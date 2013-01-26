Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LZeal, ezShare isimli hafıza kartlarını duyurdu

6 yıl
494
1
3
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LZeal, ezShare isimli hafıza kartlarını duyurdu
Çin merkezli hafıza kartı üreticisi LZeal, ezShare isimli SDHC Wi-Fi hafıza kartlarını duyurdu.
LZeal tarafından ezShare ismiyle piyasaya tanıtılan hafıza kartları, SDHC yapısına sahipler. 4/8/16 ve 32GB'lık modellere sahip olan kartlar, Class 4/6 ve 10 veri aktarım hızlarına sahipler. Dijital fotoğraf makinesi, dijital video kameralar ya da SDHC yuvasına sahip diğer bütün cihazlar ile uyumlu olan kartlar, Wi-Fi aktarım özelliğine sahipler. EzShare'in hafıza kartlarının diğer modellere göre öne çıkan önemli bir özellikleri ise üzerlerindeki Wi-Fi özelliğinin kapatılabiliyor olması. Bu sayede kullanılan cihazlar üzerinde daha fazla enerji tasarrufu sağlanmış oluyor.
Satış fiyatları hakkında bilgi olmayan kartlar, genel kullanım amaçlı diğer markalara güzel bir alternatif oluşturuyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/01/25/LZeal-releases-ezShare-WiFi-SD-card Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muratai 6 yıl
Ucuz eye.fi çakmasi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pekozgur 6 yıl
Çok anlaşılabilir bir haber olmamış. Bu kartın esas özelliği nedir? Wi-fi özelliği olmayan bir kamerada bile kablosuz olarak veri aktarımını mümkün mü kılıyor esas olarak. Ek olarak da istenirse bu özellik kapatılabiliyor mu?
İngilizce haberden anladığım kadarı ile ek olarak wi-fi ile iletişim özelliği getiriyor cihaza. Bu durumda süper bir icat ama hafıza kartı ürünlerinin belirli bir voltajda çalıştıklarını düşünürsek üzerine ek gelecek bir wireless çipi takıldığı cihazın kart yuvasına sorun çıkartabilir mi?
Son olarak kapsama alanı ne kadar olur?
Güzel bir ürün ama İngilizce bir siteden çeviri yapılmış biraz uydurma bir haber. Biraz daha detay araştırılabilirdi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 6 yıl pekozgur
pekozgur
Çok anlaşılabilir bir haber olmamış. Bu kartın esas özelliği nedir? Wi-fi özelliği olmayan bir kamerada bile kablosuz olarak veri aktarımını mümkün mü kılıyor esas olarak. Ek olarak da istenirse bu özellik kapatılabiliyor mu?
İngilizce haberden anladığım kadarı ile ek olarak wi-fi ile iletişim özelliği getiriyor cihaza. Bu durumda süper bir icat ama hafıza kartı ürünlerinin belirli bir voltajda çalıştıklarını düşünürsek üzerine ek gelecek bir wireless çipi takıldığı cihazın kart yuvasına sorun çıkartabilir mi?
Son olarak kapsama alanı ne kadar olur?
Güzel bir ürün ama İngilizce bir siteden çeviri yapılmış biraz uydurma bir haber. Biraz daha detay araştırılabilirdi.

Evet Wi-Fi olmayan bir kamerada aktarım yapabiliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 37. Bölüm karşınızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim