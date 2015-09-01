LG'nin "webOS 1.0" televizyonları 21 Eylül tarihinde güncelleniyor

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Hazırladığı webOS serisi ürünleriyle akıllı televizyon dünyasına yeni bir soluk getiren LG, gelen son açıklamaya göre "webOS 1.0" televizyon modellerini 21 Eylül tarihinde güncellemeye hazırlanıyor.
LG'nin webOS 1.0 kullanan 2014 model akıllı televizyon modelleri 21 Eylül tarihinden itibaren tamamen ücretsiz olarak webOS 2.0'a yükseltilecek. Güncelleme televizyonlar içerisinde otomatik (Açılırsa) ya da manuel olarak yapılacak ve esiye göre benim kanallarım bölümü, geliştirilmiş hızlı ayarlar, yaklaşık 1.5 kat daha performanslı / seri navigasyon ve giriş seçim arayüzü gibi önemli yenilikler getirecek. Geçtiğimiz Nisan ayında LG sözcüsünün belirtiği kadarıyla da 2014 model televizyonlarda Web OS 2.0'ın arayüz tasarımı 2015 modellere oranla daha farklı bir çizgide karşımıza çıkacak.
Bu önemli güncelleme bütün 2014 serisi webOS televizyon modelleri ve ülkeler için geçerli olacak.
http://www.slashgear.com/lg-updates-older-smart-tvs-with-webos-2-0-features-for-free-01400183/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
evdeki televizyonum webos 2. kasıntı çalışıyor o da. öyle aman aman bi fark yok. yani webos 1 kullanıcısıysanız kurtuluyorum sonunda falan dencek bi durum değil yani.
Emin olun hiçbir kaybınız yok. WebOS hayal kırıklığından ibaret. Aşırı yavaş, kanal geçişleri 50 liralık uydu cihazı kadar bile yok. Akıllı kumanda üzerinde ne kanal listesi ne de giriş seçme tuşu var. Kanal listesini açmak için ekranda dolaşıyorsunuz. Kanal listesi diye gelen ekranda da 3 tane kanalı anca görebiliyorsunuz. WebOS'ta başlık kısımları gereksiz ve abartı denecek kadar büyük olduğundan arayüz hiç kullanışlı değil. Sözde TV'yi sadeleştirmişler yani. Alt model alıp 60-70$'a bir Android kutu alıp takın 10 kat daha iyidir. TV'nin kasasından başka güzel olan birşey yok.