Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LPG'li Araçların Avantajları

    LPG'li araçlar, Türkiye'de binlerce araç sahibinin tercihi oluyor. Maliyet avantajı nedeniyle sürücülerin gözdesi olan LPG yakıt sistemlerinin avantajlarını sizler için araştırdık.
    6 gün
    488
    1
    Otomobil Teknolojileri
    recep
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    LPG'li araçlar, Türkiye'de binlerce araç sahibinin tercihi oluyor. Maliyet avantajı nedeniyle sürücülerin gözdesi olan LPG yakıt sistemlerinin avantajlarını sizler için araştırdık. 

    LPG'li Araçlar ve Avantajları

    ?    Akaryakıt fiyatlarındaki yüksek vergi yükü nedeniyle LPG'li araç kullanımı daha ekonomik hale geliyor. Benzine ve dizele göre çok daha uygun fiyatlı olan LPG, bütçeyi koruyor. Benzin LPG ile kıyasla aynı sürede %20 daha az tüketilse de, birim fiyatta çok daha pahalı olduğu için ortalama %30 daha ucuza geliyor.
    ?    Benzine kıyasla %15-20 düzeyinde daha az karbondioksit salan LPG, daha çevre dostu bir yakıt olarak tanınıyor. Ayrıca Nitrojenoksit türevlerinde de düşük değerler veriyor. Bu özellik LPG'yi dizel karşısında da öne çıkarıyor. Emisyon göz önüne alındığında LPG, çevre için avantaj sağlıyor.
    ?    Teknik modifikasyonlarla, profesyoneller tarafından kolaylıkla eklenen LPG sistemi, dolum sırasında da kullanıcıları yormuyor. Benzin istasyonlarında, aynı benzin alır gibi dakikalar içinde LPG alınarak yola devam edilebiliyor. İstasyonlarda sıvı halde bulunan gaz, araç bagajında yer alan LPG tanklarına hemen doldurulabiliyor. Regülatörler aracılığıyla sıvıdan gaza dönüşen ve aracın motoruna ulaşarak güç sağlayan yakıtlar, yanma ihtiyacını karşılıyor.

    LPG'li Araçlar için Endişeler Fabrika Garantisi ile Ortadan Kalkıyor

    Daha çevreci ve ekonomik olan bu yakıt türü kullanılmak istendiğinde, araçlara özel bir kurulum gerekiyor. Fabrika çıkışlı LPG sistemleri, üretici garantisi sunarak, LPG eklentisi için yaşanan garanti endişesini ortadan kaldırıyor. Orijinal fabrika üretimi olan ve LPG yakıt kullanımına uygun modifikasyonlar ile geliştirilen araçlar, araç markalarının uygunluğunu test ettiği markaların teknik aksamı ile donatılıyor. Dacia, LandiRenzo markalı ürünler ile araçlarını LPG'nin en bilinen üreticilerinden birinin ürünleri ile tamamlıyor. Dacia'nın tüm fabrika çıkışlı LPG'li araçları, yetkili servis garantisiyle tüketicilere ulaşıyor.
    Ekonomik ve ekolojik özellikleri ile tüketicilerin avantajlı seçimi olan LPG, benzinli araç kullanımını her geçen gün daha da azaltıyor. Çift yakıtlı sistem ile oluşturulan LPG aksamı, benzinli araçlarda olduğu gibi düzenli bakım gerektiriyor. Araçların ara ara diğer yakıt sistemiyle de çalıştırılması öneriliyor. Hatta özellikle soğuk havalarda, aracın önce benzin ile çalıştırılması tavsiye ediliyor. Ortalama 20.000 kilometrede bir gaz filtresinin değişmesi, regülatör basıncının kontrolü, ana hortum ve bileşenlere bakılması rutin bakımın gereklerini oluşturuyor. Gaz dolumu öncesi aracın durdurulması, topraklama pensinin araca bağlanması unutulmamalı. Ufak öneriler dikkate alındığı ve aracın bakımının aksatılmadığı durumlarda LPG sebebiyle bir sorun yaşamadan uzun süre araç kullanılabiliyor.

    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir     yoruma kapalı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim