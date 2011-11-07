LG'nin ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı P330 raflardaki yerini alıyor

LG'nin ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarı P330, şirketin anavatanı olan Kore'de satışa sunuluyor. İnce ekran çerçevesi ile dikkat çeken ve IPS panel kullanan dizüstü bilgisayar kullanan P330, Intel'in Core i7 serisi mobil işlemcisinden güç alıyor ve Nvidia'nın dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği GeForce GT 555M mobil grafik çözümüyle birlikte geliyor.

Ağırlığı 1.7 Kg olan LG P330, depolama için iki sürücü kullanıyor. İşletim sisteminin hızlı başlangıcı ve genel kullanımda daha yüksek performans için 40GB kapasiteli SSD sürücü ile donatılan LG P330, yüksek depolama kapasitesini karşılayabilmek adına 640GB kapasiteli sabit diski de üzerinde barındırıyor. İnce yapısına rağmen sahip olduğu donanımlarla dikkat çekmeyi başaran dizüstü bilgisayarın Kore fiyatı 1220$ olarak belirtiliyor.