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LG'nin çift dokunmatik ekranlı, QWERTY klavyeli ve Androidli modeli kameralar karşısında

7 yıl
20,9b
1
16
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG'nin çift dokunmatik ekranlı, QWERTY klavyeli ve Androidli modeli kameralar karşısında
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LG'nin çift dokunmatik ekranlı, QWERTY klavyeli ve Androidli modeli kameralar karşısında
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Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi ünvanını taşımayı sürdüren LG Mobile'ın çift dokunmatik ekran donanımına sahip modeli kameralara yakalandı. Ancak bu sefer ikinci ekran, kızaklı QWERTY klavye üzerinde konumlandırılarak ilginç bir tasarıma imza atılmış. 

LG Mobile'ın prototipi hakkında işletim sistemi, 3.5 mm jak girişi ve led flaş dışında hiçbir teknik detay bulunmuyor. T-Mobile logosuna bakılacak olursa telefon yakında Amerika yolcusu olabilir. Prototipin Flip II, Q, Maxx Q veya Optimus Slider ismiyle tüketicilerle buluşabileceğinden bahsedilmekte. Bekleyeim ve görelim.

LG'nin çift dokunmatik ekranlı, QWERTY klavyeli ve Androidli modeli kameralar karşısında
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LG'nin çift dokunmatik ekranlı, QWERTY klavyeli ve Androidli modeli kameralar karşısında
Tam Boyutta Gör
LG'nin çift dokunmatik ekranlı, QWERTY klavyeli ve Androidli modeli kameralar karşısında
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http://www.pocket-lint.com/news/40545/lg-qwerty-dual-screen-android-phone Yorum Yaz
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Xagdas 7 yıl en beğenilen
işte yenilik, yeni bir şey !
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kaptanos 7 yıl
Çok güzel tasarım
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mczaga 7 yıl
güzel fikir pratikde görmek lazım ne gibi yararı var alt Klavye+Ekranın.
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northernlights 7 yıl
Klavyeyi kullanırken zor olur bence.
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resul_1748 7 yıl
Yıllardır LG kullanıyorum ve firma kendini acayip geliştirmiş durumda.Önce ilk kablosuz şarj adaptörü şimdi bu :D firma aldı başını gidiyor.Ayrıca teknik servisleri ve müşteri memnuniyeti olayına da çok önem veriyorlar.Hem android LG'ye ayrı bi yakıştı ayrı bir hızlandırdı firmayı.
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patrain 7 yıl
aşağıdaki ekran ne işe yarayacak tam ayıkamadım da mevzuyu .d
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Scott. 7 yıl
Çok beğendim valla
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FightForBeer 7 yıl
LG 3ds :D :D :D
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Lepanto 7 yıl
Yenilikçi şeyler görmek güzel
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acbold 7 yıl
merak ettiğim alttaki ekran sadece kısayollarımı içeriyor.yoksa genel olarak orasıda telefon içeriklerine ulaşıp görüntüleyebiliyormu ?
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yunuss.10 7 yıl
Çok ilginç ve apayrı bi tasarımı olmuş sanırsam ilk ,

ekran çözünürlüğü düşük gibi görünüyor
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uLtRaTRim 7 yıl
Tasarimi hos durabilir, ama ekranlar telefonlarda en cok enerjiyi harcayan parcadir. Eger bundan iki tane koyarsan, pil suresi baya azalir.
Belki de yeni birseyler yapmislardir, veya buyuk pil koymuslardir, onu bilemem, ama belli olmaz.
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manyakurt 7 yıl
Bence çok iyi tasarım, bu tarz ilk model olduğu için çok kaba duruyor ama bu modelde devam ederlerse 3.cü serisi ciddi anlamda hoş olabilir yaa..
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kaptanos 7 yıl
Çok güzel tasarım
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waspsich 7 yıl
Ekranları bilmem ama klavyenin kullanım açısından ikiye ayrılmış olması iyi olmuş rahatca yazılabilir gibi duruyo
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Xagdas 7 yıl en beğenilen
işte yenilik, yeni bir şey !
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