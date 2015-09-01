LG'nin "webOS 1.0" televizyonları 21 Eylül tarihinde güncelleniyor

Hazırladığı webOS serisi ürünleriyle akıllı televizyon dünyasına yeni bir soluk getiren LG, gelen son açıklamaya göre "webOS 1.0" televizyon modellerini 21 Eylül tarihinde güncellemeye hazırlanıyor.

LG'nin webOS 1.0 kullanan 2014 model akıllı televizyon modelleri 21 Eylül tarihinden itibaren tamamen ücretsiz olarak webOS 2.0'a yükseltilecek. Güncelleme televizyonlar içerisinde otomatik (Açılırsa) ya da manuel olarak yapılacak ve esiye göre benim kanallarım bölümü, geliştirilmiş hızlı ayarlar, yaklaşık 1.5 kat daha performanslı / seri navigasyon ve giriş seçim arayüzü gibi önemli yenilikler getirecek. Geçtiğimiz Nisan ayında LG sözcüsünün belirtiği kadarıyla da 2014 model televizyonlarda Web OS 2.0'ın arayüz tasarımı 2015 modellere oranla daha farklı bir çizgide karşımıza çıkacak.

Bu önemli güncelleme bütün 2014 serisi webOS televizyon modelleri ve ülkeler için geçerli olacak.

http://www.slashgear.com/lg-updates-older-smart-tvs-with-webos-2-0-features-for-free-01400183/