Land Rover'ın geliştirdiği konsept sistem ile arazi araçlarının görüş açısı genişliyor

Günümüzde daha çok şehirler içerisinde kullanılan arazi araçları, esas üretilme amaçları doğrultusunda da gelişmeye devam ediyor. Bu gelişimlerden belki de en ilginçlerinden birine imza atan ve konsept bir sistem geliştiren İngiliz arazi aracı üreticisi Land Rover, sürücülere kaput üzerinden yeni bir görüş açısı daha sağlamayı hedefliyor.

Şimdilik konsept aşamasında bulunan sistem, aşağıda yer alan görselde de açıkça belirtildiği üzere özellikle tırmanma sürecinde faydalı bir yapı ortaya koyuyor. Aracın ön bölümüne yerleştirilen özel HUD ekranı ve tampona yerleştirilen kamera ile çalışma gösteren sistem, tırmanma sırasında görülemeyen araziyi kamera vasıtasıyla HUD ekranına getiriyor ve böylece sürücüler çok daha doğru kararlar verebiliyor. Aracın altını ve nispeten ön bölümü sürücüye gösterdiği için sıkışık otoparklar içerisinde de kullanılabileceği belirtilen yeni sistem, geleceğin araç teknolojileri hakkında güzel bir ön gösterim oluşturuyor.

Bu yeni görüntüleme sisteminin, Land Rover Discovery Vision isimli konsept otomobil modeliyle beraber 18 Nisan tarihli New York Uluslararası Otomobil Fuarı kapsamında tanıtılacağı açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.

http://www.cnet.com/news/land-rover-augmented-reality-concept-lets-you-see-through-your-car/