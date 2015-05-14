LG'nin Windows Phone akıllı telefonu resmiyet kazandı

LG'nin bir süredir teknoloji dünyasını meşgul eden yeni Windows Phone 8.1 akıllı telefonu LG Lancet, sadece ABD'li Verizon operatörüne özel olmak üzere resmiyet kazandı.





Windows Phone ekosistemini 7 sürümünde bırakan LG, bu cihaz ile ilk WP 8.1 akıllı telefonunu da satışa sunmuş oldu. İlk olmasına rağmen LG'nin kısıtlı satış yapması ise global pazarda risk almak istememesine bağlanıyor.





LG Lancet 4.5 inçlik ekranında 480x854 piksel çözünürlük barındırırken, 1.2GHz saat hızında çalışan 64-bitlik 4 çekirdekli Snapdragon 410 yongasetinden gücünü alıyor. Görünüşe göre LG Lancet ilk Snapdragon 410'lu WP8 akıllı telefonu olma özelliğine de sahip. Böylece WP8 platformu da resmi olarak 64-bit evrenine geçiş yapıyor.





1GB RAM ile sistemin desteklendiği modelde 8GB artırılabilir kapasite mevcut. 2100mAh gücündeki bataryası ile 18.5 saat kullanım süresi sunan model arka kısımda 8MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise VGA çözünürlüğünde kamera barındırıyor.





Oldukça mütevazi bir donanımla gelen LG Lancet modeli 24 ay taahhütlü olarak 20$ aylık ödemeye sahip olacak. Kontratsız olarak ise 120$ fiyat etiketine sahip. Modelin global olarak satışa çıkmayacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/LG-Lancet-the-companys-first-Windows-Phone-8.1-handset-is-now-available-at-Verizon_id69279