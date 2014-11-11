LG'nin yol haritasında katlanabilir ve rulolanabilir ekranlar var





Bükülebilir ekranlar konusunda çalışmalar yapan en önemli iki firma şüphesiz LG ve Samsung, Güney Koreli bu iki dev sayesinde piyasada esnek ekranlı iki akıllı telefon ve akıllı saatler mevcut. Firmaların yol haritası ise büyük yenilikler barındırıyor.





LG son dönemde daha dayanıklı bir yapı sunan ve cam yerine plastik alt katman kullanan Plastic OLED veya P-OLED ekranların üretimine ağırlık vermişti. Hatta G Flex kavisli ekranlı akıllı telefonda da bu teknolojiye şahit olmuştuk.





LG gelecek yıl hem sağlam hem de bükülebilir yapıda P-OLED mobil cihaz ekranları üretmeyi amaçlıyor. Hatta bu ekranlar örnek bir iki cihazda da kendisine yer bulacak. 2017 yılında ise LG ikiye katlanabilir ve rulolanabilir ekranlar üretmeyi planlıyor. Bunlar da yine hem mobil cihaz hem de akıllı televizyon ürünlerinde kullanılabilecek.





Burada şu noktaya dikkat çekmek gerek ki o da bir cihazın bükülebilir yapıda olması için diğer bileşenlerinin de bükülebilir olması gerekiyor. Ancak şu anda ekran ve batarya teknolojileri hariç herhangi bir bileşenin esnek yapıya kavuşmadığı bir gerçek. Bu bakımdan bükülebilir cihazlar çok daha uzunca bir süre piyasada olmayabilir. Bununla birlikte bükülemeyen bileşenleri kenarlara yerleştirerek orta kısımlarda bükülebilir yapıda ekran ve batarya kullanmak belki bir çözüm noktası olabilir.

http://www.androidheadlines.com/2014/11/lg-hopes-launch-bendable-smartphones-2015-rollable-displays-2017.html