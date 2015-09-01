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LG'nin "webOS 1.0" televizyonları 21 Eylül tarihinde güncelleniyor

3 yıl
4,6b
1
26
Televizyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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LG'nin
 
Hazırladığı webOS serisi ürünleriyle akıllı televizyon dünyasına yeni bir soluk getiren LG, gelen son açıklamaya göre "webOS 1.0" televizyon modellerini 21 Eylül tarihinde güncellemeye hazırlanıyor.
LG'nin webOS 1.0 kullanan 2014 model akıllı televizyon modelleri 21 Eylül tarihinden itibaren tamamen ücretsiz olarak webOS 2.0'a yükseltilecek. Güncelleme televizyonlar içerisinde otomatik (Açılırsa) ya da manuel olarak yapılacak ve esiye göre benim kanallarım bölümü, geliştirilmiş hızlı ayarlar, yaklaşık 1.5 kat daha performanslı / seri navigasyon ve giriş seçim arayüzü gibi önemli yenilikler getirecek. Geçtiğimiz Nisan ayında LG sözcüsünün belirtiği kadarıyla da 2014 model televizyonlarda Web OS 2.0'ın arayüz tasarımı 2015 modellere oranla daha farklı bir çizgide karşımıza çıkacak.
Bu önemli güncelleme bütün 2014 serisi webOS televizyon modelleri ve ülkeler için geçerli olacak.

http://www.slashgear.com/lg-updates-older-smart-tvs-with-webos-2-0-features-for-free-01400183/ Yorum Yaz
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Guest Account 3 yıl en beğenilen Mihrali Bey
teknobah


Guest Account

webos 2 çok hızlı ya


Hocam neden öyle dediniz yavaş mı? Yoksa ciddi misiniz?

evdeki televizyonum webos 2. kasıntı çalışıyor o da. öyle aman aman bi fark yok. yani webos 1 kullanıcısıysanız kurtuluyorum sonunda falan dencek bi durum değil yani.
teknobahGuest Accountwebos 2 çok hızlı yaHocam neden öyle dediniz yavaş m...
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selcuk20 3 yıl
WB
Tam 55LA740S almistim ki webos lu tvleri cikarmislardi, tam bir hayal kirikligidir bende, keske geriye donuk verseler 1.0 a bile raziyim

Emin olun hiçbir kaybınız yok. WebOS hayal kırıklığından ibaret. Aşırı yavaş, kanal geçişleri 50 liralık uydu cihazı kadar bile yok. Akıllı kumanda üzerinde ne kanal listesi ne de giriş seçme tuşu var. Kanal listesini açmak için ekranda dolaşıyorsunuz. Kanal listesi diye gelen ekranda da 3 tane kanalı anca görebiliyorsunuz. WebOS'ta başlık kısımları gereksiz ve abartı denecek kadar büyük olduğundan arayüz hiç kullanışlı değil. Sözde TV'yi sadeleştirmişler yani. Alt model alıp 60-70$'a bir Android kutu alıp takın 10 kat daha iyidir. TV'nin kasasından başka güzel olan birşey yok.
WBTam 55LA740S almistim ki webos lu tvleri cikarmislardi, tam bir hayal kirikligidir bende, keske geriye donuk verseler 1.0 a bile raziyim...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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a_y_k_u_t 3 yıl
Ya benim anlamadığım 2000 liralık tv alıyorsun içine 150 liralık tabletin içindeki donanımı dahi koymuyorlar :D
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iron_burak 3 yıl
bakıyorumda çoğu arkadaş bilmeden saçma sapan yorum yapmışlar. 50 - 100 tl lik uydu alıcıları daha hızlı diye. İnanın sizlerin hiçbir şeyden haberi yok. Kıyasladığınız şeye bak. Senin 50-100 tl lik uydu alıcıları eski tüplü tv lerde sd görüntü vererek çalışır ve görüntü hz düşüktür. Kanal kalitesi ne kadar iyi olursa yayının tv ye gelme süreside o kadar uzar. Bu durum dahili uydu kullanan tüm tv lerin kronik sorunudur.Diyorlar ki harici hd uydu kullanırım daha hızlı geçer. Öyle bir şeyde yok arkadaşım. Bende digitürk hd var ve kanal geçiş süresi 4 saniye. En azından kendi uydusu 2 saniye ya da 3 saniye geçiyor.
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andasanat 3 yıl
anneme LM sesisi televizyon almıştık çok hoşuma gitmişti tamam dedik televizyonda LG dir dedik WEBOS LB730 aldık bin pişmanım televizyon bence berbat kanal geçişleri zayıf
sinyal yok hatası sık sık veriyor ve bir aydır doğru düzgün kanallar çekmiyor webden filim izleme hayal 10 dakkia demeden yetersiz bellek hatası veriyor
Sonuç bir daha elci mi ? NE ALIRIM NE DE ALDIRIRIM ALANA DA MANİ OLURUM LG SENDEN NEFRET EDİYORUM 3000 Tl mi ÇÖP ETTİN
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umut_baris 3 yıl
En iyisi sadece giriş çıkışı olan panel almak. Bir de tuneri olan. Smart falan hikaye.

Ahh ahh teknosada 32" viera teşhir vardı da gözüm kesmedi almaya. 2000 lik Samsung a on basıyordu renk gamutu.
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kucukyenici 3 yıl
kucukyenici

55UC970Vnin hızlanmaya ihtiyacı var. Bekliyoruz... :-)


Bu yorumumu eksileyen üstün zeka arkadaş neyi beğenmemiş açıklarsa memnun olurum.
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Guest-F8946C419 3 yıl
Samsung tv aldık. 2bin küsüre düzenli güncelleniyor, ve harika bir arayüzü var maşallah. Samsung TV konusunda Bayağı iyi bence LGye göre.
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kutay2455 3 yıl
Kullaniyorum ama, 1.4 oldu webos, tv yi baska bir uydu alicisi ile kullaniyorum .. Lg nin uydusu adami fitik eder.. Gecisler yavas, istedigin kanali hizli bi sekilde bulamiyorsun, ara ara sinyal yok yazisi cikiyor... Sonra duzeliyor..
Lg uydu kismi facia.. Acilen duzletilmeli,
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aniceman 3 yıl
nisan ve haziran (ya da temmuzdaki) güncellemede 2 seferdir akşam çalışan tv sabah açılmaz oldu, her güncellemede bizim anakartı uçuruyor lg. inşallah bu kez uçurmmaz!
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TNTB 3 yıl
Tvimde webos 2.0 görünümlü webos 1.4 var.Gelecek olan güncelleme aynı ise yavaşlığı webos 1.3 gibi çok fark yok.
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DH Misafiri 3 yıl
LM serisi LG'nin en sorunsuz çalışan Cinema Screen serileridir.
Zaten şu anda LG'yi LG yapan seride LM serisidir.
Yabancı forumlarda bile aynı şekilde yorumlar var.
LM serisinin donanım ve yazılımının başarısı ortada... Ancak daha pahalı olduğu için yeni serilerde HP'den araklanan WebOS'a geçildi ve donanım kuş oldu :)
Sonuç olarak maliyet sebebi ile geçilen WebOS 1.0 / 2.0 olayı tamamen hikayedir... Cici mavi kuş figüründen başka bişey değildir.
LG için LM serisi derim, başka şey demem !!!
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FRUEHAUF 3 yıl
çöp
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arel.gr 3 yıl FRUEHAUF
FRUEHAUF

çöp

peki, önerin ?
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selcuk20 3 yıl
WB
Tam 55LA740S almistim ki webos lu tvleri cikarmislardi, tam bir hayal kirikligidir bende, keske geriye donuk verseler 1.0 a bile raziyim

Emin olun hiçbir kaybınız yok. WebOS hayal kırıklığından ibaret. Aşırı yavaş, kanal geçişleri 50 liralık uydu cihazı kadar bile yok. Akıllı kumanda üzerinde ne kanal listesi ne de giriş seçme tuşu var. Kanal listesini açmak için ekranda dolaşıyorsunuz. Kanal listesi diye gelen ekranda da 3 tane kanalı anca görebiliyorsunuz. WebOS'ta başlık kısımları gereksiz ve abartı denecek kadar büyük olduğundan arayüz hiç kullanışlı değil. Sözde TV'yi sadeleştirmişler yani. Alt model alıp 60-70$'a bir Android kutu alıp takın 10 kat daha iyidir. TV'nin kasasından başka güzel olan birşey yok.
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WB 3 yıl selcuk20
selcuk20
WB
Tam 55LA740S almistim ki webos lu tvleri cikarmislardi, tam bir hayal kirikligidir bende, keske geriye donuk verseler 1.0 a bile raziyim

Emin olun hiçbir kaybınız yok. WebOS hayal kırıklığından ibaret. Aşırı yavaş, kanal geçişleri 50 liralık uydu cihazı kadar bile yok. Akıllı kumanda üzerinde ne kanal listesi ne de giriş seçme tuşu var. Kanal listesini açmak için ekranda dolaşıyorsunuz. Kanal listesi diye gelen ekranda da 3 tane kanalı anca görebiliyorsunuz. WebOS'ta başlık kısımları gereksiz ve abartı denecek kadar büyük olduğundan arayüz hiç kullanışlı değil. Sözde TV'yi sadeleştirmişler yani. Alt model alıp 60-70$'a bir Android kutu alıp takın 10 kat daha iyidir. TV'nin kasasından başka güzel olan birşey yok.

Şaşırdım şimdi, hiç kullanmadım ama görüntü güzel gibiydi yada en azından eski sisteme göre daha hızlı gibi duruyor.

Samsung'lar nasıl acaba Tizen iyi midir hiç kullanan var mı?
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