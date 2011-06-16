LG'nin çift dokunmatik ekranlı, QWERTY klavyeli ve Androidli modeli kameralar karşısında

Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi ünvanını taşımayı sürdüren LG Mobile'ın çift dokunmatik ekran donanımına sahip modeli kameralara yakalandı. Ancak bu sefer ikinci ekran, kızaklı QWERTY klavye üzerinde konumlandırılarak ilginç bir tasarıma imza atılmış.





LG Mobile'ın prototipi hakkında işletim sistemi, 3.5 mm jak girişi ve led flaş dışında hiçbir teknik detay bulunmuyor. T-Mobile logosuna bakılacak olursa telefon yakında Amerika yolcusu olabilir. Prototipin Flip II, Q, Maxx Q veya Optimus Slider ismiyle tüketicilerle buluşabileceğinden bahsedilmekte. Bekleyeim ve görelim.





http://www.pocket-lint.com/news/40545/lg-qwerty-dual-screen-android-phone