LZeal, ezShare isimli hafıza kartlarını duyurdu

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Çin merkezli hafıza kartı üreticisi LZeal, ezShare isimli SDHC Wi-Fi hafıza kartlarını duyurdu.
LZeal tarafından ezShare ismiyle piyasaya tanıtılan hafıza kartları, SDHC yapısına sahipler. 4/8/16 ve 32GB'lık modellere sahip olan kartlar, Class 4/6 ve 10 veri aktarım hızlarına sahipler. Dijital fotoğraf makinesi, dijital video kameralar ya da SDHC yuvasına sahip diğer bütün cihazlar ile uyumlu olan kartlar, Wi-Fi aktarım özelliğine sahipler. EzShare'in hafıza kartlarının diğer modellere göre öne çıkan önemli bir özellikleri ise üzerlerindeki Wi-Fi özelliğinin kapatılabiliyor olması. Bu sayede kullanılan cihazlar üzerinde daha fazla enerji tasarrufu sağlanmış oluyor.
Satış fiyatları hakkında bilgi olmayan kartlar, genel kullanım amaçlı diğer markalara güzel bir alternatif oluşturuyor.
http://www.dpreview.com/news/2013/01/25/LZeal-releases-ezShare-WiFi-SD-card Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İngilizce haberden anladığım kadarı ile ek olarak wi-fi ile iletişim özelliği getiriyor cihaza. Bu durumda süper bir icat ama hafıza kartı ürünlerinin belirli bir voltajda çalıştıklarını düşünürsek üzerine ek gelecek bir wireless çipi takıldığı cihazın kart yuvasına sorun çıkartabilir mi?
Son olarak kapsama alanı ne kadar olur?
Güzel bir ürün ama İngilizce bir siteden çeviri yapılmış biraz uydurma bir haber. Biraz daha detay araştırılabilirdi.
Evet Wi-Fi olmayan bir kamerada aktarım yapabiliyor