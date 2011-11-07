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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'nin ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı P330 raflardaki yerini alıyor

7 yıl
11,5b
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7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarı P330, şirketin anavatanı olan Kore'de satışa sunuluyor. İnce ekran çerçevesi ile dikkat çeken ve IPS panel kullanan dizüstü bilgisayar kullanan P330, Intel'in Core i7 serisi mobil işlemcisinden güç alıyor ve Nvidia'nın dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği GeForce GT 555M mobil grafik çözümüyle birlikte geliyor.
Ağırlığı 1.7 Kg olan LG P330, depolama için iki sürücü kullanıyor. İşletim sisteminin hızlı başlangıcı ve genel kullanımda daha yüksek performans için 40GB kapasiteli SSD sürücü ile donatılan LG P330, yüksek depolama kapasitesini karşılayabilmek adına 640GB kapasiteli sabit diski de üzerinde barındırıyor. İnce yapısına rağmen sahip olduğu donanımlarla dikkat çekmeyi başaran dizüstü bilgisayarın Kore fiyatı 1220$ olarak belirtiliyor.

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Elektrox 7 yıl
aradığım ürün sayılır kalınlığı ağırlığı ve donanım özellikleride çok ii ama marka orda çok büyük soru işaretim var. türkiyeye gelir inşallah 1220$ a yakın fiyatlarda eğer sağlamsa alacağım ürün bu olur...
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sahoron 7 yıl
Sadece resimdeki cihaz için girdim bu habere, sonuç olarak koreye gitmek lazım:D
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nejat_80 7 yıl
lg a510 aldım ve tovbeliyim, LG den asla laptop alınmaz.
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Stanislas Xavier 7 yıl
LG bu çerçevesiz ekranları ile güzel aletler yapıyor intelin ultrabook serisine bir de LG den cihazlar bekliyorum ayrıca tamamen ssd kullansaydı keşke
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
çok güzel miş bu pc istiyorum bu pc den
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innformatics 7 yıl
LG P210 ile mangal yaptiktan sonra tovbe etmistim, fakat uygun fiyata TC de satista olursa kacirmam. After review :-D
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Scott. 7 yıl
Türkiye'deki fiyatıda 1220$ olursa yok satar.


TR çıkış tarihi bellimi?
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