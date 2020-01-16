LPG'li Araçların Avantajları

LPG'li Araçlar ve Avantajları

LPG'li Araçlar için Endişeler Fabrika Garantisi ile Ortadan Kalkıyor

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LPG'li araçlar, Türkiye'de binlerce araç sahibinin tercihi oluyor. Maliyet avantajı nedeniyle sürücülerin gözdesi olan LPG yakıt sistemlerinin avantajlarını sizler için araştırdık.? Akaryakıt fiyatlarındaki yüksek vergi yükü nedeniylekullanımı daha ekonomik hale geliyor. Benzine ve dizele göre çok daha uygun fiyatlı olan LPG, bütçeyi koruyor. Benzin LPG ile kıyasla aynı sürede %20 daha az tüketilse de, birim fiyatta çok daha pahalı olduğu için ortalama %30 daha ucuza geliyor.? Benzine kıyasla %15-20 düzeyinde daha az karbondioksit salan LPG, daha çevre dostu bir yakıt olarak tanınıyor. Ayrıca Nitrojenoksit türevlerinde de düşük değerler veriyor. Bu özellik LPG'yi dizel karşısında da öne çıkarıyor. Emisyon göz önüne alındığında LPG, çevre için avantaj sağlıyor.? Teknik modifikasyonlarla, profesyoneller tarafından kolaylıkla eklenen LPG sistemi, dolum sırasında da kullanıcıları yormuyor. Benzin istasyonlarında, aynı benzin alır gibi dakikalar içinde LPG alınarak yola devam edilebiliyor. İstasyonlarda sıvı halde bulunan gaz, araç bagajında yer alan LPG tanklarına hemen doldurulabiliyor. Regülatörler aracılığıyla sıvıdan gaza dönüşen ve aracın motoruna ulaşarak güç sağlayan yakıtlar, yanma ihtiyacını karşılıyor.Daha çevreci ve ekonomik olan bu yakıt türü kullanılmak istendiğinde, araçlara özel bir kurulum gerekiyor. Fabrika çıkışlı LPG sistemleri, üretici garantisi sunarak, LPG eklentisi için yaşanan garanti endişesini ortadan kaldırıyor. Orijinal fabrika üretimi olan ve LPG yakıt kullanımına uygun modifikasyonlar ile geliştirilen araçlar, araç markalarının uygunluğunu test ettiği markaların teknik aksamı ile donatılıyor. Dacia, LandiRenzo markalı ürünler ile araçlarını LPG'nin en bilinen üreticilerinden birinin ürünleri ile tamamlıyor. Dacia'nın tüm, yetkili servis garantisiyle tüketicilere ulaşıyor.Ekonomik ve ekolojik özellikleri ile tüketicilerin avantajlı seçimi olan LPG, benzinli araç kullanımını her geçen gün daha da azaltıyor. Çift yakıtlı sistem ile oluşturulan LPG aksamı, benzinli araçlarda olduğu gibi düzenli bakım gerektiriyor. Araçların ara ara diğer yakıt sistemiyle de çalıştırılması öneriliyor. Hatta özellikle soğuk havalarda, aracın önce benzin ile çalıştırılması tavsiye ediliyor. Ortalama 20.000 kilometrede bir gaz filtresinin değişmesi, regülatör basıncının kontrolü, ana hortum ve bileşenlere bakılması rutin bakımın gereklerini oluşturuyor. Gaz dolumu öncesi aracın durdurulması, topraklama pensinin araca bağlanması unutulmamalı. Ufak öneriler dikkate alındığı ve aracın bakımının aksatılmadığı durumlarda LPG sebebiyle bir sorun yaşamadan uzun süre araç kullanılabiliyor.