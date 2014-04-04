Leap Motion'a özel yeni müzik temelli Mac uygulaması: Muse

2014 yılı içerisinde akıllı telefon ve tabletlere de gelmesi beklenen yeni nesil kontrol cihazı Leap Motion, daha önce de birçok kez tanıttığımız üzere el hareketleri ile bilgisayarların (Windows ve Mac işletim sistemli) kontrol edilmesine imkan sağlıyor ve 290 FPS gibi yüksek bir hız ile 10 parmak tarama yaparak oldukça yüksek bir hassasiyet oranı ortaya koyabiliyor.

Bu cihaz için resmi market Airspace üzerinde yayınlanan en yeni uygulamalardan Muse ise, temel olarak el hareketleriyle müzik oluşturulmasının önünü açıyor. Müzisyen BT ile Dr. Richard Boulanger tarafından hazırlanan uygulama, kişilerin parmak hareketlerini dahi algılayarak ambient tarzı (Huzur verici / sakinleştirici ve elektronik temelli) müziklerin oluşturulması için ilginç bir deneyim sunabiliyor. Bünyesinde yine el hareketleriyle değiştirilebilen farklı ses setleri taşıyan uygulama, ekolayzır gibi ayarlamalar da sunuyor ve Leap Motion yanında klavye / fare ikilisini de ihtiyaç duyuyor.

Leap Motion sahiplerinin mutlaka denemesi önerilen yeni Mac uygulaması Muse, 9,99$ fiyat etiketiyle Airspace üzerinden ya da direkt olarak buradan elde edilebiliyor. Hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://thenextweb.com/creativity/2014/04/04/leapmotions-new-m