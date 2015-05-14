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LG'nin Windows Phone akıllı telefonu resmiyet kazandı

4 yıl
2,6b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin Windows Phone akıllı telefonu resmiyet kazandı

LG'nin bir süredir teknoloji dünyasını meşgul eden yeni Windows Phone 8.1 akıllı telefonu LG Lancet, sadece ABD'li Verizon operatörüne özel olmak üzere resmiyet kazandı.

Windows Phone ekosistemini 7 sürümünde bırakan LG, bu cihaz ile ilk WP 8.1 akıllı telefonunu da satışa sunmuş oldu. İlk olmasına rağmen LG'nin kısıtlı satış yapması ise global pazarda risk almak istememesine bağlanıyor. 

LG Lancet 4.5 inçlik ekranında 480x854 piksel çözünürlük barındırırken, 1.2GHz saat hızında çalışan 64-bitlik 4 çekirdekli Snapdragon 410 yongasetinden gücünü alıyor. Görünüşe göre LG Lancet ilk Snapdragon 410'lu WP8 akıllı telefonu olma özelliğine de sahip. Böylece WP8 platformu da resmi olarak 64-bit evrenine geçiş yapıyor. 

1GB RAM ile sistemin desteklendiği modelde 8GB artırılabilir kapasite mevcut. 2100mAh gücündeki bataryası ile 18.5 saat kullanım süresi sunan model arka kısımda 8MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise VGA çözünürlüğünde kamera barındırıyor. 

Oldukça mütevazi bir donanımla gelen LG Lancet modeli 24 ay taahhütlü olarak 20$ aylık ödemeye sahip olacak. Kontratsız olarak ise 120$ fiyat etiketine sahip. Modelin global olarak satışa çıkmayacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/LG-Lancet-the-companys-first-Windows-Phone-8.1-handset-is-now-available-at-Verizon_id69279 Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 4 yıl en beğenilen
2k çokda 720p den aşağısıda ayıp oluyor artık.
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Ctnkyx 4 yıl
Abi 120$ fiyatı var ne bekliyorsunuz ki.??Türkiye'ye de gelmez zaten
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DH Misafiri 4 yıl
Yuh artik arkadaş nexus 5 e neresi benziyor
LG g3 beats de bari tutma payı olsun
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ECB 4 yıl
Şuan belki erken tam sürümü geldikten sonra birçok global marka bu platformu kullanacak bence. Emekleme evresini geçti şimdi hızlı adımlarla yükselecek windows.
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Elsa 4 yıl
Fiyata ve donanıma bakmak yeterli, daha fazla söze gerek yok,
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Temkinli olmaları normal. Windows 10 un final Sürümü çıksın o zaman firmalar dahil olabilir. Ayrıca Microsoft gerekirse daha az model çıkarmalı. Gün geçmiyor ki telefon çıkarıyor. Haliyle diğer firmalarda ekosistemin durumu gerekse Microsoft yönetiminin gereksiz işler yapmasından dolayı hala çekimser durumdalar. Windows 10 un son hali de birşeyi değiştirmez ise o zaman sorun var demektir. Şöyle 4 ya da 5 işletim sistemi olsa hiç fena olmaz. Herkes bir şekilde telefon ürettiriyor. Fakat çoğu firma hali hazırda sistem varken riske girmiyor. Ubuntu malesef olmadı ayrıca meego yeni adıyla tizen de bitti firefox o da vazgeçti. Şu Windows Mobile biraz daha öne çıksa fena olmaz. Tahminim en az 4 yıl daha yeni bir mobil işletim sistemi çıkmaz.
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BekirHan 4 yıl
Nexus 5 mi o?
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olağan_şüpheli 4 yıl
2k çokda 720p den aşağısıda ayıp oluyor artık.
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Emirhan Terzi 4 yıl
Ve LG çöker gg wp
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