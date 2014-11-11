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LG'nin yol haritasında katlanabilir ve rulolanabilir ekranlar var

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin yol haritasında katlanabilir ve rulolanabilir ekranlar var

Bükülebilir ekranlar konusunda çalışmalar yapan en önemli iki firma şüphesiz LG ve Samsung, Güney Koreli bu iki dev sayesinde piyasada esnek ekranlı iki akıllı telefon ve akıllı saatler mevcut. Firmaların yol haritası ise büyük yenilikler barındırıyor.

LG son dönemde daha dayanıklı bir yapı sunan ve cam yerine plastik alt katman kullanan Plastic OLED veya P-OLED ekranların üretimine ağırlık vermişti. Hatta G Flex kavisli ekranlı akıllı telefonda da bu teknolojiye şahit olmuştuk.

LG gelecek yıl hem sağlam hem de bükülebilir yapıda P-OLED mobil cihaz ekranları üretmeyi amaçlıyor. Hatta bu ekranlar örnek bir iki cihazda da kendisine yer bulacak. 2017 yılında ise LG ikiye katlanabilir ve rulolanabilir ekranlar üretmeyi planlıyor. Bunlar da yine hem mobil cihaz hem de akıllı televizyon ürünlerinde kullanılabilecek. 

Burada şu noktaya dikkat çekmek gerek ki o da bir cihazın bükülebilir yapıda olması için diğer bileşenlerinin de bükülebilir olması gerekiyor. Ancak şu anda ekran ve batarya teknolojileri hariç herhangi bir bileşenin esnek yapıya kavuşmadığı bir gerçek. Bu bakımdan bükülebilir cihazlar çok daha uzunca bir süre piyasada olmayabilir. Bununla birlikte bükülemeyen bileşenleri kenarlara yerleştirerek orta kısımlarda bükülebilir yapıda ekran ve batarya kullanmak belki bir çözüm noktası olabilir.  

http://www.androidheadlines.com/2014/11/lg-hopes-launch-bendable-smartphones-2015-rollable-displays-2017.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Ancak şu anda ekran ve batarya teknolojileri hariç herhangi bir bileşenin esnek yapıya kavuşmadığı bir gerçek
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ergün.sahin 4 yıl
yagınlaşması iyi olur böylece yeredüştüğünde kırılmaz ve az yer kaplar
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Gelismeler olacak ve olmali. Boyle haberler duymak insani mutlu ediyor.
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General. 4 yıl
Yaygınlaşması 10 yılı bulur benden söylemesi.
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doctor_bey 4 yıl
Akıllı saatlerde kullanımı on numara olur,ama başkada nerde kullanılabilir bilmiyorum;tabiikide zeki tasarımcılar,girişimciler bunada devrim niteliğinde birşey bulurlar
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PsychicPower 4 yıl
Aslında rulolanabilir ekran en çok TV'lere yarardı herhalde. 70-75 inç tv alır sıkıldıkça rulolayıp arkadaşlara götürürdük
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Masquerade89 4 yıl
esnek ekran konusunda samsung ve lg hariç bir firma göremiyoruz. Bu ikili omuzlayacak bu işi sanırım
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ouzqan 4 yıl
Umarım bu yolda ilerler . Ekranlar falan bükülse şahane şeyler ortaya çıkabilir ama hep extreme işler . Günlük kullanımda faydasını göreceğimizi sanmıyorum .
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Artık kıvırıp kıvırıp...
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kule_genclik 4 yıl
bir kez daha apple in gunumuzden ilerde oldugunun kaniti cikti. lg daha baksin.
bending

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