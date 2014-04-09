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Land Rover'ın geliştirdiği konsept sistem ile arazi araçlarının görüş açısı genişliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Land Rover'ın geliştirdiği konsept sistem ile arazi araçlarının görüş açısı genişliyor
Günümüzde daha çok şehirler içerisinde kullanılan arazi araçları, esas üretilme amaçları doğrultusunda da gelişmeye devam ediyor. Bu gelişimlerden belki de en ilginçlerinden birine imza atan ve konsept bir sistem geliştiren İngiliz arazi aracı üreticisi Land Rover, sürücülere kaput üzerinden yeni bir görüş açısı daha sağlamayı hedefliyor.
Şimdilik konsept aşamasında bulunan sistem, aşağıda yer alan görselde de açıkça belirtildiği üzere özellikle tırmanma sürecinde faydalı bir yapı ortaya koyuyor. Aracın ön bölümüne yerleştirilen özel HUD ekranı ve tampona yerleştirilen kamera ile çalışma gösteren sistem, tırmanma sırasında görülemeyen araziyi kamera vasıtasıyla HUD ekranına getiriyor ve böylece sürücüler çok daha doğru kararlar verebiliyor. Aracın altını ve nispeten ön bölümü sürücüye gösterdiği için sıkışık otoparklar içerisinde de kullanılabileceği belirtilen yeni sistem, geleceğin araç teknolojileri hakkında güzel bir ön gösterim oluşturuyor.
Bu yeni görüntüleme sisteminin, Land Rover Discovery Vision isimli konsept otomobil modeliyle beraber 18 Nisan tarihli New York Uluslararası Otomobil Fuarı kapsamında tanıtılacağı açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.
 
Land Rover'ın geliştirdiği konsept sistem ile arazi araçlarının görüş açısı genişliyor

http://www.cnet.com/news/land-rover-augmented-reality-concept-lets-you-see-through-your-car/ Yorum Yaz
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YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl en beğenilen
4x4 alır arazide kullanmazlar,Kışın ortasında güneş gözlüğü takarlar.
8 çekirdekli telefon alıp sadece facebooka girerler..Günümüz insanının hava atma tarzı bu şekilde...
4x4 alır arazide kullanmazlar,Kışın ortasında güneş gözlüğü takarlar.8 çekirdekli telefon alıp sadece facebooka girerler..Günümüz insanının hava atma tarzı...
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2 Yanıt Yanıtla +55
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mesincır 5 yıl
Arazi bahane. Maksat hanımefendiler, beyefendiler kamyoncuklarını rahat park etsin.
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
yeni range rover ın 90 cm su geçişi var. şehir için:)range laf yok
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hunter06 5 yıl
Bu toyota land cruiser da coktan var ki zaten :)
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ozkarah 5 yıl
Şu adreste sanal prototip videosu var:
slashgear.com/...
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tropik17 5 yıl
Yahu herkes Uludağ'da yaşıyor sanki!
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LiveForSpeed 5 yıl
Güzel düşünülmüş.
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XeaRaa 5 yıl
@YüzüğüKayıpFrodo FANLARI Huloğğğğğ

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join 5 yıl
Ben kışın güneşli bir günde gözlük takmadığımda yazın güneşli bir günden daha fazla rahatsız oluyorum ki. Neden kışın gözlük takanlar görmemiş olarak yargılıyorsunuz. Kar acayip göz alır ki...
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halitozbasli 5 yıl
çok dik yokuşa yaklaşırken işe yarayacak bir ayrıntı.
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omerfa 5 yıl
Sadece arazi değil normal araçlarda da olması gerekli bence
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elektroman91 5 yıl
burda bok atanların land rover jeepi olsaydı ne yapardı merak ediyorum:D
bu arada kışın gözlük kullanılmaz diye birşey yok kar da gözü alır ve görüşü zorlaştırır:D
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KOMBO KRALI 5 yıl elektroman91
elektroman91

burda bok atanların land rover jeepi olsaydı ne yapardı merak ediyorum:D
bu arada kışın gözlük kullanılmaz diye birşey yok kar da gözü alır ve görüşü zorlaştırır:D

mındar kardeş mındar
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Breaak4Love 5 yıl elektroman91
elektroman91

burda bok atanların land rover jeepi olsaydı ne yapardı merak ediyorum:D
bu arada kışın gözlük kullanılmaz diye birşey yok kar da gözü alır ve görüşü zorlaştırır:D

Yapma Yav:) Grende 4X4 koleksiyonun Var sanir Ama Bi Yandan Sen de Haklisin Ne kadar cok yenilik o kadar kolay hayat
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