LZeal, ezShare isimli hafıza kartlarını duyurdu

Çin merkezli hafıza kartı üreticisi LZeal, ezShare isimli SDHC Wi-Fi hafıza kartlarını duyurdu.

LZeal tarafından ezShare ismiyle piyasaya tanıtılan hafıza kartları, SDHC yapısına sahipler. 4/8/16 ve 32GB'lık modellere sahip olan kartlar, Class 4/6 ve 10 veri aktarım hızlarına sahipler. Dijital fotoğraf makinesi, dijital video kameralar ya da SDHC yuvasına sahip diğer bütün cihazlar ile uyumlu olan kartlar, Wi-Fi aktarım özelliğine sahipler. EzShare'in hafıza kartlarının diğer modellere göre öne çıkan önemli bir özellikleri ise üzerlerindeki Wi-Fi özelliğinin kapatılabiliyor olması. Bu sayede kullanılan cihazlar üzerinde daha fazla enerji tasarrufu sağlanmış oluyor.

Satış fiyatları hakkında bilgi olmayan kartlar, genel kullanım amaçlı diğer markalara güzel bir alternatif oluşturuyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/01/25/LZeal-releases-ezShare-WiFi-SD-card