thunderbolt teknolojisiyle donatılan yeni versiyonlarla güncellenmesi bekleniyor.

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Monsterbasy10 7 yıl
Benim için os x sistemi hoş değil, kullanıcı seçimidir Türkiye kitlesinin çoğunluğu tablet pazarını katmadan win7 kullanmakta ve bu ürünün fiyatı uygun gelirse satılır.
Arkadaşın biride bu renkle demiş neden anlamadım beyaz zengin rengi oluyor siyah fakir mi ? :D Macbook beyaz diye pahalı galiba :)
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focktor 7 yıl
Mac air e nasıl rakip olacak anlamadım birinde mac os x var diğerinde windows ? mac i mac yapan os x ve kendine has özellikleri bence o yüzden bu pc yi rakip olarak görmemek lazım
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candurucan 7 yıl
bu siyah kasayla rekabet biraz zor =)
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devrimdoga 7 yıl
Performansı çoğu kullanıcı için yetecektir.
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acbold 7 yıl
_bluescream_
özellikleri 13.3 inç için baya iyimiş, fiyatı cok ucuk olmaz ise alınabilir, tabi türkiyeye gelirse, bu arada fusıonlu netbook lar nezman ülkemize gelir?

ips panel diyor acayip uçuk olur fiyatı.bide macbook air rakibi ya biraz da ordan koyarlar.al sana elite seri.
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_bluescream_ 7 yıl

acbold

_bluescream_

özellikleri 13.3 inç için baya iyimiş, fiyatı cok ucuk olmaz ise alınabilir, tabi türkiyeye gelirse, bu arada fusıonlu netbook lar nezman ülkemize gelir?


ips panel diyor acayip uçuk olur fiyatı.bide macbook air rakibi ya biraz da ordan koyarlar.al sana elite seri.

aynen fıyatı ucuz olsa bile trde ne fiyata satılır o dert var.Yaz içinde netbook almayı ıstıyorum ama ulke hala tek çekirdek atom dolu
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alpa07 7 yıl
apple rakipmi ?
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_bluescream_ 7 yıl
özellikleri 13.3 inç için baya iyimiş, fiyatı cok ucuk olmaz ise alınabilir, tabi türkiyeye gelirse, bu arada fusıonlu netbook lar nezman ülkemize gelir?
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met@lrock 7 yıl
Arkadaş şu Slim LED lere deli oluyorum. O kadar inceki elinde kalması an meselesi. Daha salamini uretip koysunlar su notebooklara
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